APN prepara corredor marítimo entre Piura, Lima y el centro-sur ante posibles cortes de carreteras por El Niño

El corredor facilitará el traslado de alimentos, medicinas y otros bienes prioritarios hacia zonas afectadas por una eventual emergencia. Foto: Logística 360

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La Autoridad Portuaria Nacional (APN) desarrolla medidas de prevención para mantener el traslado de productos esenciales hacia distintas zonas del país ante posibles interrupciones de las carreteras provocadas por lluvias intensas relacionadas con el Fenómeno El Niño. Como parte de esta preparación, la entidad impulsa un corredor logístico portuario que conectará puntos estratégicos de la costa mediante transporte marítimo de cabotaje.

La propuesta contempla una red conformada por los puertos de Talara, Paita, Salaverry, Chimbote, Chancay, Callao y Pisco. El objetivo es disponer de una alternativa para movilizar carga en escenarios donde las precipitaciones, la activación de quebradas o el incremento del caudal de los ríos dificulten la conexión terrestre.

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Siete puertos conformarán la red logística

El corredor permitirá trasladar alimentos, medicinas, suministros estratégicos y otros bienes considerados prioritarios hacia las zonas que puedan requerir atención durante una eventual emergencia. La medida busca complementar las vías terrestres cuando estas no puedan ser utilizadas con normalidad.

De acuerdo con información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la articulación entre los siete terminales permitirá contar con una ruta adicional para acercar carga a los puntos afectados por una posible interrupción de las carreteras. De esta manera, el transporte marítimo de cabotaje tendrá un papel de respaldo dentro de la respuesta logística.

El corredor facilitará el traslado de alimentos, medicinas y otros bienes prioritarios hacia zonas afectadas por una eventual emergencia. Foto: difusión

APN evalúa terminales y accesos

Como parte de las acciones preventivas, la APN realiza una evaluación de las condiciones de los terminales portuarios, sus accesos y las rutas que permiten conectarlos con las principales zonas de abastecimiento. Este trabajo busca identificar con anticipación las condiciones necesarias para mantener las operaciones frente a posibles eventos climáticos.

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La entidad también mantiene coordinaciones con los administradores portuarios, la Marina de Guerra, Provías, los gobiernos regionales y otras instituciones. El propósito es determinar qué capacidades podrían ponerse en funcionamiento si se presenta una emergencia que afecte la conectividad terrestre.

Medidas están incluidas en un plan de acción

Estas actividades forman parte del Plan de Acción ante la ocurrencia del Fenómeno El Niño, aprobado mediante la Resolución de Presidencia de Directorio de la APN 0078-2026-APN-PD. El documento establece acciones orientadas a preparar al Sistema Portuario Nacional frente a posibles escenarios de afectación.

Entre las tareas previstas se encuentra la recopilación de información técnica de terminales portuarios y embarcaderos, además del análisis de sus rutas de acceso. También se identifican puntos críticos relacionados con ríos y quebradas, con el fin de contribuir a preservar la continuidad de las operaciones portuarias y del traslado de bienes ante eventuales interrupciones.

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Como parte de la prevención, la APN evalúa los terminales portuarios, sus accesos y las rutas hacia las principales zonas de abastecimiento. Foto: Andina

BCRP reduce proyección de crecimiento de la economía por efectos del Niño Costero

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) redujo de 3,4% a 3,2% su proyección de crecimiento económico para 2026, debido principalmente a un impacto mayor al previsto del Fenómeno El Niño Costero. La entidad elevó de -0,7 a -0,9 puntos porcentuales el efecto estimado de este evento sobre el PBI este año y de -0,9 a -1,1 puntos para 2027.

Durante la presentación del Reporte de Inflación de setiembre, el presidente del BCRP, Julio Velarde, señaló que aumentaron las probabilidades de un evento climático de mayor intensidad. Por ello, se revisaron a la baja las perspectivas de los sectores pesca y agropecuario, ambos vinculados a actividades primarias.

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Para 2026, el BCRP proyecta que la pesca se contraerá 30,7%, principalmente por el impacto de El Niño extraordinario sobre la segunda temporada de anchoveta en la zona centro-norte, con menor producción de harina y aceite de pescado. En el sector agropecuario, estima una caída de 1,5% por precipitaciones anómalas, estrés térmico y riesgos sanitarios, con efectos en productos como frutales de la costa, papa, arroz y carne de ave.