Perú

Terminal Portuario de Corío: APN aprueba Plan Maestro para proyecto de más de USD 800 millones

La infraestructura fortalecerá la conectividad logística nacional y proyectará al país como eje estratégico de integración comercial con Brasil

Ilustración digital de un muelle portuario con grúas amarillas, contenedores, barcos en el mar y montañas al fondo.
La Autoridad Portuaria Nacional aprobó el Plan Maestro del Terminal Portuario de Corío en Punta de Bombón, Islay, Arequipa. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) aprobó el Plan Maestro del Terminal Portuario de Corío, documento que establece la visión de desarrollo, los lineamientos técnicos y las etapas de implementación de esta infraestructura ubicada en el distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay, región Arequipa. Según informó Andina Noticias, el instrumento define el marco sobre el cual avanzará la ejecución del proyecto portuario en los próximos años.

La aprobación constituye, de acuerdo con la agencia, un hito para el desarrollo portuario del sur del país. El documento sienta las bases para la ejecución de una obra que busca fortalecer la conectividad logística nacional y consolidar al Perú como eje estratégico para el comercio regional, con proyección hacia la integración con Brasil a través de la Carretera Interoceánica Sur.

PUBLICIDAD

Puerto Corío
Terminal quedará ubicado en el distrito de Punta de Bombón, en la provincia de Islay, Arequipa. (Prensa Regional)

Terminal multipropósito: inversión de US$800 millones

El proyecto contempla una inversión superior a los 800 millones de dólares, distribuida en tres etapas de desarrollo. El Plan Maestro define la construcción de un terminal multipropósito con capacidad para atender carga fraccionada, contenedores y graneles sólidos, lo que ampliará la oferta operativa del Sistema Portuario Nacional frente a la creciente demanda del comercio internacional.

La nueva infraestructura busca generar efectos económicos en su área de influencia. Según el Plan Maestro, el desarrollo del terminal dinamizará la actividad económica mediante nuevas inversiones y contribuirá a la generación de empleos directos e indirectos, en el marco de un desarrollo sostenible de la zona. Con esta aprobación, la APN reafirma su compromiso con la modernización del Sistema Portuario Nacional.

PUBLICIDAD

Puerto Corío
Puerto Corío

Historial de suspensiones y observaciones técnicas

Antes de esta aprobación, el Terminal Portuario de Corío atravesó un proceso irregular en el organismo regulador. En agosto de 2025, la APN llegó a otorgar la Viabilidad Técnica Temporal Portuaria al proyecto, pero suspendió esa misma resolución días después, a solicitud del entonces gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, quien advirtió sobre un posible “vicio de nulidad trascendente”,. Durante 2024 y 2025, el expediente había recibido observaciones de la Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos y la Dirección Técnica de la APN, que cuestionaron la proyección de demanda presentada por el consorcio a cargo de la obra.

El proyecto, impulsado por el Consorcio Hub Corío Megapuerto del Sur, integrado por Leet Arquitectura Ingeniería & Construcción y Beton Terra Ingenieros, solicitó por primera vez la viabilidad técnica en febrero de 2024. Analistas consultados por Infobae Perú cuestionaron en su momento la proyección de 100 millones de toneladas anuales de movimiento de carga, una cifra que calificaron de sobreestimada frente a la experiencia acumulada por el puerto del Callao a lo largo de varias décadas.

Puerto Corío
Puerto de Corío reforzará al puerto de Chancay para posicionar al Perú como potencia portuaria en la región. (Gobierno del Perú)

Corío: competidor del megapuerto de Chancay

El proyecto busca posicionarse como una alternativa de mayor escala frente al megapuerto de Chancay, inaugurado con capitales chinos. Corío cuenta con una batimetría natural de 28 metros, superior a los 17,9 metros de Chancay, lo que permitiría recibir buques de mayor calado, incluidos los Ultra Large Container Vessels, con capacidad para más de 20.000 contenedores.

El interés internacional en el proyecto también refleja una disputa geopolítica entre potencias. De acuerdo con el mismo reporte, cuatro empresas chinas manifestaron interés en participar en el financiamiento del megapuerto, mientras que el Gobierno Regional de Arequipa inició acercamientos con la embajada de Estados Unidos en Lima para atraer capital norteamericano hacia la obra.

Puerto Corío podría desplazar al Megapuerto de Chancay y convertirse en el principal terminar portuario de los países del sur. (Fotocomposición Infobae Perú/Foto: TV Perú/Andina)
Puerto Corío podría desplazar al Megapuerto de Chancay y convertirse en el principal terminar portuario de los países del sur. (Fotocomposición Infobae Perú/Foto: TV Perú/Andina)

Temas Relacionados

Terminal Portuario de CoríoArequipaPuertoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El informe de Diligent sitúa en 22% a los directorios con una política formal para la inteligencia artificial

El Board Index 2026, citado en un panel en Lima, expuso que la adopción tecnológica avanza más rápido que los marcos de control, lo que abre una brecha para gestionar riesgos con responsabilidad

El informe de Diligent sitúa en 22% a los directorios con una política formal para la inteligencia artificial

Gobierno designa nuevo presidente del INPE: Abraham Lescano reemplaza a Raúl Inga tras su salida en medio de cuestionamientos

La designación fue oficializada este jueves mediante una resolución suprema, suscrita por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Justicia, Ernesto Julio Álvarez Miranda

Gobierno designa nuevo presidente del INPE: Abraham Lescano reemplaza a Raúl Inga tras su salida en medio de cuestionamientos

Perú será sede en 2027 del Congreso Latinoamericano de Centros Comerciales por primera vez en su historia

El país reunirá a operadores, desarrolladores, retailers e inversionistas de 13 mercados de la región en la quinta edición de la CLICC, en un momento en que la industria peruana suma 91 centros comerciales y ventas por más de S/ 37,000 millones

Perú será sede en 2027 del Congreso Latinoamericano de Centros Comerciales por primera vez en su historia

Empresario secuestrado en Trujillo por ‘Los Pulpos’ hablará este domingo tras ser liberado, anuncia su padre

Eleuterio Lara señaló que la familia ha optado hasta ahora por mantener reserva sobre el caso y anticipó que su hijo hablará públicamente este fin de semana

Empresario secuestrado en Trujillo por ‘Los Pulpos’ hablará este domingo tras ser liberado, anuncia su padre

Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismos en el Callao e Ica, epicentro y reporte del IGP del 3 de septiembre de 2026

Perú registra actividad sísmica frecuente por su ubicación en el borde occidental de América del Sur. La preparación de la población y la información oficial son factores centrales para reducir riesgos ante un terremoto

Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismos en el Callao e Ica, epicentro y reporte del IGP del 3 de septiembre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pelea en Renovación Popular: Lourdes Alcorta señala que Norma Yarrow “metió la pata” al pedir salida de Óscar Arriola

Pelea en Renovación Popular: Lourdes Alcorta señala que Norma Yarrow “metió la pata” al pedir salida de Óscar Arriola

López Aliaga admite que Carlos Álvarez “no es experto” para dirigir su plan de seguridad: “Pero tiene confianza”

Keiko Fujimori, invocó hoy al Congreso a agilizar el análisis del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo

Congreso: Proponen el ingreso de bebidas y alimentos propios en conciertos y eventos masivos

Óscar Arriola en la mira: las investigaciones fiscales por corrupción que involucran al jefe de la PNP

ENTRETENIMIENTO

Will.i.am, integrante de Black Eyed Peas, baila al ritmo de Los Mirlos y sorprende al decir que los ‘samplearía’: “Perú me gusta mucho”

Will.i.am, integrante de Black Eyed Peas, baila al ritmo de Los Mirlos y sorprende al decir que los ‘samplearía’: “Perú me gusta mucho”

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán con resolución judicial sobre su terapia psicológica: “Pisapaja, ¿fuiste a tu terapia sí o no?”

Natalie Vértiz explota contra Yaco Eskenazi en show por hablar de su economía familiar: “¿Qué tienes que hablar de mi economía?”

Batman Day Perú 2026 en Lima: entrada gratis en la Casona Manya y una Batiseñal que promete encender el Centro Cívico

Viviana Rivasplata cuestiona a Gisela Valcárcel por reavivar su historia con Roberto Martínez: “No es agradable y tengo hijos”

DEPORTES

Mano Menezes le atribuye a Jairo Vélez la responsabilidad de ser el ‘10′ de la selección peruana en las Eliminatorias 2030

Mano Menezes le atribuye a Jairo Vélez la responsabilidad de ser el ‘10′ de la selección peruana en las Eliminatorias 2030

Como en Roland Garros, el físico le volvió a pasar factura a Ignacio Buse en el US Open tras ganar un título ATP en la semana previa

La defensora estadounidense que Universitario fichó para reforzar su zaga en la Copa Libertadores Femenina 2026

Carlos Gonzales condena el deleznable ataque a Julio César Uribe: “Los hechos que han sucedido los catalogamos como graves e inaceptables ”

Un nuevo entrenador chileno se suma a la Liga Femenina peruana: Daniel Carrasco toma la riendas de Sporting Cristal