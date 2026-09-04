Terminal Portuario de Corío: APN aprueba Plan Maestro para proyecto de más de USD 800 millones

La Autoridad Portuaria Nacional aprobó el Plan Maestro del Terminal Portuario de Corío en Punta de Bombón, Islay, Arequipa. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Autoridad Portuaria Nacional (APN) aprobó el Plan Maestro del Terminal Portuario de Corío, documento que establece la visión de desarrollo, los lineamientos técnicos y las etapas de implementación de esta infraestructura ubicada en el distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay, región Arequipa. Según informó Andina Noticias, el instrumento define el marco sobre el cual avanzará la ejecución del proyecto portuario en los próximos años.

La aprobación constituye, de acuerdo con la agencia, un hito para el desarrollo portuario del sur del país. El documento sienta las bases para la ejecución de una obra que busca fortalecer la conectividad logística nacional y consolidar al Perú como eje estratégico para el comercio regional, con proyección hacia la integración con Brasil a través de la Carretera Interoceánica Sur.

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Terminal quedará ubicado en el distrito de Punta de Bombón, en la provincia de Islay, Arequipa. (Prensa Regional)

Terminal multipropósito: inversión de US$800 millones

El proyecto contempla una inversión superior a los 800 millones de dólares, distribuida en tres etapas de desarrollo. El Plan Maestro define la construcción de un terminal multipropósito con capacidad para atender carga fraccionada, contenedores y graneles sólidos, lo que ampliará la oferta operativa del Sistema Portuario Nacional frente a la creciente demanda del comercio internacional.

La nueva infraestructura busca generar efectos económicos en su área de influencia. Según el Plan Maestro, el desarrollo del terminal dinamizará la actividad económica mediante nuevas inversiones y contribuirá a la generación de empleos directos e indirectos, en el marco de un desarrollo sostenible de la zona. Con esta aprobación, la APN reafirma su compromiso con la modernización del Sistema Portuario Nacional.

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Puerto Corío

Historial de suspensiones y observaciones técnicas

Antes de esta aprobación, el Terminal Portuario de Corío atravesó un proceso irregular en el organismo regulador. En agosto de 2025, la APN llegó a otorgar la Viabilidad Técnica Temporal Portuaria al proyecto, pero suspendió esa misma resolución días después, a solicitud del entonces gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, quien advirtió sobre un posible “vicio de nulidad trascendente”,. Durante 2024 y 2025, el expediente había recibido observaciones de la Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos y la Dirección Técnica de la APN, que cuestionaron la proyección de demanda presentada por el consorcio a cargo de la obra.

El proyecto, impulsado por el Consorcio Hub Corío Megapuerto del Sur, integrado por Leet Arquitectura Ingeniería & Construcción y Beton Terra Ingenieros, solicitó por primera vez la viabilidad técnica en febrero de 2024. Analistas consultados por Infobae Perú cuestionaron en su momento la proyección de 100 millones de toneladas anuales de movimiento de carga, una cifra que calificaron de sobreestimada frente a la experiencia acumulada por el puerto del Callao a lo largo de varias décadas.

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Puerto de Corío reforzará al puerto de Chancay para posicionar al Perú como potencia portuaria en la región. (Gobierno del Perú)

Corío: competidor del megapuerto de Chancay

El proyecto busca posicionarse como una alternativa de mayor escala frente al megapuerto de Chancay, inaugurado con capitales chinos. Corío cuenta con una batimetría natural de 28 metros, superior a los 17,9 metros de Chancay, lo que permitiría recibir buques de mayor calado, incluidos los Ultra Large Container Vessels, con capacidad para más de 20.000 contenedores.

El interés internacional en el proyecto también refleja una disputa geopolítica entre potencias. De acuerdo con el mismo reporte, cuatro empresas chinas manifestaron interés en participar en el financiamiento del megapuerto, mientras que el Gobierno Regional de Arequipa inició acercamientos con la embajada de Estados Unidos en Lima para atraer capital norteamericano hacia la obra.

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Puerto Corío podría desplazar al Megapuerto de Chancay y convertirse en el principal terminar portuario de los países del sur. (Fotocomposición Infobae Perú/Foto: TV Perú/Andina)