¿Por qué se regalan flores amarillas, hoy 21 de marzo? Su significado y el origen de esta tradición que se hace tendencia en Perú

El acto de regalar flores amarillas el 21 de marzo se ha consolidado como una tendencia en redes sociales y en diversas parte del mundo. Aunque muchos la perciben como una costumbre reciente, esta práctica tiene raíces en la cultura popular latinoamericana y refleja cómo las fechas de celebración se modifican según el hemisferio y la influencia de internet.

En países del hemisferio norte, como México, España y Estados Unidos, el 21 de marzo marca el inicio de la primavera, momento en el que regalar flores amarillas simboliza la bienvenida a la estación. En el hemisferio sur, la primavera comienza el 21 de septiembre, fecha tradicional para este gesto en Argentina, Chile, Perú y Uruguay. Sin embargo, a raíz de la viralización en redes sociales, en Perú también se ha adoptado la tendencia de flores amarillas el 21 de marzo, replicando la tendencia popularizada en México y difundida por plataformas digitales.

La incorporación de esta costumbre, impulsada por contenidos en TikTok e Instagram, ha permitido que regalar flores amarillas el 21 de marzo se integre en el calendario peruano, pese a que la fecha original corresponde a septiembre en el contexto local. Publicaciones, videos y desafíos virales han motivado a que los jóvenes vean en esto una costumbre más para adoptar.

Clientes eligen cuidadosamente arreglos de girasoles y claveles amarillos, disponibles desde diez soles en el mercado.| Agencia Andina

El origen de la tradición se vincula a la telenovela argentina Floricienta, transmitida a principios de los años 2000. En la trama, la protagonista anhelaba recibir flores amarillas como símbolo de amor y esperanza. La canción “Flores amarillas” se convirtió en un emblema para quienes compartían ese deseo romántico, y la serie, junto a su música, se difundió ampliamente en países de habla hispana. Con el auge de las redes sociales, fragmentos de la telenovela y su tema principal se viralizaron, consolidando la asociación entre las flores amarillas y los deseos de amor y felicidad entre los jóvenes.

El mercado de flores en Perú: variación estacional y fenómeno digital

En Perú, la mayor demanda de flores amarillas se registra en septiembre, con el inicio de la primavera y la celebración del Día de la Juventud. Durante ese mes, los comerciantes de mercados como Piedra Liza en Lima informan un incremento notable en las ventas. Los precios de flores amarillas, como rosas, girasoles y lirios, pueden duplicarse, alcanzando hasta 20 soles por docena.

Las flores amarillas no solo decoran los hogares, sino que también forman parte de rituales de abundancia y limpieza para iniciar el año con optimismo.

Los floricultores atribuyen este aumento no solo a la tradición local, sino también al impacto de las redes sociales, que incentivan la compra para regalar a parejas, amigos y familiares. La recreación de escenas vistas en telenovelas o videos virales impulsa la diversidad de arreglos florales y la dinámica del mercado.

Una tradición en transformación: cultura pop y nuevas prácticas

Regalar flores amarillas en Perú evidencia cómo las costumbres locales pueden adaptarse y expandirse por influencia de las plataformas digitales. Aunque la primavera inicia en septiembre en el país, cada vez más peruanos celebran también el 21 de marzo, inspirados en contenidos virales y referencias de la cultura pop. De este modo, una tradición con origen televisivo y romántico se incorpora como parte de las expresiones culturales contemporáneas de la juventud peruana.