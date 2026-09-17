Perú

Por primera vez, Perú exportará al mundo más oro ilegal que formal, alerta el IPE: más de USD 18 mil millones en 2026

La minería ilegal podría concentrar entre 52% y 55% del volumen total de oro exportado al cierre de 2026. Hasta junio, superó a la actividad formal por 8,7 toneladas

oro - mineria
Las exportaciones de oro de origen ilegal crecieron 19,4% entre enero y junio, mientras los envíos legales retrocedieron 5,9%.
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La exportación de oro de origen ilegal superó a la de procedencia legal durante el primer semestre de 2026, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE).

La entidad proyectó que este año los envíos irregulares representarían entre 52% y 55% del volumen total exportado y tendrían un valor de al menos USD 16 mil millones.

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Los envíos ilegales aventajaron en 8,7 toneladas a los formales

El IPE indicó que las exportaciones de oro de origen ilegal crecieron 19,4% entre enero y junio, mientras que las de origen legal cayeron 5,9% en el mismo período.

Como resultado, el metal procedente de la minería ilegal superó en 8,7 toneladas a las exportaciones formales durante la primera mitad del año. El volumen asociado a esa actividad representó 54% del total de oro enviado al exterior por Perú, de acuerdo con las estimaciones difundidas este 17 de septiembre.

La institución calculó que, al cierre de 2026, las exportaciones ilegales alcanzarían por lo menos 110 toneladas. La cifra incluso podría superar las 120 toneladas, lo que consolidaría su predominio sobre la producción formal dentro del comercio exterior aurífero peruano.

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oro ilegal - mineria - sunat
El precio internacional del oro llegó a USD 4.500 por onza en 2026 y empujó el avance de la minería ilegal en Perú.

El alza del oro impulsa el valor de los envíos irregulares

El precio internacional del oro promedió USD 4.500 por onza en lo que va de 2026, 44% más que en el mismo tramo de 2025, cuando se ubicó cerca de USD 3.125, según los datos citados por el IPE.

JP Morgan proyectó que el promedio anual llegaría a USD 4.545 por onza. Esa cotización duplicaría el promedio registrado durante los últimos cinco años, de acuerdo con la entidad.

Bajo ese escenario, el valor exportado del oro de origen ilegal llegaría a USD 16 mil millones y podría exceder los USD 18 mil millones. El cálculo mínimo supone un aumento de 39% frente a los USD 11.500 millones estimados para 2025 y equivale a casi nueve veces el monto registrado una década atrás.

El IPE sostuvo que la minería ilegal se consolidó como la actividad ilícita con mayor generación de recursos en el país. Sus ingresos, según sus estimaciones, duplicarían el tamaño conjunto de otras economías criminales.

anillo - joyeria - oro
La minería ilegal en Perú presiona operaciones formales como Poderosa y Las Bambas y pone en riesgo más de USD 12 mil millones en proyectos.

El Reinfo solo formalizó a 2% de sus inscritos desde 2016

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) fue creado en 2016 como un mecanismo temporal para ordenar la situación de pequeños mineros y mineros artesanales. Sin embargo, el IPE señaló que apenas 2% de los inscritos culminó el proceso de formalización.

El registro fue prorrogado en cinco ocasiones y mantiene vigencia hasta diciembre de 2026. El Ministerio de Energía y Minas no descartó una nueva ampliación, según el comunicado.

La entidad cuestionó que la inscripción en el Reinfo exima de responsabilidad penal a quienes figuran dentro del registro. A su juicio, ese marco facilitó la expansión de operaciones en zonas restringidas, entre ellas áreas naturales protegidas, reservas indígenas y espacios arqueológicos.

El Reinfo solo formalizó al 2% de sus inscritos desde 2016 y su prórroga favoreció el avance de la extracción ilegal, según el IPE. REUTERS/Guadalupe Pardo
El Reinfo solo formalizó al 2% de sus inscritos desde 2016 y su prórroga favoreció el avance de la extracción ilegal, según el IPE. REUTERS/Guadalupe Pardo

La expansión alcanza minas formales y proyectos aún sin ejecutar

El IPE indicó que la minería ilegal también afecta operaciones formales como Poderosa, en La Libertad, y Las Bambas, en Apurímac. Asimismo, la institución advirtió graves riesgos sobre áreas destinadas a proyectos mineros como Conga, Michiquillay, Los Chancas y Haquira.

Esas iniciativas concentran más de USD 12 mil millones en inversiones potenciales. El avance de la actividad ilegal, señaló, puede generar conflictos por el control territorial y limitar el desarrollo de nuevos proyectos extractivos.

El instituto propuso cerrar de manera definitiva el Reinfo y establecer un proceso de formalización con plazos definidos. También planteó fortalecer la trazabilidad del oro, sostener la fiscalización en las zonas afectadas y ampliar la cooperación con otros países para seguir la ruta comercial del mineral.

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