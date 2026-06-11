Fondos mutuos en Perú superan S/ 63.461 millones en patrimonio hasta mayo de 2026

El patrimonio administrado por los fondos mutuos en el Perú superó los S/ 63.461 millones hasta mayo de 2026, lo que representa un incremento de más de 8% en los primeros cinco meses del año, según la Asociación de Administradoras de Fondos de Perú (FMP).
El documento presentado por la FMP indica que, en los últimos doce meses, el patrimonio total de los fondos mutuos aumentó en 21,29%. Expresado en dólares, estos recursos alcanzaron los USD 18.590 millones, estableciendo un nuevo máximo histórico para esta industria.
La cantidad de inversionistas en fondos mutuos llegó a 516.989, lo que significa un crecimiento de 0,74% respecto al mes anterior y un avance de 16,29% frente al mismo periodo del año pasado.
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El patrimonio de los fondos mutuos marca un nuevo récord en el país
Los registros hasta mayo muestran que, en lo que va de 2026, el número de partícipes creció 5,51% y el patrimonio administrado se expandió 8,07%. El 66% del patrimonio gestionado corresponde a fondos que invierten en instrumentos de deuda, mientras que el 43,2% de los partícipes participa en fondos de fondos. A la fecha señalada, el mercado local ofrecía 206 fondos mutuos diferentes.
Respecto al rendimiento, el fondo IF Acciones Interfondo reportó la mejor rentabilidad en soles en lo que va de 2026, con un 18,90%. Este fondo también lideró el rendimiento en los últimos doce meses, al acumular un 52,94% en soles.
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En dólares, el Fondo bursátil Van Eck El Dorado Peru ETF fue el de mejor desempeño anual, con una rentabilidad de 77,97%. Durante 2026, el fondo Credicorp Acciones Asia mostró una rentabilidad de 29,43% en dólares hasta mayo.
Rentabilidades destacadas impulsan el interés de los inversionistas
Según el comunicado de la FMP, el mercado financiero global durante mayo estuvo influenciado por la persistencia de tensiones geopolíticas en Medio Oriente, especialmente por las relaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que generó episodios de volatilidad en los mercados y fluctuaciones en los precios del petróleo.
Adicionalmente, la economía estadounidense mantuvo un desempeño sólido con indicadores de actividad, empleo e inflación que reforzaron expectativas de tasas de interés elevadas por un período prolongado.
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Las negociaciones hacia finales de mes entre Estados Unidos e Irán impulsaron el apetito por riesgo, favoreciendo la recuperación de los mercados bursátiles mundiales y el descenso del precio del petróleo.
En los mercados internacionales, el sector tecnológico mantuvo el liderazgo, respaldado por cifras empresariales favorables y por el crecimiento sostenido de inversiones relacionadas con inteligencia artificial y centros de datos.
Tecnología, inteligencia artificial y datos, el motor internacional de los mercados
En Perú, los inversores concentraron su interés en el desarrollo de la campaña electoral presidencial. Mientras tanto, el buen desempeño de los principales metales de exportación y la relativa fortaleza del sol frente al dólar beneficiaron al mercado local.
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La FMP detalló que los fondos mutuos se diferencian por su flexibilidad en los montos y oportunidades de inversión, con posibilidades de ingresar al sistema desde 20 soles o 5 dólares.
Además, estos fondos cuentan con autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y se comercializan a través de bancos, financieras y agentes de bolsa. Entre los asociados de la FMP figuran BBVA Asset Management SAF, Credicorp Capital SAF, Fondos SURA SAF, Interfondos y Scotia Fondos.
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