Perú

Fondos mutuos en Perú alcanzan récord histórico con S/ 64.075 millones administrados a junio

El número de partícipes de fondos mutuos en el país subió a 520.440 en junio y marcó otro máximo para la industria, de acuerdo con Asociación de Administradoras de Fondos de Perú

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Los fondos de deuda concentraron el 65,69% del patrimonio administrado en el mercado de fondos mutuos de Perú.

El patrimonio administrado por los fondos mutuos en Perú llegó a su máximo histórico en junio, sumando S/ 64.075 millones, según informó la Asociación de Administradoras de Fondos de Perú (FMP).

Este monto representa un incremento de 19,88% respecto al mismo periodo del año anterior y equivale a USD 18.787 millones. El crecimiento mensual promedio en dólares fue de 1,83% durante los últimos 12 meses, reflejando el interés sostenido de los inversionistas peruanos tras las elecciones presidenciales.

El número de partícipes también registró un nuevo récord. A junio, se contabilizaron 520.440 inversionistas, un avance de 0,67% respecto a mayo y de 15,66% en comparación con el mismo mes de 2025.

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De acuerdo con la FMP, actualmente existen 211 fondos mutuos en el mercado peruano: 54 denominados en soles y 157 en moneda extranjera.

Hoy en día existen seguros que se les denominan híbridos porque es una combinación entre un seguro de vida de riesgo con un producto financiero, llámese fondo mutuo o de inversión.
El mercado peruano de fondos mutuos operó con 211 fondos y permitió inversiones desde 20 soles o 5 dólares.

Más inversores y rentabilidades destacadas en soles y dólares

Durante el primer semestre de 2026, la cantidad de partícipes creció un 6,21% y el patrimonio administrado avanzó 9,12%, señala el comunicado.

El 65,69% del total administrado corresponde a fondos que invierten en deuda, mientras que el 42,45% se encuentra en fondos de fondos, lo que muestra una diversificación en la oferta y las estrategias de inversión.

Entre los fondos con mejor desempeño, el Sura Acciones lideró la rentabilidad en soles, alcanzando un 25,44% en lo que va del año y 52,60% en los últimos 12 meses, según datos de la FMP. En dólares, el fondo más rentable fue el Fondo bursátil Van Eck El Dorado Peru ETF, con un rendimiento de 70,26% en el último año.

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Para 2026, el Fondo de Fondos Credicorp Acciones Sector Seguridad reportó una rentabilidad de 29,07% en dólares a junio.

SURA
Sura Acciones lideró la rentabilidad en soles en 2026 y Van Eck El Dorado Peru ETF encabezó los retornos anuales en dólares.

Factores globales y locales impulsan el mercado de fondos mutuos

El crecimiento del mercado de fondos mutuos en junio estuvo influido por agentes externos e internos. La FMP menciona la reducción de tensiones geopolíticas en Medio Oriente como uno de los principales factores.

También figuran el mantenimiento de la tasa de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos entre 3,50% y 3,75%, y la baja de precios del petróleo, con caídas semanales en el Brent de hasta 10,6% y en el WTI de 9,6%.

Además, la recuperación de los mercados bursátiles internacionales, impulsada por el sector tecnológico y las expectativas sobre inteligencia artificial, contribuyó al buen desempeño global.

En el plano local, los inversionistas estuvieron atentos a la segunda vuelta presidencial y sus posibles efectos sobre la economía y las inversiones en el país.

La Reserva Federal, la baja del petróleo y la segunda vuelta presidencial influyeron en el repunte de los fondos mutuos en Perú. REUTERS/Stringer
La Reserva Federal, la baja del petróleo y la segunda vuelta presidencial influyeron en el repunte de los fondos mutuos en Perú. REUTERS/Stringer

Fondos accesibles y administradoras líderes en el mercado peruano

Según la FMP, los fondos mutuos en Perú pueden adquirirse con montos mínimos de 20 soles o 5 dólares a través de bancos, financieras, agentes de bolsa y otras entidades autorizadas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Entre las principales administradoras del sector destacan BBVA Asset Management SAF, Credicorp Capital SAF, Fondos Sura SAF, Interfondos y Scotia Fondos.

La tendencia alcista en patrimonio administrado y número de inversionistas refleja la consolidación de los fondos mutuos como alternativa de inversión para el público peruano, en un contexto de recuperación de los mercados y mayor diversificación financiera.

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