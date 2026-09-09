¿Cuándo es el siguiente feriado y cuántos quedan para el 2026? La lista

Este mes de septiembre no tiene feriados —pero sí tres días no laborables en regiones—, y los trabajadores tendrán que esperar hasta octubre para el siguiente.
Sin embargo, ya falta menos de un mes para eso. El jueves 8 de octubre es el feriado número 12 del año, fecha en que se celebra el Combate de Angamos. Asímismo, estas son las fechas restantes en que trabajadores públicos y privados descansarán:
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- Jueves 8 de octubre, Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre, Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre, Navidad.
Faltan cinco feriados... ¿o más?
En la práctica, según las fechas vigentes, faltan cinco feriados en el calendario oficial del 2026. Sin embargo, como se recuerda, el gobierno viene evaluando decretar un feriado nacional más solo por la visita del papa León XIV, el cual tiene nacionalidad peruana y guarda gran cariño con el Perú.
Como se recuerda, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, sugirió que está en evaluación decretar un nuevo feriado nacional, solo por la visita del Santo Padre, tal como ocurrió en Perú con el Foro APEC (aunque en ese caso se trato de días no laborables).
Así en primer lugar, Sheput señaló que sí habrían feriados regionales (días no laborales aplicables a ciertas regiones donde visite el papa) y que “podría haber feriados nacionales”.
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El Gobierno de Perú confirmó que se declararán feriados regionales por la visita del Papa León XIV en noviembre de 2026. Conoce las ciudades que visitará y los detalles anunciados por el ministro de Trabajo.
Aquí se debe hacer apunte a las palabras del titular del MTPE, quien fue claro en decir que “va a haber feriados regionales” para señalar que estas fechas están cerca de acordarse y “podría haber feriados nacionales” para hablar sobre lo que se está evaluando.
Aparte de esto, también se espera que el calendario de feriados cambie para 2027, con la medida anunciada por el MEF para mover los feriados que caigan de martes a viernes hacia los lunes más próximos.
Calendario de feriados 2027
Si bien es una medida anunciada, el MEF ya detalló la fórmula en que cambiarían los días feriados para 2027. Con esto en cuenta, así quedaría el calendario nacional para 2027:
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- Viernes 1 de enero, Año Nuevo, no se toca
- Jueves 25 de marzo, no se movería, dado que forma fin de semana largo
- Viernes 26 de marzo, no se movería, dado que forma fin de semana largo
- Sábado 1 de mayo se movería al viernes 30 de abril
- Lunes 7 de junio se movería al viernes 11 de junio
- Martes 29 de junio se movería al viernes 2 de julio
- Viernes 23 de julio queda tal cual para el 2027
- Miércoles 28 de julio, no se movería
- Jueves 29 de julio, no se movería
- Viernes 6 de agosto, queda tal cual para el 2027
- Lunes 30 de agosto se movería al viernes 3 de septiembre
- Viernes 8 de octubre, queda tal cual para el 2027
- Lunes 1 de noviembre se movería para el viernes 5 de noviembre
- Miércoles 8 de diciembre se movería para el viernes 10 de diciembre
- Jueves 9 de diciembre no se movería, dado que forma fin de semana largo con el anterior
- Sábado 25 de diciembre, no se movería.
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