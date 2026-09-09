¿Cuándo es el siguiente feriado y cuántos quedan para el 2026? La lista

En Lima se podría aprobar un nuevo feriado por la visita del papa León XIV. Está en evaluación. - Crédito Mincetur

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Este mes de septiembre no tiene feriados —pero sí tres días no laborables en regiones—, y los trabajadores tendrán que esperar hasta octubre para el siguiente.

Sin embargo, ya falta menos de un mes para eso. El jueves 8 de octubre es el feriado número 12 del año, fecha en que se celebra el Combate de Angamos. Asímismo, estas son las fechas restantes en que trabajadores públicos y privados descansarán:

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Jueves 8 de octubre, Combate de Angamos Domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos Martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción Miércoles 9 de diciembre, Batalla de Ayacucho Viernes 25 de diciembre, Navidad.

Peruanos no gozarán de feriado en septiembre. - Crédito Andina/Melina Mejía

Faltan cinco feriados... ¿o más?

En la práctica, según las fechas vigentes, faltan cinco feriados en el calendario oficial del 2026. Sin embargo, como se recuerda, el gobierno viene evaluando decretar un feriado nacional más solo por la visita del papa León XIV, el cual tiene nacionalidad peruana y guarda gran cariño con el Perú.

Como se recuerda, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, sugirió que está en evaluación decretar un nuevo feriado nacional, solo por la visita del Santo Padre, tal como ocurrió en Perú con el Foro APEC (aunque en ese caso se trato de días no laborables).

Así en primer lugar, Sheput señaló que sí habrían feriados regionales (días no laborales aplicables a ciertas regiones donde visite el papa) y que “podría haber feriados nacionales”.

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El Gobierno de Perú confirmó que se declararán feriados regionales por la visita del Papa León XIV en noviembre de 2026. Conoce las ciudades que visitará y los detalles anunciados por el ministro de Trabajo.

Aquí se debe hacer apunte a las palabras del titular del MTPE, quien fue claro en decir que “va a haber feriados regionales” para señalar que estas fechas están cerca de acordarse y “podría haber feriados nacionales” para hablar sobre lo que se está evaluando.

Aparte de esto, también se espera que el calendario de feriados cambie para 2027, con la medida anunciada por el MEF para mover los feriados que caigan de martes a viernes hacia los lunes más próximos.

Infobae Perú verifico la lista de feriados que se pasarían al lunes para 2027, según el criterio que detalló el MEF en entrevista con RPP. - Crédito MEF

Calendario de feriados 2027

Si bien es una medida anunciada, el MEF ya detalló la fórmula en que cambiarían los días feriados para 2027. Con esto en cuenta, así quedaría el calendario nacional para 2027:

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Viernes 1 de enero, Año Nuevo, no se toca

Jueves 25 de marzo, no se movería, dado que forma fin de semana largo

Viernes 26 de marzo, no se movería, dado que forma fin de semana largo

Sábado 1 de mayo se movería al viernes 30 de abril

Lunes 7 de junio se movería al viernes 11 de junio

Martes 29 de junio se movería al viernes 2 de julio

Viernes 23 de julio queda tal cual para el 2027

Miércoles 28 de julio, no se movería

Jueves 29 de julio, no se movería

Viernes 6 de agosto, queda tal cual para el 2027

Lunes 30 de agosto se movería al viernes 3 de septiembre

Viernes 8 de octubre, queda tal cual para el 2027

Lunes 1 de noviembre se movería para el viernes 5 de noviembre

Miércoles 8 de diciembre se movería para el viernes 10 de diciembre

Jueves 9 de diciembre no se movería, dado que forma fin de semana largo con el anterior

Sábado 25 de diciembre, no se movería.