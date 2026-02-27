Incautan lotes de Apronax, Gravol y más marcas de medicamentos que eran falsificados

Una serie de medicamentos falsos fueron incautados en Lima, inclusive en el centro comercial El Hueco. - Crédito Bogota.goc.co

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud ha comunica a los profesionales de la salud, instituciones, establecimientos farmacéuticos y no farmacéuticos del sector público y privado, y al público en general, sobre una serie de medicamentos de marca falsificados que se comercializaban ilegalmente en el país.

Se tratan de productos falsos de Apronax, Endovit Plus, Cefaabroncol, Gravol y más, que se incautaron en operativo conjunto por la Séptima Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cercado de Lima, Breña, Rímac, Jesús María - 3° Despacho, la Policía Nacional del Perú y la Digemid. Estos son los productos falsificados junto con el lote:

APRONAX (naproxeno) 550 mg blister x 4 x 120 tabletas recubiertas, 20402713, Cifarma S.A. / Perú

APRONAX (naproxeno) 550 mg blister x 4 x 120 tabletas recubiertas, 20102593, Cifarma S.A. / Perú

APRONAX (naproxeno) 550 mg

blíster x 4 tabletas recubiertas, 5225054 y 20702534, Cifarma S.A. / Perú

ENDOVIT PLUS solución inyectable, caja x 5 ampollas, 2070623, Medifarma S.A. / Perú

CEFABRONCOL - S (cefalexina) 250 mg/5mL suspensión oral, frasco x 60 mL, 1126952, Medifarma S.A. / Perú

GRAVOL (dimenhidrinato) 50 mg blister x 10 tabletas, 2076412, Medifarma S.A. / Perú

BACTRIM BALSÁMICO 800mg/15mL + 160mg/15mL + 250 mg/15 mL suspensión oral, frasco x 100mL, 2101462, Laboratories Portugal S.R.L. / Perú

BACTRIM (sulfametoxazol + trimetoprima 200mg + 40mg/5mL) suspensión oral, frasco x 100mL, 00010, Roemmers S.A.I.C. / Argentina

BACTRIM F (sulfametoxazol + trimetoprima 800mg + 160mg) caja x 100 comprimidos, R1890, Laboratorios Roche Q.F.S.A. / Brasil

GASEOVET (simeticona) 80 mg caja x 120 tabletas masticables, 2112492, Medifarma S.A. / Perú

AMOXIDIN CL 1000 (amoxicilina 875mg + ácido clavulánico 125 mg) comprimidos recubiertos, caja x 14, 2101213, Medifarma S.A. / Perú

AB-BRONCOL NF 1200 suspensión inyectable, caja x 1 vial + 1 ampolla solvente x 5mL, 2070463, Medifarma S.A. / Perú

GRAVERGOL (ergotamina 1mg + cafeína 100mg), caja x 100 tabletas, 2126522, Medifarma S.A. / Perú

Alertan sobre medicamentos falsificados que se venden ilegalmente. - Crédito Andina

Se incautaron en operativos

Esta incautación fue resultado de las “acciones de control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a nivel nacional, donde se intervino un inmueble, donde se almacenaban y comercializaban” los farmacéuticos falsificados.

Fueron “productos incautados en operativo conjunto por la Séptima Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cercado de Lima, Breña, Rímac, Jesús María - 3° Despacho, la Policía Nacional del Perú y la Digemid", donde se intervino un inmueble ubicado en Jr. Andahuaylas N° 775 Dpto. N° 608, ambiente N° 2, 3 Cercado de Lima, provincia de Lima, principamente.

En el caso de algunos lotes de Apronax estos fueron ubicados en el Centro Comercial El Hueco Stand B11-12, ubicado en Av. Abancay N° 819-835 Cercado de Lima, provincia de Lima.

Aviso del Minsa. - Crédito Minsa

La recomendación

“Debido al riesgo al que está expuesta la población por la comercialización de estos productos falsificados, se recomienda no comprar en establecimientos no autorizados”, emplaza la Digemid.

De igual manera, se recomienda “abstenerse de adquirir o utilizar productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en los que se sospeche contaminación, alteración, falsificación, adulteración o sean comercializados sin registro sanitario, sin notificación sanitaria obligatoria (NSO)”.