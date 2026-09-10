Perú

Interno condenado por robo agravado escapa del hospital Arzobispo Loayza, según informó el INPE

El sentenciado estaba hospitalizado desde el 7 de septiembre por una hernia abdominal. La Policía Nacional fue informada para iniciar las acciones de búsqueda y recaptura

Mayki Cagen Herrera Paredes cumple una condena de 18 años por robo agravado en el Establecimiento Penitenciario Lurigancho - Créditos: Andina.
Mayki Cagen Herrera Paredes cumple una condena de 18 años por robo agravado en el Establecimiento Penitenciario Lurigancho - Créditos: Andina.
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Un interno del Establecimiento Penitenciario Lurigancho escapó del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en el Centro de Lima, donde permanecía internado bajo custodia penitenciaria. El hecho ocurrió la tarde del martes 8 de septiembre y fue comunicado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que informó sobre el inicio de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso y establecer las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con el organismo, la fuga fue advertida aproximadamente a las 18:20 horas. El interno fue identificado como Mayki Cagen Herrera Paredes, quien cumple una condena de 18 años por el delito de robo agravado en el penal de Lurigancho.

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Herrera Paredes había ingresado al nosocomio el lunes 7 de septiembre debido a un diagnóstico de hernia abdominal. Durante su permanencia en el establecimiento de salud estaba bajo la vigilancia de dos agentes de seguridad penitenciaria, quienes tenían a su cargo la custodia del sentenciado.

La fuga fue advertida aproximadamente a las 18:20 horas del martes 8 de septiembre - Créditos: INPE.
La fuga fue advertida aproximadamente a las 18:20 horas del martes 8 de septiembre - Créditos: INPE.

Tras conocer la evasión, el INPE comunicó de inmediato lo ocurrido a la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de activar las acciones destinadas a ubicar al prófugo y concretar su recaptura. Como parte de las primeras diligencias, los dos agentes penitenciarios fueron intervenidos por efectivos policiales.

Los servidores permanecen en la comisaría del sector, donde se desarrollan las diligencias e investigaciones relacionadas con el caso. Las autoridades deberán determinar las circunstancias que permitieron la salida del establecimiento hospitalario y establecer si existieron responsabilidades vinculadas con la custodia del condenado.

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Paralelamente, el INPE informó que inició una investigación interna conforme al proceso célere establecido en el Decreto Legislativo 1617. Este procedimiento busca esclarecer de manera exhaustiva los hechos y determinar eventuales responsabilidades administrativas, funcionales o penales que pudieran derivarse de lo ocurrido.

Un interno del penal de Lurigancho escapó del Hospital Nacional Arzobispo Loayza donde permanecía internado bajo custodia penitenciaria - Créditos: Andina.
Un interno del penal de Lurigancho escapó del Hospital Nacional Arzobispo Loayza donde permanecía internado bajo custodia penitenciaria - Créditos: Andina.

El organismo penitenciario señaló que adoptará las medidas disciplinarias y correctivas que correspondan contra las personas que resulten responsables, sin excepción. La investigación permitirá establecer cómo se produjo la fuga y si existieron incumplimientos durante el dispositivo de seguridad dispuesto para el traslado y permanencia del interno en el hospital.

Mientras continúan las diligencias policiales, las autoridades mantienen activadas las acciones destinadas a localizar a Herrera Paredes. El INPE indicó que el caso se encuentra bajo investigación y que se determinarán las responsabilidades respectivas a partir de los resultados obtenidos durante el proceso.

La institución penitenciaria comunicó estos hechos a la ciudadanía como parte de las acciones adoptadas tras la evasión registrada en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Funciones del INPE

  • Administrar y dirigir el sistema penitenciario nacional.
  • Supervisar los establecimientos penitenciarios y su funcionamiento.
  • Garantizar la seguridad y custodia de las personas privadas de libertad.
  • Ejecutar las penas privativas de libertad establecidas por el Poder Judicial.
  • Desarrollar programas de tratamiento para la rehabilitación de los internos.
  • Promover la reinserción social y laboral de las personas privadas de libertad.
  • Brindar servicios de salud, alimentación y asistencia integral dentro de los penales.
  • Implementar actividades educativas, laborales, culturales y deportivas para los internos.
  • Mantener el orden y prevenir actos de violencia dentro de los establecimientos.
  • Administrar los centros de medio libre y supervisar medidas alternativas a la prisión.
  • Coordinar con otras instituciones acciones vinculadas con la seguridad penitenciaria.
  • Elaborar estadísticas e informes sobre la población penitenciaria y su situación.
  • Proponer políticas y medidas destinadas a mejorar el sistema penitenciario nacional.

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