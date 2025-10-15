Perú

'El Flaco' Granda cuenta por qué aceptó la oferta de 'El Gran Chef Famosos': "Escuché el sueldo del programa"

El presentador recordó la inesperada llamada de producción, las condiciones del contrato y el impacto personal y mediático que le dejó su paso por el exitoso programa televisivo

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Giancarlo ‘El Flaco’ Granda cuenta
Giancarlo ‘El Flaco’ Granda cuenta por qué aceptó ser parte de El Gran Chef Famosos.

El conductor deportivo Giancarlo Granda compartió detalles sobre su experiencia y remuneración durante su paso por El Gran Chef Famosos, uno de los programas más vistos de la televisión peruana. En una entrevista concedida al programa digital Café con la Chévez de Trome, el también conocido como ‘El Flaco’ Granda habló abiertamente acerca de las condiciones en las que recibió la propuesta para unirse al reality culinario y la importancia que tuvo su sueldo en la toma de la decisión.

Granda afirmó que la propuesta salarial de El Gran Chef Famosos influyó de manera decisiva en su participación en el programa. Según relató, la invitación inesperada surgió a través de una llamada de Wagner, uno de los productores del programa, quien le consultó si tenía interés en sumarse a la competencia. El conductor mencionó que veía el programa junto a su madre, lo que facilitó su disposición a aceptar el reto.

“Yo veía el programa, me divertía con mi mamá, y cuando me preguntaron si quería participar, dije que sí. Es mejor decir por qué lo hice, que por qué no lo hice”, expresó Granda.

Giancarlo Granda - Créditos: Composición
Giancarlo Granda - Créditos: Composición Infobae

La llegada al elenco de la temporada se dio de manera abrupta y acelerada. De acuerdo con el testimonio de El Flaco Granda, un participante fue removido a último momento y, por esa razón, la producción lo convocó de urgencia. “Me llaman y me dicen ‘te gustaría estar en la temporada de El Gran Chef, acepté y al día siguiente me indicaron que sería la conferencia de prensa. Fui a firmar el contrato poco antes de presentarme ante los medios”, relató el comunicador.

Pidió permiso en su trabajo

El conductor tenía contrato vigente con Gol Perú, y esa situación presentó un obstáculo administrativo. “Pedí permiso en Gol Perú, porque ese trámite demora 62 horas. Cuando escuché el sueldo del programa, fui totalmente claro, es sí o chau, no había otra opción”, enfatizó Granda durante la charla.

La emisora deportiva, tras conversar con él, accedió a gestionar el permiso de forma expedita, reconociendo la visibilidad que le otorgaría la televisión de señal abierta. “Tuve un diálogo simpático y me dijeron que era una oportunidad de despegue. Me aceleraron el proceso y al día siguiente estaba autorizado”, recordó Granda en la entrevista.

La propuesta de ser parte
La propuesta de ser parte de El Gran Chef Famosos lo romó por sorpresa.

Dejó un viaje por ‘El Gran Chef Famosos’

La propuesta de una quinta temporada del reality llegó cuando estaba a punto de viajar a Estados Unidos, lo que modificó los planes familiares. El conductor reveló que su madre deseaba visitar Estados Unidos, país al que le habían negado la visa en una ocasión previa.

“Mi mamá ama Estados Unidos, hace tiempo le negaron la visa porque se equivocó con los papeles”, relató. El periodista relató que ambos finalmente consiguieron el documento y planificaron un viaje, el cual fue interrumpido por la oferta de El Gran Chef Famosos.

“Me comunican que arranca la nueva temporada y yo salía a Miami dos días después. Le dije a mi mamá que económicamente recuperaríamos los pasajes en una semana. Además, era una opción de mayor exposición”, explicó. La madre de Granda entendió la situación, y ambos decidieron priorizar los compromisos laborales, postergando el viaje.

‘El Flaco’ Granda en El
‘El Flaco’ Granda en El Gran Chef Famosos. Latina TV.

El Gran Chef Famosos, una linda experiencia

La experiencia en el reality de cocina resultó, según el exjugador y presentador, positiva tanto en lo profesional como en lo personal. Granda manifestó que participar en el programa le permitió interactuar con colegas y amigos, además de vivir momentos memorables con familiares. “Fue espectacular, la pasé súper bien y pude compartir con mi hermano y amigos, fue una linda experiencia”, afirmó.

Al cierre de la cuarta temporada, Granda ya había definido su salida, pero las oportunidades telefónicas continuaron. La participación en El Gran Chef Famosos representó un salto profesional en la carrera de Giancarlo Granda, quien también es recordado por su trayectoria en el ámbito deportivo y mediático nacional.

El 'Flaco' Granda asegura que
El 'Flaco' Granda asegura que ser parte de 'El Gran Chef Famosos' fue una bonita experiencia. (Captura: Latina)

