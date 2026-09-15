Julio Velarde ya tiene 3 directores designados, pero faltan otros 3: conoce a los 12 candidatos del Congreso

El Gobierno de Keiko Fujimori ya nombró a Marylin Choy, Luis Palomino y Gustavo Yamada como directores del BCRP. Las otras tres plazas deberán ser elegidas por el Congreso de la República. Foto: Más Ganancias

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Julio Velarde continuará al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), acompañado por un directorio que deberá quedar integrado por seis miembros, además del propio presidente de la entidad. El Gobierno de Keiko Fujimori ya designó a Marylin Choy, Luis Palomino y Gustavo Yamada, mientras que los tres puestos restantes serán definidos por el Congreso de la República.

La elección de estos integrantes corresponde al Parlamento de acuerdo con las reglas que regulan la composición del BCRP. En ese contexto, las bancadas han presentado una lista de 12 economistas y profesionales que entran en carrera para ocupar los tres cargos que todavía están pendientes de elección.

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Así se distribuyen los candidatos del Congreso

La Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del BCRP establecen que el directorio de la entidad está compuesto por siete integrantes. El presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, designa a cuatro de ellos, incluido el titular del banco; los otros tres son elegidos directamente por el Congreso.

Con ese esquema, las bancadas han planteado sus respectivas candidaturas. Renovación Popular propone a Juan José Marthans León, director de Economía en el PAD-Escuela de Dirección de la Universidad de Piura.

La Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del BCRP señalan que el directorio del organismo está integrado por siete miembros. Foto: Google Maps

Buen Gobierno, por su parte, presenta tres nombres: Javier Escobal, investigador principal de Grade; José A. Fernández-Baca y Santiago Roca.

Fuerza Popular y Juntos por el Perú presentan seis nombres

La bancada de Fuerza Popular plantea tres candidatos para integrar el directorio del BCRP: Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía; Oswaldo Molina, profesor asociado de la Universidad del Pacífico; y José R. Stok, profesor emérito del PAD.

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En Juntos por el Perú figuran Oscar Dancourt, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Kurt Burneo, exministro de Economía y Finanzas; y Raúl Machuca.

Las otras candidaturas corresponden a Ahora Nación, que presenta a Alejandro Granda, y Obras, que propone a Gonzalo Alegría. De esta manera, los 12 nombres quedaron distribuidos entre las bancadas que participan en el proceso de selección.

El Congreso aún debe elegir a los tres nuevos directores del BCRP y completar el trámite para que Velarde asuma formalmente la presidencia. Foto: Google Maps

El Congreso también debe ratificar a Julio Velarde

Además de elegir a los tres nuevos integrantes del directorio del BCRP, el Congreso tiene pendiente completar el procedimiento para que Velarde asuma formalmente la presidencia de la entidad. Su designación debe ser ratificada por el Parlamento.

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La Comisión de Procedimientos Especiales del Senado aprobó recientemente, con 9 votos a favor, el informe que recomienda ratificar a Velarde como presidente del directorio del Banco Central. El siguiente paso será que el Pleno del Senado evalúe dicha recomendación.

¿Qué falta para que Velarde sea ratificado?

El Reglamento del Senado establece que la ratificación requiere el respaldo de más de la mitad del número legal de senadores. Por ello, la decisión final deberá adoptarse en el Pleno, luego de la aprobación del informe correspondiente en comisión.

Si el Pleno aprueba la ratificación, esta deberá formalizarse mediante una resolución legislativa del Senado. Posteriormente, la resolución tendrá que publicarse en el portal institucional o en el diario oficial El Peruano, completando así el procedimiento establecido para la designación.

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