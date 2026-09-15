Anchoveta: industriales no perderán cuota futura por baja captura en la primera temporada 2026

La resolución del Ministerio de la Producción excluye la campaña de 2026 del mecanismo que reduce cuotas cuando una embarcación no ejecuta parte relevante de su límite.

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El Ministerio de la Producción (Produce) decidió que la baja captura de anchoveta registrada en la primera temporada de pesca de 2026 en la zona Norte-Centro no perjudique la participación futura de los armadores.

La medida excluye esa campaña del mecanismo que permite reducir la cuota individual de las embarcaciones cuando no alcanzan un nivel mínimo de extracción durante varios períodos consecutivos.

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Mediante la Resolución Ministerial N.° 00323-2026-PRODUCE, el sector estableció que esta primera temporada no será considerada para verificar el cumplimiento de la obligación de extraer al menos el 80% del Límite Máximo de Captura por Embarcación (LMCE).

La decisión se publicó el 14 de septiembre, luego de que la campaña cerrara con un avance de 24,61% de la cuota autorizada.

La cuota define cuánto puede pescar cada embarcación

Primero, debemos entender cómo funcionan las cuotas. Estas no configuran una meta obligatoria que cada empresa deba completar para evitar una multa. En su lugar, representan el volumen máximo que cada embarcación tiene permitido extraer durante una temporada.

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Ese porcentaje se denomina Porcentaje Máximo de Captura por Embarcación (PMCE) y determina qué parte de la cuota global recibirá cada barco en las campañas posteriores. Por esa razón, aunque no exista una sanción inmediata por dejar parte de la cuota sin pescar, un bajo nivel de extracción puede impactar sobre el volumen asignado en el futuro.

Imarpe advirtió que el calentamiento del mar en 2026 alteró la distribución de la anchoveta y coincidió con una alta presencia de juveniles en la costa peruana.

La norma vigente establece que el Ministerio de la Producción puede reducir el PMCE cuando un armador deja sin ejecutar más del 20% de su LMCE durante cuatro temporadas regulares y consecutivas. La reducción se calcula sobre el promedio no extraído en esos períodos y puede distribuirse entre las embarcaciones de un mismo armador.

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Y la cuota pendiente tampoco se guarda para la siguiente campaña. Si un barco no logra pescar todo el volumen autorizado, ese saldo no se traslada ni se suma al límite que reciba en la próxima temporada.

La excepción evita que el bajo resultado cuente como antecedente

La resolución aprobada por el Gobierno evita que la primera temporada de 2026 sea contabilizada dentro de esas cuatro campañas que pueden dar lugar a un recálculo de la participación de los armadores.

En términos prácticos, los industriales no recuperarán la anchoveta que dejaron de extraer, pero el resultado de este período tampoco podrá ser usado para reducir sus cuotas futuras.

El cierre anticipado de la temporada redujo la disponibilidad de anchoveta para la industria, por lo que golpeó la producción manufacturera vinculada a la harina y el aceite de pescado.

El ministerio sustentó la excepción en informes del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) sobre las condiciones ambientales y biológicas del recurso. La entidad científica informó que durante 2026 persistió un escenario cálido anómalo frente a la costa peruana, lo que afectó la distribución y el estado de la anchoveta.

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Imarpe también advirtió que el recurso presentaba bajos niveles de condición somática y contenido graso. A ello se sumó una actividad reproductiva parcial, por debajo de los patrones históricos esperados para agosto, y una alta presencia de ejemplares juveniles.

Durante la Operación Eureka LXXVIII, realizada entre el 15 y el 18 de agosto, los juveniles representaron 65% de la anchoveta en número y 48% en peso dentro del área evaluada en la región Norte-Centro.

La campaña terminó antes de completar la cuota autorizada

El Ministerio de la Producción concluyó la primera temporada de pesca de anchoveta desde las 00:00 horas del 21 de agosto, tras una recomendación de Imarpe. La cuota global había sido fijada en 1,91 millones de toneladas, pero la extracción alcanzó poco menos de una cuarta parte de ese límite.

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El cierre respondió al enfoque precautorio adoptado por las autoridades para proteger el reclutamiento, la renovación del stock Norte-Centro y el proceso de desove. Según la resolución que estableció la excepción, el desempeño de la campaña fue uno de los más bajos del período 2009-2026.