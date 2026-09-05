Papa León XIV en Perú: Gobierno transfiere S/63,2 millones a Cancillería para organizar la visita del sumo pontífice

La visita del papa León XIV al Perú genera gran expectativa e implicará una transferencia de S/63,2 millones por parte del Gobierno para cubrir los gastos relacionados con su llegada. El monto será destinado al Ministerio de Relaciones Exteriores para atender los requerimientos de organización y protocolo durante la presencia del sumo pontífice en el país.
La transferencia fue autorizada mediante el Decreto Supremo N.° 176-2026-EF, publicado en las Normas Legales de El Peruano. Los recursos provienen de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y serán utilizados para la adquisición de bienes y servicios vinculados con la visita.
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Mientras avanzan los preparativos, todavía queda por conocer cómo será la agenda del pontífice en el país. La Conferencia Episcopal Peruana informó que el Vaticano dará a conocer el itinerario oficial desde el 15 de septiembre, con los detalles de las actividades, recorridos y ciudades que visitará León XIV.
Gobierno transfiere más de S/63 millones a la Cancillería
De acuerdo con el decreto, el Ministerio de Economía y Finanzas transferirá hasta S/63.220.991 de la Reserva de Contingencia al presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores. La operación se realizará con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y corresponde a gasto corriente.
El monto será incorporado en la categoría presupuestaria de Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática, específicamente dentro de la actividad denominada “Organización de Eventos Internacionales de Alto Nivel”. Para ello, la Cancillería contará con los recursos necesarios para atender los bienes y servicios vinculados con la visita.
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El Decreto Supremo N.° 176-2026-EF señala que la transferencia busca financiar los gastos de atención para la presencia del papa León XIV en territorio peruano. La solicitud fue presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y sustentada mediante documentos de sus oficinas de Planeamiento y Presupuesto.
La norma también establece una condición para el uso del dinero: los recursos transferidos solo podrán destinarse a los fines autorizados. La Cancillería deberá aprobar la desagregación de los fondos mediante una resolución dentro de los cinco días calendario posteriores a la vigencia del dispositivo.
¿Por qué el Gobierno recurrió a la Reserva de Contingencia?
La Reserva de Contingencia forma parte del presupuesto del MEF y permite financiar gastos que, debido a su naturaleza o a circunstancias coyunturales, no fueron previstos inicialmente en los presupuestos de las entidades públicas.
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En este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó los recursos para atender los gastos derivados de la visita del papa León XIV. El decreto precisa que estos requerimientos no fueron considerados en el presupuesto institucional de la Cancillería correspondiente al Año Fiscal 2026.
La solicitud fue presentada mediante el Oficio RE (MIN) N.° 2-5/45 y estuvo acompañada por documentación elaborada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Programación y Presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La transferencia quedó autorizada mediante decreto supremo, conforme a las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 1440, que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público. El dispositivo fue refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.
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Itinerario del papa León XIV se conocerá desde el 15 de septiembre
El programa oficial de la visita todavía está pendiente de confirmación. El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, informó que el Vaticano comunicará el itinerario del papa León XIV desde el 15 de septiembre y durante los días posteriores.
Según lo adelantado por el representante de la Iglesia peruana, el pontífice tiene previsto visitar Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco durante su viaje. Sin embargo, todavía falta conocer los lugares específicos donde se realizarán las actividades, así como los horarios y recorridos.
También existe una diferencia en las fechas de permanencia. García Camader señaló que la visita se desarrollaría entre el 11 y el 16 de noviembre, mientras que el decreto publicado por el Ejecutivo contempla gastos para una visita programada del 11 al 17 de noviembre de 2026.
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La comunicación oficial del Vaticano permitirá precisar la duración del viaje y las escalas del sumo pontífice. Con esa información, las autoridades podrán definir con mayor detalle los aspectos de organización, atención y protocolo previstos para la visita de León XIV al Perú.
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