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Papa León XIV en Perú: Gobierno transfiere S/63,2 millones a Cancillería para organizar la visita del sumo pontífice

El monto proviene de la Reserva de Contingencia del MEF y será destinado a la Cancillería para financiar bienes y servicios vinculados con la atención y organización de la visita papal, prevista para noviembre

Papa Leon XIV
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La visita del papa León XIV al Perú genera gran expectativa e implicará una transferencia de S/63,2 millones por parte del Gobierno para cubrir los gastos relacionados con su llegada. El monto será destinado al Ministerio de Relaciones Exteriores para atender los requerimientos de organización y protocolo durante la presencia del sumo pontífice en el país.

La transferencia fue autorizada mediante el Decreto Supremo N.° 176-2026-EF, publicado en las Normas Legales de El Peruano. Los recursos provienen de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y serán utilizados para la adquisición de bienes y servicios vinculados con la visita.

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Mientras avanzan los preparativos, todavía queda por conocer cómo será la agenda del pontífice en el país. La Conferencia Episcopal Peruana informó que el Vaticano dará a conocer el itinerario oficial desde el 15 de septiembre, con los detalles de las actividades, recorridos y ciudades que visitará León XIV.

El Papa León XIV a su paso por el Congreso de los Diputados en el papamóvil, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV ha pasado con el papamóvil por la Puerta del Sol camino del Estado Santiago Bernabéu. César Vallejo Rodríguez / Europa Press 08 JUNIO 2026;AMBIENTE;LLEGADA;PAPA;LEÓN XIV;CATEDRAL DE LA ALMUDENA;ALMUDENA;MADRID;ESPAÑA 08/6/2026
El Papa León XIV a su paso por el Congreso de los Diputados en el papamóvil, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV ha pasado con el papamóvil por la Puerta del Sol camino del Estado Santiago Bernabéu. César Vallejo Rodríguez / Europa Press 08 JUNIO 2026;AMBIENTE;LLEGADA;PAPA;LEÓN XIV;CATEDRAL DE LA ALMUDENA;ALMUDENA;MADRID;ESPAÑA 08/6/2026

Gobierno transfiere más de S/63 millones a la Cancillería

De acuerdo con el decreto, el Ministerio de Economía y Finanzas transferirá hasta S/63.220.991 de la Reserva de Contingencia al presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores. La operación se realizará con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y corresponde a gasto corriente.

El monto será incorporado en la categoría presupuestaria de Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática, específicamente dentro de la actividad denominada “Organización de Eventos Internacionales de Alto Nivel”. Para ello, la Cancillería contará con los recursos necesarios para atender los bienes y servicios vinculados con la visita.

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El Decreto Supremo N.° 176-2026-EF señala que la transferencia busca financiar los gastos de atención para la presencia del papa León XIV en territorio peruano. La solicitud fue presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y sustentada mediante documentos de sus oficinas de Planeamiento y Presupuesto.

06/06/2026 El Papa León XIV sale de la sede de la Nunciatura Apostólica, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV ha llegado a la Nunciatura Apostólica en Madrid alrededor de las 14:17 horas, recibido entre aplausos y vítores de cerca de 600 personas que esperaban fuera del perímetro de seguridad. POLITICA Diego Radamés - Europa Press
06/06/2026 El Papa León XIV sale de la sede de la Nunciatura Apostólica, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV ha llegado a la Nunciatura Apostólica en Madrid alrededor de las 14:17 horas, recibido entre aplausos y vítores de cerca de 600 personas que esperaban fuera del perímetro de seguridad. POLITICA Diego Radamés - Europa Press

La norma también establece una condición para el uso del dinero: los recursos transferidos solo podrán destinarse a los fines autorizados. La Cancillería deberá aprobar la desagregación de los fondos mediante una resolución dentro de los cinco días calendario posteriores a la vigencia del dispositivo.

¿Por qué el Gobierno recurrió a la Reserva de Contingencia?

La Reserva de Contingencia forma parte del presupuesto del MEF y permite financiar gastos que, debido a su naturaleza o a circunstancias coyunturales, no fueron previstos inicialmente en los presupuestos de las entidades públicas.

En este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó los recursos para atender los gastos derivados de la visita del papa León XIV. El decreto precisa que estos requerimientos no fueron considerados en el presupuesto institucional de la Cancillería correspondiente al Año Fiscal 2026.

La solicitud fue presentada mediante el Oficio RE (MIN) N.° 2-5/45 y estuvo acompañada por documentación elaborada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Programación y Presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

06/06/2026 El Papa León XIV durante su visita a los operadores y asistidos del proyecto social CEDIA 24 horas. El Papa León XIV, que se ha descrito "como un madrileño más", ha definido como "milagro de amor" el centro para personas sin hogar CEDIA 24 horas de Cáritas Madrid, situado en el barrio de Lucero, en el distrito de Latina, y ha llamado a mirar "a los ojos" a aquellas que personas que sufren. Haciendo frente al calor que azota a la capital, ha comenzado su alocución improvisando y haciendo un guiño a Khadri, una de las personas que ha intervenido con anterioridad, que ha tenido un pequeño lapsus con el discurso que había memorizado. Tras saludar a Niña Pastori por su actuación, el Pontífice se ha levantado y ha intentado adelantarse a la presentación de su intervención por parte del maestro de ceremonias, pero se ha corregido. Al ser finalmente presentado por el moderador del acto, León XIV ha dicho entre risas a los asistentes: "Como ven, yo tampoco he memorizado mi discurso. Estamos todos aquí en familia". Posteriormente, ha agradecido la bienvenida de la ciudad de Madrid, que le ha hecho sentir "parte de una gran y maravillosa familia". "Quien está en Madrid, es de Madrid. Yo también estoy entre vosotros como un madrileño más", ha subrayado. Tras recorrer las instalaciones del centro, que el año pasado atendió a 2.534 personas y dio plaza a 880 personas, ha recalcado que en este lugar "nadie se queda solo". A través de la escucha mutua, "se afrontan juntos los retos, sin ignorar la complejidad de las situaciones y sin dejar de lado las exigencias de la caridad y la justicia". El Pontífice ha destacado la labor de CEDIA, que "recorre el camino del Evangelio, siguiendo las huellas de Jesús", para "sanar enfermedades y miserias y hacerlas suyas". Por ello, ha llamado a mirar "a los ojos" a quienes sufren y convertir la ayuda en "un encuentro de hermanos unidos en el único abrazo del Padre". UNA PUERTAS QUE "AYUDAN A ATRAVESAR UN OSCURO TÚNEL" La artista N
06/06/2026 El Papa León XIV durante su visita a los operadores y asistidos del proyecto social CEDIA 24 horas. El Papa León XIV, que se ha descrito "como un madrileño más", ha definido como "milagro de amor" el centro para personas sin hogar CEDIA 24 horas de Cáritas Madrid, situado en el barrio de Lucero, en el distrito de Latina, y ha llamado a mirar "a los ojos" a aquellas que personas que sufren. Haciendo frente al calor que azota a la capital, ha comenzado su alocución improvisando y haciendo un guiño a Khadri, una de las personas que ha intervenido con anterioridad, que ha tenido un pequeño lapsus con el discurso que había memorizado. Tras saludar a Niña Pastori por su actuación, el Pontífice se ha levantado y ha intentado adelantarse a la presentación de su intervención por parte del maestro de ceremonias, pero se ha corregido. Al ser finalmente presentado por el moderador del acto, León XIV ha dicho entre risas a los asistentes: "Como ven, yo tampoco he memorizado mi discurso. Estamos todos aquí en familia". Posteriormente, ha agradecido la bienvenida de la ciudad de Madrid, que le ha hecho sentir "parte de una gran y maravillosa familia". "Quien está en Madrid, es de Madrid. Yo también estoy entre vosotros como un madrileño más", ha subrayado. Tras recorrer las instalaciones del centro, que el año pasado atendió a 2.534 personas y dio plaza a 880 personas, ha recalcado que en este lugar "nadie se queda solo". A través de la escucha mutua, "se afrontan juntos los retos, sin ignorar la complejidad de las situaciones y sin dejar de lado las exigencias de la caridad y la justicia". El Pontífice ha destacado la labor de CEDIA, que "recorre el camino del Evangelio, siguiendo las huellas de Jesús", para "sanar enfermedades y miserias y hacerlas suyas". Por ello, ha llamado a mirar "a los ojos" a quienes sufren y convertir la ayuda en "un encuentro de hermanos unidos en el único abrazo del Padre". UNA PUERTAS QUE "AYUDAN A ATRAVESAR UN OSCURO TÚNEL" La artista N

La transferencia quedó autorizada mediante decreto supremo, conforme a las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 1440, que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público. El dispositivo fue refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

Itinerario del papa León XIV se conocerá desde el 15 de septiembre

El programa oficial de la visita todavía está pendiente de confirmación. El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, informó que el Vaticano comunicará el itinerario del papa León XIV desde el 15 de septiembre y durante los días posteriores.

Según lo adelantado por el representante de la Iglesia peruana, el pontífice tiene previsto visitar Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco durante su viaje. Sin embargo, todavía falta conocer los lugares específicos donde se realizarán las actividades, así como los horarios y recorridos.

03/06/2026 León XIV COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SOCIEDAD À PUNT
03/06/2026 León XIV COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SOCIEDAD À PUNT

También existe una diferencia en las fechas de permanencia. García Camader señaló que la visita se desarrollaría entre el 11 y el 16 de noviembre, mientras que el decreto publicado por el Ejecutivo contempla gastos para una visita programada del 11 al 17 de noviembre de 2026.

La comunicación oficial del Vaticano permitirá precisar la duración del viaje y las escalas del sumo pontífice. Con esa información, las autoridades podrán definir con mayor detalle los aspectos de organización, atención y protocolo previstos para la visita de León XIV al Perú.

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