Congreso amplía de 2 a 4 los asesores que podrán acompañar a sus directivos en viajes de representación

El acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso modifica las condiciones para los viajes de representación y permite que los equipos de los presidentes y vicepresidentes tengan hasta cuatro trabajadores con gastos cubiertos por el Estado. Canal N.

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El Congreso de la República amplió el número de trabajadores que podrán acompañar a los integrantes de sus mesas directivas durante la denominada semana de representación. A partir de una nueva disposición administrativa, los presidentes y vicepresidentes del Senado y de la Cámara de Diputados podrán trasladarse por distintas regiones del país acompañados de hasta cuatro trabajadores, cuyos pasajes y viáticos serán financiados con recursos del Parlamento.

La medida modifica el límite que existía hasta ahora para las comitivas oficiales. Antes de este acuerdo, los parlamentarios tenían autorización para viajar acompañados de un máximo de dos colaboradores de sus despachos. Con la nueva disposición, ese número se duplica y permite que los directivos de ambas cámaras cuenten con un equipo más amplio durante sus actividades de representación.

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Una resolución del Congreso de la República del Perú autoriza la asignación de hasta cuatro trabajadores por comitiva para las actividades oficiales de sus directivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio fue revelado en una investigación difundida por Cuarto Poder, programa dominical de América Multimedia, que informó sobre el acuerdo adoptado por la administración parlamentaria y sus implicancias para el uso de recursos públicos.

La disposición alcanza a los ocho integrantes de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados. De esta manera, los presidentes y vicepresidentes de ambas cámaras podrán conformar comitivas de hasta cuatro trabajadores durante los cinco días hábiles correspondientes al periodo mensual de representación.

Congreso permitirá a sus directivos viajar con cuatro asesores pagados por el Estado. Captura: Cuarto Poder.

Congreso pagará pasajes y viáticos de los asesores

Uno de los aspectos que genera mayor atención alrededor de la nueva disposición es que los trabajadores que acompañen a los directivos no tendrán que asumir sus gastos de desplazamiento. El Congreso financiará los pasajes aéreos y los viáticos correspondientes a estos viajes de representación.

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Los recursos serán destinados a cubrir los gastos de estadía y alimentación del personal durante las actividades desarrolladas fuera de Lima. Así, el beneficio no se limita únicamente a la posibilidad de llevar a una mayor cantidad de trabajadores, sino que contempla que los gastos asociados al desplazamiento sean cubiertos por el presupuesto del Parlamento.

La autorización rige durante los cinco días hábiles que dura la semana de representación, periodo en el que los legisladores se trasladan a distintas regiones para realizar actividades vinculadas con sus funciones y mantener contacto con la población.

Congreso permitirá a sus directivos viajar con cuatro asesores pagados por el Estado. Captura: Cuarto Poder.

¿Cuántos asesores podrán viajar con los directivos del Congreso?

La modificación establece una diferencia importante respecto de las reglas que estaban vigentes anteriormente. Hasta antes del nuevo acuerdo, los parlamentarios podían viajar oficialmente acompañados de dos colaboradores.

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Ahora, los integrantes de las mesas directivas podrán hacerlo con hasta cuatro trabajadores, lo que representa el doble de la cantidad autorizada previamente.

El beneficio comprende a los integrantes de las presidencias y vicepresidencias del Senado y la Cámara de Diputados. En total, son ocho los miembros de las mesas directivas de ambas cámaras que podrán acogerse a esta disposición durante sus actividades de representación.

Congreso permitirá a sus directivos viajar con cuatro asesores pagados por el Estado. Captura: Cuarto Poder.

Memorando formalizó la nueva disposición del Parlamento

La autorización administrativa quedó registrada en el Memorando N.° 037-2026-2027-OM-CR, documento que fue firmado por el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez.

El memorando fue remitido el 8 de setiembre al director de Administración, Giancarlo Bernal Negreiros, para que procediera con su cumplimiento inmediato.

El documento formalizó el acuerdo que había sido adoptado previamente por la Mesa Directiva del Congreso el 2 de setiembre. A partir de esta decisión quedaron modificadas las condiciones logísticas para los desplazamientos de los integrantes de las mesas directivas durante la semana de representación.

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Congreso permitirá a sus directivos viajar con cuatro asesores pagados por el Estado. Captura: Cuarto Poder.

¿En qué se sustenta el acuerdo para ampliar las comitivas?

La decisión administrativa se sustentó en los artículos 27 y 37 del Reglamento del Congreso, normas que regulan aspectos vinculados con la coordinación administrativa y el contacto de los legisladores con la población.

De acuerdo con el sustento utilizado para aprobar la medida, las funciones de los integrantes de las mesas directivas implican un despliegue constante en el territorio nacional. Por ello, se consideró necesario modificar las condiciones bajo las cuales pueden desarrollar sus actividades de representación.

La ampliación de las comitivas busca proporcionar mayor respaldo logístico a los directivos durante sus viajes. Los trabajadores que los acompañen podrán cumplir labores relacionadas con la organización y el soporte de las actividades programadas durante las visitas a las regiones.

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Congreso permitirá a sus directivos viajar con cuatro asesores pagados por el Estado. Captura: Cuarto Poder.

Directivos podrán trasladarse a cualquier región durante la semana de representación

Según la información difundida, los ocho integrantes de las mesas directivas podrán trasladarse a cualquier región del país durante la semana de representación.

La medida comprende tanto a quienes ocupen las presidencias como a quienes ejerzan las vicepresidencias del Senado y de la Cámara de Diputados.

El periodo de representación tiene una duración de cinco días hábiles, durante los cuales los legisladores desarrollan actividades fuera de la capital. En este caso, los directivos podrán contar con hasta cuatro trabajadores que los acompañen y cuyos gastos sean asumidos por el Congreso.

Congreso permitirá a sus directivos viajar con cuatro asesores pagados por el Estado. Captura: Cuarto Poder.