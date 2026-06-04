América Latina

Chile: dos extranjeros cayeron con 18 toneladas de cobre robado que iba a Perú

Los sujetos, un boliviano y un peruano, fueron detenidos en el Cerro Chuño de Arica y formalizados por receptación

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El contrabando de cobre es un delito que viene al alza en el norte chileno.
El contrabando de cobre es un delito que viene al alza en el norte chileno.

Una investigación a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) de Arica (2.000 kms al norte de Santiago) y el Ministerio Público local permitió el decomiso de 18 toneladas de cobre robado a una minera en la ciudad de Antofagasta, cargamento que estaba listo para ser contrabandeado al Perú.

Las diligencias se llevaron a cabo específicamente en el conflictivo Cerro Chuño de la mencionada ciudad, hasta donde llegaron los efectivos policiales para dar con un camión que estaba cargado con el preciado material. Dos ciudadanos extranjeros, uno boliviano y el otro peruano, fueron detenidos y formalizados por el delito de receptación de artículo robado.

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Según informó el prefecto inspector José Contreras, jefe regional de la PDI, el cobre venía “en cátodos y ánodos, y también cobre trifásico, lo que nos permite hoy, en el proceso investigativo, establecer la trazabilidad de este cobre sustraído, que corresponde a una minera de la región de Antofagasta“, consignó BioBíoChile.

Contreras valoró el operativo policial, “enmarcado en el Plan Contra el Crimen Organizado, toda vez que estas especies sustraídas iban a ser destinadas al traslado por pasos no habilitados a Perú”, aseguró.

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El cobre decomisado había sido sustraído de una mina en la ciudad de Antofagasta.
El cobre decomisado había sido sustraído de una mina en la ciudad de Antofagasta.

74 toneladas de cobre incautado a la fecha

En tanto, desde el Ministerio Público detallaron que, en lo que va del año, la Fiscalía y la policía civil han decomisado 74 toneladas de cobre robado y desbaratado varias bandas criminales dedicadas a su tráfico, tal como indicó el fiscal Rodrigo González.

“Desde hace ya varios meses que se lleva a cabo una investigación de largo aliento con el fin de establecer las estructuras y detener a sus integrantes, que se dedican básicamente al robo, a la receptación y comercialización de cobre robado. En este contexto es que el día de hoy se pudo lograr la detención de dos personas de nacionalidad extranjera que se prestaban a trasladar cobre robado hacia Perú”.

Por su parte, el delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Cristián Sayes, afirmó que “valoramos inmensamente la eficacia con la que está trabajando la Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía de Arica”.

“En lo que va de 2026, ya llevamos más de 70 toneladas incautadas, y eso va muy de la mano de lo que mencionó el presidente José Antonio Kast en la Cuenta Pública, que esto es un golpe al crimen organizado, y también que va a haber una fuerza de tarea para combatirlo fuertemente”, indicó según el medio citado.

Asimismo, el gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco, manifestó que el combate contra la delincuencia “es tarea de todas las instituciones. El mercado ilícito del cobre, como lo hemos visto, está fuertemente al alza, y por esa misma razón debemos trabajar y actuar de manera coordinada y colaborativa”.

Al cierre, el seremi de Seguridad Pública, Pedro Álvarez, subrayó que “este es un nuevo golpe al robo de cables de cobre, uno de los delitos que tenemos priorizados en la región”.

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