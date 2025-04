Hermano de Alejandra Baigorria responde sobre agresión que protagonizó Thamara Medina: “El alcohol”

Hermano de Alejandra Baigorria habla de Thamara Medina. TikTok @baigorriaderek

Es sabido que Verónica Alcalá y Sergio Baigorria pertenecen a una familia numerosa. Tras su separación, ambos siguieron adelante con sus vidas, formando nuevas familias y teniendo hijos en sus respectivos matrimonios. Sin embargo, a pesar de ello, los hijos de ambas uniones han mantenido una relación cercana, especialmente Alejandra y Sergio, los hijos de ambos padres.

A través de una transmisión en vivo en TikTok, Derek Baigorria interactuó con sus seguidores y se mostró muy sorprendido con las constantes preguntas que le hacían sobre Thamara Medina, hija de su padre Sergio Bargorria. Además, le consultaban cómo estaba su madre.

En principio, aclaró que su madre estaba bien y qué no fue ella la agredida, pues no es hijo de Verónica Alcalá, sino de Sergio Baigorria, padre de Alejandra. Respecto a la modelo que viene siendo cuestionada por agredir a su progenitora, señaló que es un tema que más adelante se aclarará. Además, resaltó que son las consecuencias de tomar alcohol.

“No puedo opinar porque ha sido un problema interno, que todo se va a resolver. Bueno, a veces el alcohol pasa una mala jugada, pero no puedo opinar sobre eso. Gracias por entender”, indicó el joven de 22 años.

Aclara que Thamara Medina no es su hermana

En más de una oportunidad, Derek Baigorria contó que su madre sí asistió a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, pero no era Verónica Alcalá. Incluso, perdió la paciencia ante la insistencia de que Thamara Medina sí era su hermana. “No es mi hermana, entiendan”, indicó.

Al conectarse con un amigo, éste le preguntó quién era Thamara, pues muchos estaban preguntando por ella, regresando nuevamente el tema a la palestra. “Es la hermana de mi hermana (Alejandra), hija de mi papá. Thamara es hija de Verónica (Alcalá). Hubo un problema que nosotros no queremos tocar, pero la gente está que pregunta. Se va a aclarar en su momento”, señaló.

Derek señaló que con él eran cuatro hermanos de parte de padre, contando a Sergio y Alejandra Baigorria. “El público es de Magaly (Medina), están que preguntan y preguntan (cómo está tu mamá). Yo he dicho que Verónica (Alcalá) no es mi madre, pero la gente no me cree. Mi mamá sí fue a la boda”, indicó el joven de 22 años, quien no pudo evitar tomar con gracias que le preguntaran si Thamara practicaba karate.

¿Qué pasó con Thamara Medina?

Thamara Medina es la hermana de Sergio y Alejandra Baigorria, hijos de Verónica Alcalá con Sergio Baigorria. Su nombre viene causando revuelo después que agrediera brutalmente a su madre en la boda de Said Palao con la rubia de Gamarra.

Amor y Fuego difundió las imágenes de la joven modelo bastante descontrolada gritando e insultando a su madre. De pronto, la empuja y la patea fuertemente. Esta acción ha sido rechazada de parte de los seguidores de las redes sociales, quienes han coincidido en que no existe razón para cometer tal salvajismo.

Thamara Medina es modelo y representa numerosas marcas. Además, estudia Diseño de Interiores. En el 2015 intentó entrar a Esto es Guerra Kids, pero no pasó el casting.

Thamara Medina Alcalá toma radical decisión tras enfrentarse a críticas por agredir a su madre Verónica Alcalá

Después de ello, ha tenido una aparición en la TV como hermana de Alejandra Baigorria, en el programa ‘¿Cuál es el verdadero?‘, en el 2023. En aquella ocasión, la rubia resaltó lo orgullosa que estaba de ella.

“Mi hermana para mí es como una hijita linda. Era mi muñequita, de chiquita la cambiaba, le ponía sus lacitos. Lo que más me gusta es que soy un buen ejemplo para ella, tengo mis defectos, mis virtudes, pero sé que ella va a agarrar lo mejor de mí y va a ser mucho mejor aún. No soy perfecta, pero creo que he hecho un buen rol de hermana. Siempre estaré para ella en todo momento. No soy su mamá, pero soy su segunda mamá”, señaló la pareja de Said Palao.

Además, contó que le gustaría ver a Thamara Medina representando al país en el Miss Universo. “Para mí ella es un orgullo, sueño que algún día sea la próxima Miss Perú. Te amo, Thamara”, añadió la empresaria textil, quien es mayor que su hermana por 14 años.

