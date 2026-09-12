Ventas de chocolate crecen en Perú en 2026 a pesar de las difíciles condiciones climáticas

El resultado se da en un contexto de demanda interna que continúa mostrando un desempeño favorable. Foto: difusión

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Las ventas de chocolate en Perú muestran una evolución positiva durante los primeros ocho meses de 2026, pese a un escenario condicionado por los retos climáticos y un contexto de consumo que plantea mayores exigencias para las empresas. El desempeño se conoce en la antesala del Día del Chocolate, que se conmemorará este domingo 13 de setiembre.

El resultado se enmarca en un escenario de demanda interna que mantiene un comportamiento favorable. El presidente del BCR, Julio Velarde, señaló ante el Congreso de la República que las expectativas empresariales continúan ubicadas en terreno optimista y que la inversión privada mantiene una trayectoria de recuperación, con efectos favorables sobre el empleo.

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Velarde también advirtió que las perspectivas empresariales registraron una ligera corrección hacia finales de agosto, situación que atribuyó a la preocupación por los posibles efectos del fenómeno El Niño sobre la actividad económica. “La encuesta de expectativas es bastante positiva, a pesar de que a fines de agosto cayó un poco, pero creemos que es atribuible a la preocupación por los efectos que podría tener el fenómeno El Niño sobre el producto”, sostuvo.

Ferrero registra un crecimiento de 19,9% en sus ventas

En el mercado peruano, Ferrero reportó un incremento de 19,9% en sus ventas acumuladas hasta agosto. La marca, representada y distribuida en el país por G.W. Yichang, alcanzó este resultado en un periodo marcado por condiciones climáticas complejas y un escenario de consumo que exige una mayor eficiencia comercial.

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En Perú, Ferrero acumuló un crecimiento de 19,9% en sus ventas durante los primeros ocho meses de 2026. Foto: Agroperú Informa

Andrés Macedo, gerente de negocio de G.W. Yichang, destacó el trabajo realizado para impulsar el desempeño de la marca y señaló que la innovación también tuvo un papel importante. “El crecimiento de Ferrero refleja el trabajo que venimos realizando desde Yichang para desarrollar el negocio de manera integral, desde la estrategia comercial hasta la ejecución en el punto de venta. La innovación también ha sido importante, y la incorporación de Kinder Bueno nos ha permitido generar nuevas ocasiones de consumo y darle mayor dinamismo al portafolio. El reto ahora es mantener esta consistencia y seguir encontrando oportunidades de crecimiento”, agregó Andrés Macedo, gerente de negocio de G.W Yichang

Hershey’s también aumenta sus ventas

Por su parte, las ventas de Hershey’s al consumidor final crecieron 3% en agosto frente al mismo periodo de 2025. Dentro de su portafolio, Hershey’s avanzó 5%, mientras que Kisses registró un aumento de 4%.

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El desempeño de ambas compañías cobra relevancia debido a las condiciones climáticas que marcaron el año. Frente a este escenario, mantener la disponibilidad de los productos, reforzar su presencia y ejecutar adecuadamente las estrategias en los puntos de venta fueron aspectos considerados importantes para sostener el crecimiento.

Ejecución comercial fue clave para sostener resultados

La evolución de las marcas estuvo acompañada por una estrategia orientada a fortalecer su presencia en los establecimientos comerciales. La gestión del punto de venta cobró especial importancia ante un escenario en el que las condiciones del mercado y los factores climáticos plantearon mayores desafíos para las empresas.

La evolución de las marcas estuvo respaldada por una estrategia enfocada en reforzar su presencia en los puntos de venta. Foto: Perú Info

“Estos resultados son consecuencia de una gestión comercial muy enfocada en la ejecución. En un año con retos climáticos importantes, hemos trabajado para asegurar disponibilidad, visibilidad y una adecuada presencia de nuestras marcas en el punto de venta. Ese trabajo nos ha permitido mantener una evolución positiva y seguir desarrollando el portafolio de Ferrero y Hershey’s en el Perú”, añadió Macedo.

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