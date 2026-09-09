Perú

Torre Trecca, a un paso de ver la luz: chilena SalfaCorp reforzará columnas tras 15 años del complejo de EsSalud

El proyecto, que será rehabilitado y operador por Auna, busca ampliar la capacidad de consultas, diagnósticos y procedimientos para millones de asegurados de Lima y Callao, de acuerdo con ProInversión

PROINVERSIÓN destraba proyecto Torre Trecca que ampliará atención médica para millones de asegurados. (Foto: Agencia Andina)
La obra en la Torre Trecca contempla recuperación, reforzamiento, demolición parcial, remodelación, ampliación de áreas y rehabilitación integral del edificio en Lima.
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La Torre Trecca dio un nuevo paso hacia su transformación en un complejo de atención ambulatoria especializada de EsSalud, tras la firma del contrato entre el concesionario Consorcio Trecca S.A.C. y la constructora HV Salfacorp, que forma parte del conglomerado chileno SalfaCorp.

El acuerdo establece que la firma ejecutará las obras de recuperación, reforzamiento y modernización del inmueble. La torre, ubicada en Lima, contará con espacios destinados a más de 20 especialidades médicas y se incorporará a la red de servicios de EsSalud una vez que entre en funcionamiento.

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El costo de la modernización de la Torre Trecca supera los S/ 486 millones (sin IGV), llegando a calcularse en aproximadamente S/ 490 millones a S/ 492 millones tras la firma de la Adenda N.° 2.

El contrato abre la etapa de ejecución de un proyecto postergado durante más de 15 años

La suscripción se realizó el 8 de septiembre con la participación del presidente ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Luis Del Carpio, además de representantes del concesionario y de la firma constructora.

Según informó ProInversión, el proyecto había enfrentado durante más de 15 años obstáculos técnicos, contractuales y financieros que impidieron el inicio de los trabajos.

En febrero de 2026, EsSalud y Consorcio Trecca firmaron la Adenda N.° 2 del contrato de Asociación Público-Privada (APP), un documento que permitió resolver aspectos pendientes para dar paso a la fase de ejecución.

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Del Carpio señaló que el objetivo es que los contratos bajo el esquema de APP se traduzcan en servicios concretos para los usuarios. “Hoy corresponde reconocer el avance del concesionario hacia la etapa de ejecución”, afirmó durante el acto.

La intervención en la Torre Trecca abarcará 59.140 m² en 26 niveles, incluidos tres sótanos, con más de 145 consultorios y cerca de 300 equipos biomédicos.
La intervención en la Torre Trecca abarcará 59.140 m² en 26 niveles, incluidos tres sótanos, con más de 145 consultorios y cerca de 300 equipos biomédicos.

Torre Trecca será remodelada y operada por el mismo concesionario

El plan contempla la recuperación y modernización de 59.140 m² de infraestructura, repartidos en 26 niveles, incluidos tres sótanos. Las obras incluirán la demolición parcial de algunas estructuras, el reforzamiento del edificio, la remodelación, la ampliación de áreas y la rehabilitación integral de la torre.

La intervención también prevé la instalación de equipamiento médico. De acuerdo con ProInversión, el futuro centro dispondrá de más de 145 consultorios y cerca de 300 equipos biomédicos. Entre ellos habrá tres equipos de resonancia magnética, cuatro tomógrafos y cinco mamógrafos.

El concesionario tendrá a su cargo la implementación y posterior operación del establecimiento. Consorcio Trecca S.A.C., que actualmente es subsidiaria de Auna, desarrolla el proyecto bajo la modalidad de “bata blanca”. Ese modelo incluye la infraestructura, el equipamiento, los servicios administrativos y la gestión de prestaciones asistenciales especializadas.

Auna
Consorcio Trecca S.A.C., subsidiaria de Auna, asumirá la implementación y operación de la Torre Trecca bajo la modalidad de bata blanca.

El complejo ofrecerá más de 20 especialidades y buscará descongestionar tres redes asistenciales

La nueva Torre Trecca brindará servicios de cardiología, ginecología, gastroenterología, neurología y pediatría, entre otras especialidades. También contará con atención de consulta ambulatoria, urgencias, pacientes con riesgo quirúrgico, diagnóstico por imágenes, procedimientos y prevención oncológica.

La puesta en operación del complejo permitirá a EsSalud duplicar su capacidad de atención ambulatoria en Lima, según la entidad. El objetivo es reducir la presión sobre las redes asistenciales Rebagliati, Almenara y Sabogal, que concentran una parte de la demanda de los asegurados de la capital y el Callao.

El presidente ejecutivo de Proinversión sostuvo que las prestaciones se incluirán dentro de la cobertura de los afiliados. “Los asegurados de EsSalud recibirán estos servicios como parte de su cobertura de salud, sin que la atención en la Torre Trecca represente un costo adicional para ellos”, indicó.

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