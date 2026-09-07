Elecciones regionales y municipales 2026: conoce las cuotas de género, jóvenes y pueblos originarios que exige la Ley Electoral

Descubre los detalles de las cuotas electorales obligatorias para las Elecciones 2026. Conoce los porcentajes para la cuota indígena (15%), la cuota de jóvenes (20%) y la paridad de género (50%) que buscan garantizar una representación más inclusiva. JNE

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Las organizaciones políticas que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 deberán ajustarse a reglas específicas para definir sus listas de candidatos. La normativa electoral fija porcentajes mínimos para mujeres, jóvenes y representantes de comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios.

El proceso electoral contempla mecanismos destinados a ordenar la composición de las candidaturas y establecer condiciones de participación para distintos sectores de la población. Estas disposiciones no quedan sujetas a la decisión particular de cada partido o movimiento regional, sino que forman parte de los requisitos previstos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Las reglas también determinan la forma en que deben ubicarse los candidatos dentro de las listas. En el caso de regidores y consejeros regionales, la paridad debe acompañarse de una distribución alternada entre hombres y mujeres. Además, existen porcentajes mínimos vinculados con la edad y la pertenencia a comunidades o pueblos originarios en las circunscripciones donde corresponde aplicar esta disposición.

El cumplimiento de estos criterios será revisado por los Jurados Electorales Especiales (JEE). Según la información proporcionada sobre las resoluciones del JNE que regulan las elecciones de 2026, determinadas infracciones pueden provocar la improcedencia de una lista sin posibilidad de subsanación.

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Aplicación de la paridad y alternancia de género

Una ilustración sobre las elecciones de 2026 ejemplifica la paridad de género mediante una balanza equilibrada y listas de candidaturas alternadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La paridad de género establece que las listas de candidatos a consejeros regionales y regidores municipales deben contar con 50 % de hombres y 50 % de mujeres. La distribución no se limita al porcentaje total, pues también exige alternancia vertical.

Esto significa que los postulantes deben aparecer de manera intercalada en la nómina. El orden puede comenzar con una mujer y continuar con un hombre, o iniciar con un hombre y seguir con una mujer. La disposición busca evitar que las candidaturas de un mismo sexo queden agrupadas en determinados segmentos de la lista.

La regla también alcanza las fórmulas para gobernador y vicegobernador regional. En este caso, la paridad horizontal exige que, en el conjunto de circunscripciones donde una organización presente fórmulas, el 50 % esté encabezado por mujeres y el otro 50 % por hombres. Si el número de circunscripciones resulta impar, la diferencia permitida es de una circunscripción entre ambos sexos.

Cuota joven: Porcentaje obligatorio de candidatos menores de 29 años

Jóvenes peruanos depositan su voto en el marco de las elecciones que exigen un mínimo de 20 % de candidaturas juveniles para 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las agrupaciones políticas deberán incorporar un mínimo de 20 % de jóvenes en las listas correspondientes a consejeros regionales y regidores municipales. Para acceder a esta cuota, los postulantes deben tener entre 18 y 29 años.

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El cálculo de la edad toma como referencia la fecha límite para la presentación de las candidaturas. Por ese motivo, la condición etaria debe verificarse en función del plazo establecido para la inscripción de las listas.

La información proporcionada registra 3.912 candidatos considerados dentro de la cuota joven para las elecciones de 2026. Este porcentaje forma parte de las exigencias que las organizaciones deben considerar al momento de completar sus nóminas.

Cuota de comunidades nativas y pueblos originarios en las elecciones regionales

Una normativa establece una cuota mínima del 15 % para candidatos de pueblos originarios y comunidades nativas en las elecciones regionales de Perú en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La normativa contempla una cuota mínima de 15 % para representantes de comunidades nativas, comunidades campesinas y pueblos originarios. Esta exigencia corresponde a las candidaturas a consejeros regionales y regidores provinciales en las circunscripciones previamente determinadas por el JNE.

La aplicación no comprende todas las provincias del país. El requisito depende de la identificación de las circunscripciones y provincias donde existe presencia de poblaciones indígenas, de acuerdo con el mapa oficial utilizado para establecer las zonas sujetas a esta disposición.

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Los postulantes que formen parte de esta cuota deben pertenecer a una comunidad campesina, comunidad nativa o pueblo originario de la zona correspondiente. Para 2026, la información proporcionada registra 262 candidatos dentro de la cuota nativa.

Una misma persona puede cumplir más de una cuota cuando reúne las condiciones requeridas. Así, un candidato puede ser considerado de manera simultánea como joven y representante indígena. Esta concurrencia permite contabilizar ambas condiciones dentro de la composición de la lista.

JEE revisarán el cumplimiento de los porcentajes

Los Jurados Electorales Especiales tienen a su cargo la calificación y el control de legalidad de las listas presentadas por las organizaciones políticas. La revisión contempla el cálculo de los porcentajes y la verificación de los datos declarados por los postulantes.

Para este control, los JEE cruzan la información presentada con los datos del Documento Nacional de Identidad registrados ante el Reniec. La edad y las condiciones vinculadas con las cuotas deben coincidir con los criterios establecidos por la normativa.

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El cálculo de las cuotas joven y de comunidades nativas no considera a los candidatos al cargo de alcalde. Además, las organizaciones políticas cuentan con herramientas virtuales del JNE que permiten realizar una revisión previa de sus nóminas antes de presentar la solicitud de inscripción.

El Reglamento de Inscripción establece supuestos que pueden generar la improcedencia de una solicitud. Entre ellos figura el incumplimiento de la paridad, ya sea por no alcanzar el porcentaje requerido para cada sexo o por romper el orden alternado dentro de la lista.

También puede producirse el rechazo por incumplir la cuota joven del 20 % o la cuota indígena del 15 % cuando esta corresponda a la circunscripción. La presentación de una lista incompleta constituye otro supuesto señalado en la normativa.

El incumplimiento del proceso obligatorio de democracia interna o de las elecciones primarias también forma parte de las causales previstas. De acuerdo con la información proporcionada, las vulneraciones comprendidas en estos casos no son subsanables y pueden derivar en el rechazo definitivo de la candidatura colectiva.

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Elecciones Regionales y Municipales serán el 4 de octubre

Un grupo de electores acude a un aula para emitir su voto en las ánforas de la ONPE para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 están previstas para el domingo 4 de octubre. Según la información oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) incorporada en el material, la jornada electoral se desarrollará entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m.

En estos comicios se elegirán autoridades para gobiernos regionales, municipalidades provinciales y municipalidades distritales, quienes ejercerán funciones durante el periodo 2027-2030.