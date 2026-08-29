Alerta en Perú: El veneno de la araña de rincón bajo la lupa tras un caso fatal en Arequipa

Este segmento informativo aborda las mordeduras de araña en Perú. Un especialista del Instituto Nacional de Salud presenta modelos y arañas vivas, incluyendo la araña de rincón y la viuda negra. Se explican los síntomas de las picaduras y el proceso de identificación de las especies peligrosas.

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La muerte de una adolescente de 15 años en Arequipa tras la mordedura de una araña de rincón ha reactivado la alarma sobre un animal presente en viviendas de todo el país. El caso evidenció la necesidad de recibir atención médica inmediata, ya que el suero específico solo resulta eficaz en las primeras horas. Los casos graves pueden terminar en desenlace fatal si no se actúa a tiempo.

El riesgo de este tipo de accidentes no es marginal, según el médico infectólogo Manuel Espinosa. El especialista advierte que la posibilidad de fallecer por una mordedura de este tipo llega a un 15%. Aproximadamente, uno de cada cuatro afectados puede desarrollar formas sistémicas, donde la toxina ingresa al torrente sanguíneo, destruye glóbulos rojos y compromete órganos vitales como el riñón, el hígado, los pulmones y el corazón.

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La araña de rincón y otras especies peligrosas en Perú

El médico veterinario Christopher Schwarz, en un informe del Instituto Nacional de Salud, identificó a la Loxosceles laeta como la especie responsable de la mayoría de accidentes por mordedura en el país. Esta araña, conocida como la casera o de rincón, es la que más frecuentemente se encuentra dentro de las viviendas y su veneno puede provocar necrosis y complicaciones potencialmente mortales.

Schwarz también señaló que, entre las arañas de importancia médica, sobresalen la viuda negra (Latrodectus mactans), conocida como lucacha, y la araña de rincón. La viuda negra suele aparecer más en áreas rurales, mientras que la de rincón está distribuida en todas las regiones y es la causante principal de accidentes a nivel nacional.

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La distribución de la araña de rincón en los domicilios del país incrementa el riesgo. Ante una mordedura, los especialistas coinciden en la importancia de no subestimar el incidente y acudir al centro de salud más cercano para recibir el tratamiento adecuado. Si es posible, se recomienda tomar una fotografía del animal o llevarlo para que el personal médico pueda identificar la especie y administrar el antídoto correcto.

Una araña de rincón se desplaza por una pared en el interior de una vivienda en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas y evolución clínica tras la mordedura

Cuando no se logra identificar al animal, el diagnóstico se basa en los signos clínicos que surgen después del accidente. Espinosa remarcó que la demora en buscar atención médica suele ser decisiva, ya que muchas personas esperan varias horas antes de consultar y llegan en estado crítico, cuando las posibilidades de intervenir se reducen.

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El infectólogo describió que, segundos después de la mordedura, aparece un dolor urente, una sensación de quemazón intensa. En minutos, la zona afectada se enrojece y, en cuestión de horas, puede hincharse y desarrollar lesiones equimóticas, con áreas pálidas carentes de irrigación que progresan y destruyen piel, músculo y tendones.

En estos casos localizados, los profesionales hablan de loxoscelismo cutáneo. Si la toxina pasa al torrente sanguíneo y afecta varios órganos, se trata de loxoscelismo cutáneo visceral, una forma grave que puede desencadenar falla multiorgánica, internación en cuidados intensivos y requerir hemodiálisis precoz.

Un frasco de suero antiveneno del Instituto Nacional de Salud de Perú permanece en una heladera médica que mantiene la cadena de frío para su conservación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores de riesgo y gravedad de la mordedura

Espinosa citó reportes del médico Ciro Maguiña, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que identificaron mordeduras más severas cuando ocurren en el torso, especialmente en el pecho y la espalda. En el caso de la adolescente fallecida en Arequipa, la mordedura ocurrió en el cuello, una región próxima al torso. El especialista aclaró que la evolución no está completamente definida y puede variar entre pacientes.

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El riesgo de complicaciones aumenta si la atención médica se retrasa. La recomendación de los expertos es siempre priorizar la evaluación médica inmediata, ya que las primeras horas tras la mordedura son decisivas para el pronóstico.

Disponibilidad y aplicación del suero específico

El suero para tratar el envenenamiento por araña de rincón se produce en el Instituto Nacional de Salud y su administración debe ser lo más rápida posible. La norma técnica nacional indica que debe aplicarse dentro de las primeras 24 horas del accidente, aunque la experiencia clínica muestra que lo ideal es suministrarlo durante las primeras 4 horas para reducir el daño cutáneo y el riesgo de evolución sistémica.

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Este biológico es distribuido por el Ministerio de Salud a través de Cenares, y existen protocolos de comunicación entre centros asistenciales para ubicar el suero en caso de que algún establecimiento no disponga de stock en el momento del accidente. El producto suele estar almacenado sobre todo en Lima y la costa peruana, donde los casos son más frecuentes.

En el sector privado y en EsSalud puede no estar disponible en todos los establecimientos, pero con una receta de emergencia es posible acudir a otro centro asistencial y obtenerlo, siempre que se mantenga la cadena de frío entre 2 y 8 °C (36 a 46 °F).

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Una persona con guantes de goma amarillos retira el polvo de un rincón del hogar utilizando un cepillo de paja y un paño húmedo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas de prevención y control doméstico

Schwarz subrayó la importancia de la limpieza y desinfección en casas donde ya se han detectado arañas, pero enfatizó que la prioridad es prevenir su aparición. Las hembras depositan huevos en sacos de tela llamados ootecas y las crías, desde que nacen, ya poseen veneno. Según la especie, pueden emerger en dos o tres meses.

Reconocer a la araña de rincón, revisar espacios domésticos y no restar importancia a una mordedura son medidas básicas sugeridas por los especialistas. La especie es la misma que se encuentra en Lima, Arequipa y otras regiones, lo que refuerza la recomendación de mantener la vigilancia en todo el país.

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Ilustración detallada sobre el uso de tierra de diatomeas para eliminar arañas, mostrando su mecanismo físico y aplicación segura en interiores para prevenir plagas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas coinciden en que la atención inmediata y la prevención doméstica son las principales estrategias para reducir el impacto de estos accidentes. La presencia de la araña de rincón en los hogares peruanos exige una respuesta rápida y coordinada ante cualquier incidente.