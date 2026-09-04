Más de 300 menores murieron en accidentes viales en un solo año, según el MTC

Accidente en centro de Lima.

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Durante 2025, 321 niñas, niños y adolescentes murieron en siniestros viales ocurridos a nivel nacional, según información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) difundida por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). La cifra forma parte de la campaña “Lima, respeta la vía”, con la que la comuna busca reforzar la seguridad vial entre peatones, ciclistas y conductores.

El balance incluye más de 6.800 menores lesionados en esos mismos hechos, un dato que la comuna incorporó a la Semana de Educación en Seguridad Vial, conmemorada en septiembre de cada año. La Municipalidad de Lima señaló que la campaña pretende trasladar recomendaciones de tránsito al uso diario de las vías.

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Los registros citados por la MML señalan que, entre 2023 y la fecha, 11.346 personas fallecieron por siniestros viales en el país, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Para la municipalidad, los datos sostienen la necesidad de mantener intervenciones de educación y prevención dirigidas a quienes comparten calles, avenidas y carreteras.

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP) correspondiente a 2025, el 62,5% de las causas de los siniestros estuvo relacionado con el comportamiento de los usuarios. Figuran la imprudencia, el exceso de velocidad y la conducción en estado de ebriedad. Esas conductas pueden involucrar a conductores, peatones y ciclistas en ruta.

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Estos hechos afectan a quienes usan la vía a diario. La Municipalidad Metropolitana de Lima remarcó que detrás de los datos hay familias y trayectorias interrumpidas. Por ello, incluyó mensajes sobre atención al entorno, respeto de señales y decisiones previas a cada recorrido, con énfasis en las acciones que ocurren antes de cruzar, acelerar o cambiar de carril.

Más de 300 niños y adolescentes murieron por accidentes vehiculares durante el 2025.

Semáforo conductual para peatones y conductores

La campaña “Lima, respeta la vía” difundirá un “semáforo conductual” para ordenar las recomendaciones. El recurso buscará señalar conductas que deben evitarse, situaciones que exigen precaución y prácticas que los usuarios deben conservar. La herramienta estará dirigida a peatones, ciclistas y conductores, con mensajes vinculados a sus recorridos por la capital.

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Para los peatones, el municipio promoverá mantener la atención durante el desplazamiento y evitar el uso de audífonos a alto volumen al transitar. Ciclistas y conductores recibirán recomendaciones sobre el respeto de las normas de tránsito, la observación del entorno y la convivencia con los otros usuarios. La propuesta incluye materiales de difusión en el marco de la semana conmemorativa.

Durante 2026, más de 12 mil estudiantes de 61 instituciones educativas participaron en capacitaciones con herramientas prácticas sobre autocuidado y prevención de riesgos en la vía pública. Esas actividades forman parte del trabajo municipal previo al lanzamiento de la campaña. La comuna indicó que las sesiones se dirigieron a escolares de centros educativos de la capital.

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Asimismo, intervenciones en intersecciones de alto flujo vehicular alcanzaron a más de 88.500 ciudadanos, entre peatones, pasajeros y conductores. La Municipalidad Metropolitana de Lima utilizó espacios para difundir pautas de desplazamiento y prevención. Las acciones se realizaron en zonas donde confluyen vehículos y personas, escenarios donde una señal ignorada o una maniobra puede alterar la circulación de quienes transitan.

Con la campaña, la MML informó que buscará promover el respeto de las normas de tránsito entre los usuarios de la vía. La iniciativa se desarrolla durante la Semana de Educación en Seguridad Vial, que se celebra en la primera semana de septiembre anual. Los materiales incluyen referencias para peatones, ciclistas, pasajeros y conductores.

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