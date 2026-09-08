Chilenos y brasileños eligen cada vez más Cusco: nuevas rutas aéreas traerán miles de turistas

El mercado brasileño sería uno de los principales beneficiados por la nueva conexión aérea. Foto: La Tercera

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Cusco consolida su posición como uno de los principales destinos turísticos del Perú para los viajeros de Sudamérica. La ciudad, Machu Picchu, el Valle Sagrado de los Incas y otros atractivos arqueológicos y naturales concentran un creciente interés de visitantes provenientes de Brasil y Chile.

Este mayor flujo también se refleja en la conectividad aérea. A las rutas que actualmente enlazan Cusco con Lima, Arequipa, Puerto Maldonado, Santiago de Chile, Colombia y Bolivia se sumarán nuevas frecuencias que buscan ampliar la llegada de turistas internacionales a la región.

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Brasil tendrá una conexión directa con Cusco

El mercado brasileño aparece como uno de los que podría registrar un mayor crecimiento gracias a la nueva conexión aérea. Manuel Van Oordt, gerente de Latam Airlines, señaló a la Agencia Andina que durante 2025 llegaron más de 200.000 brasileños, cifra que podría aumentar con la próxima ruta directa entre Cusco y São Paulo.

A partir del 26 de marzo de 2027, Latam operará cuatro vuelos semanales entre Cusco y el aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo. La conexión será implementada por primera vez de manera directa y permitirá ampliar las alternativas de llegada para los viajeros brasileños.

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“No tengo dudas de que podemos tener muchos más brasileños visitándonos, (la ruta es) puerta directa para muchísima más conectividad (incluso) con vuelos de Europa, Asia, África”, expresó Van Oordt.

En 2025, más de 200.000 turistas brasileños visitaron Cusco, un flujo que podría incrementarse con la entrada en operación de la ruta directa hacia São Paulo. Foto: Peru for Less

Nueva ruta apunta a movilizar 48.000 pasajeros

Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) también consideran que la conexión con Brasil tendrá un impacto relevante para el turismo y la actividad económica de Cusco. Paola Marín Ugarte, directora general de la Dirección de Aeronáutica Civil, calificó los vuelos directos desde Brasil como un hito para la aviación nacional y para la región.

“Vamos a conectar oportunidades, negocios y vamos a traer más turistas a nuestro país. Esta nueva ruta debe traernos en una primera etapa a 48 mil pasajeros; sin embargo, tenemos expectativas del crecimiento conforme el turismo vaya llegando. Apuntamos a que Brasil venga con nosotros y poder seguir creciendo”.

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La funcionaria explicó que la estrategia no se limita a incrementar la llegada de visitantes, sino que también busca fortalecer la conectividad aérea y aprovechar el potencial de Cusco como punto de conexión para otros mercados.

Chile también ampliará sus frecuencias hacia Cusco

La conexión con Santiago de Chile representa otro de los ejes de expansión. Latam opera esta ruta desde 2018 y actualmente cuenta con siete frecuencias semanales, mientras que para el próximo año elevará su oferta a 10 vuelos por semana.

A esta operación se sumarán otras siete frecuencias semanales de Sky Airlines. Ambas compañías ya cuentan con las autorizaciones y permisos correspondientes, por lo que la ruta alcanzará un total de 17 frecuencias semanales.

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La ruta Santiago de Chile-Cusco también ampliará su oferta: Latam pasará de siete a 10 frecuencias semanales el próximo año. Foto: Enigma Perú

“En el año 2025, la ruta Cusco-Santiago movilizó entre llegadas y salidas a más de 104 mil pasajeros, y para el 2026 proyectamos superar los 115 mil pasajeros. Con las 17 frecuencias vamos a llegar a fortalecer mucho más esta conexión y ampliar la capacidad.

El enlace con la capital chilena, además, tiene un alcance que va más allá del mercado de ese país, debido a que permite atender a viajeros procedentes del sur de Argentina, Australia y Nueva Zelanda.

MTC busca convertir a Cusco en un punto de conexión

El Gobierno también trabaja en una estrategia de promoción, atracción y capacitación para aprovechar el incremento de la demanda. En el caso de Cusco, la meta contempla reforzar tanto sus conexiones internacionales como los enlaces con otras ciudades del país.

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Marín Ugarte puso como ejemplo una eventual conexión con Chiclayo, considerada la “puerta del norte” del Perú y vinculada mediante vuelos con Panamá. Según explicó, esta infraestructura permitiría conectar a los pasajeros provenientes de la ruta de Copa Airlines entre Panamá y Chiclayo con Cusco.

“Por ejemplo, con Chiclayo, que es la ‘puerta del norte’ de nuestro país, que está conectado con Panamá, y esto va a permitir que el vuelo de Copa Panamá-Chiclayo pueda conectarse a Cusco, entonces Cusco se constituye como un ‘hup’ dentro de nuestro sur”, explicó.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) también proyecta un efecto positivo de la conexión con Brasil en el turismo y la economía de Cusco. Foto: Viator

El fortalecimiento de estas rutas también tendría efectos sobre distintos sectores vinculados al turismo. La directora de Aeronáutica Civil destacó que una mayor conectividad puede favorecer la actividad de hoteles, restaurantes, agencias de viaje, transportistas y artesanos, además de las familias que dependen de este sector.

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“Una ruta aérea no solo conecta pasajeros, conecta mercados, genera movimiento turístico, fortalece los servicios y abre oportunidades para hoteles, restaurantes, agencias de viaje, transportistas, artesanos y, en general, para las familias que vivimos de esta actividad”, finalizó.