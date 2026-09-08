Perú

Cusco tendrá su primer vuelo directo a Brasil: ciudad imperial será conectada con São Paulo desde marzo de 2027

La nueva conexión permitirá reducir los tiempos de viaje para los visitantes brasileños y ampliar las opciones de conectividad internacional del principal destino turístico del Perú

La nueva conexión facilitará la llegada de visitantes brasileños a Cusco, al permitirles viajar directamente desde São Paulo sin tener que hacer escala en Lima.
La nueva conexión facilitará la llegada de visitantes brasileños a Cusco, al permitirles viajar directamente desde São Paulo sin tener que hacer escala en Lima. Foto: National Geographic
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Cusco contará desde marzo de 2027 con una nueva conexión aérea internacional que permitirá enlazar directamente la ciudad imperial con Brasil. Latam Airlines Perú anunció que el 29 de marzo del próximo año comenzará a operar la primera ruta sin escalas entre Cusco y São Paulo, con cuatro frecuencias por semana.

La nueva alternativa busca facilitar el arribo de visitantes brasileños al principal destino turístico del Perú, ya que los pasajeros podrán evitar el paso por Lima. Con ello, se reducirán los tiempos de viaje y se incorporará a Cusco de manera más directa dentro de los recorridos de los turistas que lleguen desde Brasil.

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Nueva conexión entre Cusco y Brasil

La ruta tendrá cuatro operaciones semanales y permitirá que los viajeros procedentes de Brasil lleguen directamente a Cusco. La conexión también ampliará las alternativas para quienes actualmente deben considerar una escala en Lima para trasladarse entre ambos destinos.

“Esta nueva ruta representa una oportunidad concreta para seguir impulsando el turismo en Cusco y ampliar las alternativas de conectividad internacional del Perú. Por primera vez tendremos una conexión directa entre Cusco y Brasil, lo que permitirá acercar este destino a más viajeros y hacer que sus itinerarios sean más simples y eficientes”, dijo el CEO de Latam Airlines Perú, Manuel Van Oordt.
Esto permitirá acortar los tiempos de viaje y facilitará que Cusco forme parte de los itinerarios de los turistas brasileños que visiten el Perú.
Esto permitirá acortar los tiempos de viaje y facilitará que Cusco forme parte de los itinerarios de los turistas brasileños que visiten el Perú. Foto: Sevens Travel

Brasil se suma a las conexiones internacionales de Cusco

La aerolínea señaló que la incorporación de un vuelo directo con Brasil puede favorecer el movimiento de visitantes hacia Cusco y contribuir a la actividad de los diferentes negocios vinculados con el sector turístico. La región mantiene una estrecha relación con esta actividad, por lo que una mayor conectividad internacional representa una oportunidad para ampliar el flujo de viajeros.

São Paulo, además, constituye un importante punto de conexión aérea dentro de Sudamérica, mientras que Brasil cuenta con un mercado de viajeros hacia destinos internacionales. En ese contexto, la nueva ruta busca generar mayores facilidades para que los turistas brasileños incorporen a Cusco dentro de sus itinerarios por el Perú.

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Más frecuencias hacia Santiago de Chile

La expansión de la conectividad internacional de Cusco también contempla un incremento de operaciones hacia Chile. Latam Airlines Perú anunció que la ruta Cusco-Santiago pasará de siete a diez frecuencias semanales, con el objetivo de continuar captando visitantes provenientes de ese mercado.

La ruta a Santiago comenzó a operar en 2018 y registró inicialmente 7.657 turistas. Para 2026, la compañía prevé superar los 110.000 pasajeros, mientras que la oferta alcanzará aproximadamente 140.000 asientos durante el año.

São Paulo es uno de los principales hubs aéreos de Sudamérica, mientras que Brasil representa un mercado con un importante potencial de viajeros internacionales.
São Paulo es uno de los principales hubs aéreos de Sudamérica, mientras que Brasil representa un mercado con un importante potencial de viajeros internacionales. Foto: Condé Nest Traveler

Turistas brasileños en Perú

El mercado brasileño mantiene una presencia importante entre los visitantes que llegan al Perú. Entre enero y julio de 2026, 104.000 turistas brasileños ingresaron al país, cifra que representó el 5,3% de las llegadas internacionales registradas durante ese periodo. El resultado supone una variación de -0,7% frente al mismo tramo de 2025.

Pese a esta ligera caída, el balance del año pasado fue favorable. En 2025, Perú recibió 212.365 visitantes brasileños, un incremento de 15% respecto al año anterior. La cifra consolidó a Brasil como uno de los mercados relevantes para el turismo peruano.

El interés de estos viajeros también se ha extendido más allá de los destinos tradicionales. Aunque Machu Picchu, Cusco y el Valle Sagrado continúan entre los principales atractivos, también ganan atención lugares como Puno, Arequipa, Paracas, el Cañón del Colca y la Amazonía. Destinos como Choquequirao y Chachapoyas también forman parte de esta búsqueda por conocer experiencias menos convencionales.

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