Un gran porcentaje de trabajadores no sabe si su empresa está al día con las normas laborales

El 24,7% de los encuestados afirmó desconocer si su empresa cumple actualmente con la normativa vigente. Foto: difusión

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El cumplimiento de las obligaciones laborales no solo depende de que las áreas de Recursos Humanos conozcan los cambios normativos, sino también de que los trabajadores puedan identificar cómo se aplican dentro de sus empresas. Un estudio de Talana, realizado entre 518 profesionales del sector privado en Lima, encontró que existe un grupo importante de colaboradores que desconoce si su organización mantiene actualizados sus procesos frente a las reglas laborales.

El 24,7% de los trabajadores consultados señaló que no tiene certeza sobre si su empresa está al día con la normativa. En contraste, el 63,1% considera que el área de Recursos Humanos recibe capacitación constante en materia legal y comunica esos cambios, mientras que el 12,2% tiene una percepción contraria.

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El cumplimiento laboral también debe ser percibido

Para Daniel Abusabal, Country Manager de Talana en Perú, los resultados muestran que el trabajo de Recursos Humanos no termina con cumplir las disposiciones vigentes. También resulta necesario que los colaboradores puedan conocer y reconocer las medidas adoptadas por sus organizaciones.

“Una empresa puede tener procesos, políticas y equipos de RR.HH. que trabajan constantemente para mantenerse al día, pero si ese esfuerzo no llega de manera clara al trabajador, difícilmente se convierte en una señal de confianza. El cumplimiento laboral también debe comunicarse y entenderse”, señala.

El 84% de los encuestados indicó que su empresa cuenta con plataformas digitales para gestionar trámites y documentos de Recursos Humanos. Foto: Ecovis Perú

La situación adquiere otra dimensión al revisar el uso de herramientas digitales dentro de las compañías. El 84% de los encuestados afirma que su empresa cuenta con plataformas para consultar documentos o realizar solicitudes vinculadas con Recursos Humanos. Sin embargo, solo el 47,9% identifica esas plataformas y asegura utilizarlas de forma habitual.

Otro 36,1% reconoce que existen estos sistemas, pero no sabe cuáles son específicamente. Para el estudio, esta diferencia evidencia que la disponibilidad de soluciones digitales no garantiza por sí misma que los trabajadores sepan dónde encontrar la información o cómo acceder a los procesos correspondientes.

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Una oportunidad para mejorar la comunicación

Los resultados plantean un desafío para la gestión de RR.HH., debido a que la implementación de herramientas y procedimientos debe estar acompañada por mecanismos que permitan a los trabajadores conocerlos y utilizarlos. La claridad y accesibilidad de la información adquieren así un papel relevante en la relación entre la empresa y sus colaboradores.

Aunque la evaluación general sobre el trabajo de Recursos Humanos es favorable, el estudio identifica mayores oportunidades de mejora en los aspectos vinculados con la comunicación y la relación con los trabajadores. La existencia de procesos internos no necesariamente significa que estos sean visibles para quienes deben utilizarlos.

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Los resultados evidencian un reto para RR.HH., pues las herramientas y procesos deben ir acompañados de mecanismos que faciliten su conocimiento y uso. Foto: Shiftbase

“Hoy el trabajador espera mucho más que una respuesta administrativa. Espera saber qué corresponde, cómo funciona un proceso y dónde encontrar información confiable. El rol de RR.HH. está evolucionando: no se trata únicamente de garantizar el cumplimiento, sino de generar una experiencia donde las personas puedan percibirlo y confiar en él”, concluye Abusabal.