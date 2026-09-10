Perú

7 de cada 10 trabajadores en Perú ya usan IA, pero las empresas aún no terminan de prepararlos para su uso

La adopción avanza principalmente por iniciativa de los propios empleados, mientras persisten brechas en capacitación, políticas internas y financiamiento de estas herramientas dentro de las organizaciones

A nivel empresarial, la adopción aún avanza por delante de la preparación necesaria para aprovechar estas tecnologías.
A nivel empresarial, la adopción aún avanza por delante de la preparación necesaria para aprovechar estas tecnologías. Foto: Unsplash
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La inteligencia artificial ya forma parte de las actividades laborales de una amplia mayoría de trabajadores en Perú. Un estudio preliminar de Talana revela que el 71,3% utiliza estas herramientas habitualmente, aunque su incorporación avanza más rápido que las medidas adoptadas por las empresas para orientar a sus equipos.

Esta situación ocurre mientras el país evalúa posibles cambios en el marco laboral frente al avance de la inteligencia artificial, la automatización y la robotización. A nivel empresarial, además, la adopción de estas tecnologías también muestra una brecha entre su uso y la preparación necesaria para aprovecharlas de manera adecuada.

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La IA ya está presente en las jornadas laborales

De acuerdo con el estudio de Talana, el 71,3% de trabajadores consultados utiliza herramientas de IA de manera habitual. Dentro de ese grupo, el 25,9% recurre a ellas todos o casi todos los días, mientras que el 45,4% las emplea algunas veces por semana.

Sin embargo, el uso de estas soluciones no necesariamente responde a una estrategia definida por las compañías. Solo el 22,6% afirma que su empresa dispone de una política de uso de IA que es comunicada activamente. Otro 13,9% señala que existe una política, pero que esta es poco conocida entre los trabajadores.

La situación también se observa en la forma en que las organizaciones están incorporando la tecnología. En Perú, el 54% de las compañías ya implementa herramientas de IA, frente al 45% registrado como promedio regional. Pese a ello, el 62% de los ejecutivos considera que sus organizaciones están solo parcialmente preparadas para aprovechar su potencial.

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Según el estudio de Talana, el 71,3% de los trabajadores ya emplea herramientas de IA con frecuencia.
Según el estudio de Talana, el 71,3% de los trabajadores ya emplea herramientas de IA con frecuencia. Foto: Intercompras

Capacitación y reglas todavía son una tarea pendiente

La preparación de los trabajadores constituye uno de los principales desafíos. Apenas el 18,9% recibió formación formal sobre el uso seguro de estas herramientas. En contraste, el 49,2% no ha tenido capacitación, aunque manifiesta interés en recibirla.

Entre las dificultades que encuentran los trabajadores para incorporar la IA destacan la privacidad de los datos, mencionada por el 27,2%; la falta de capacitación, señalada por el 26,2%; y las restricciones presupuestarias, identificadas por el 21,4%.

Para Daniel Abusabal, Country Manager de Talana en Perú, la discusión no debería limitarse a establecer nuevas reglas para estas tecnologías. “La conversación sobre el futuro del trabajo no puede centrarse únicamente en qué reglas debemos crear para la inteligencia artificial, sino también en qué tan preparadas están las organizaciones para acompañar a las personas que ya la utilizan. La tecnología avanza rápidamente, pero su adopción sostenible requiere capacitación, políticas claras y una gestión de personas capaz de acompañar ese cambio”.

Además, buena parte de la adopción está siendo impulsada directamente por los empleados. Entre quienes utilizan IA, el 53,4% lo hace mediante cuentas gratuitas y el 23,5% paga personalmente una suscripción. Solo el 23,1% dispone de una licencia o suscripción financiada por su empresa.

De ayudar a un trabajador a transformar procesos

El siguiente desafío para las compañías no se limita a que cada empleado utilice una herramienta de IA para completar sus tareas con mayor rapidez. La evolución apunta también hacia sistemas capaces de asumir diferentes funciones dentro de un mismo proceso y coordinarse entre sí.

La capacitación de los trabajadores sigue siendo un reto: solo el 18,9% recibió formación formal para usar estas herramientas de forma segura.
La capacitación de los trabajadores sigue siendo un reto: solo el 18,9% recibió formación formal para usar estas herramientas de forma segura. Foto: Magnific

María Jesús Lamarca, CMO y Corporate Affairs de Rankmi, explicó: “La siguiente etapa de la inteligencia artificial no está necesariamente en tener más herramientas, sino en aprender a coordinarlas. Cuando distintos agentes pueden asumir tareas específicas, comunicarse entre ellos y avanzar sobre un mismo proceso, la organización empieza a trabajar de otra manera. Esto permite que las personas dejen de concentrar su tiempo en ejecutar cada paso y puedan enfocarse en dirigir, supervisar y tomar decisiones sobre el resultado”.

La tendencia también se observa a nivel internacional. Según un estudio de Microsoft citado en el insumo, el 46% de los líderes consultados señala que sus organizaciones ya utilizan agentes para automatizar completamente determinados flujos de trabajo o procesos. Asimismo, el 82% espera recurrir al trabajo digital para ampliar la capacidad de su fuerza laboral durante los próximos 12 a 18 meses.

Para las empresas peruanas, el reto será definir qué actividades pueden delegarse a estos sistemas, cuáles requieren criterio humano y cómo integrar ambas capacidades. En ese escenario, Recursos Humanos tendrá que asumir un papel más estratégico para establecer criterios de uso, fortalecer las capacidades de los equipos y gestionar los riesgos asociados a la tecnología.

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