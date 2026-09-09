Donald Trump dijo que la guerra con Irán terminará después de las legislativas de noviembre: “Tratan de influir en las elecciones”

Donald Trump afirmó que la guerra con Irán terminará después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre en Estados Unidos. (REUTERS/Evan Vucci)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que la guerra contra el régimen iraní terminará justo después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, al sostener que Teherán intenta influir en esos comicios pero no podrá soportar durante mucho más tiempo la presión de Washington.

“Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones porque ya no pueden resistir más”, dijo Trump ante periodistas antes de viajar a Texas para participar en una convención republicana.

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Según el mandatario, el régimen iraní está intentando prolongar el conflicto con la expectativa de modificar el resultado electoral estadounidense. Trump vinculó la evolución de la guerra con unos comicios que renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y una parte del Senado. Las elecciones de mitad de mandato suelen funcionar como una evaluación del desempeño de la administración en ejercicio.

El presidente aseguró que Teherán busca influir en la votación para favorecer la llegada al Congreso de legisladores que permitan al régimen avanzar hacia la obtención de un arma nuclear.

Trump sostuvo que Teherán intenta influir en las elecciones de mitad de mandato para favorecer a legisladores que permitan un avance del programa nuclear iraní. (REUTERS/Evan Vucci)

“Están desesperados por tratar de influir en las elecciones”, sostuvo. Trump advirtió que una eventual capacidad nuclear iraní pondría al mundo “en graves problemas”. La declaración llegó cuando la guerra, iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, ya atraviesa su séptimo mes. El conflicto continúa acompañado por enfrentamientos en torno al estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte internacional de petróleo.

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Este miércoles, el régimen iraní afirmó haber atacado diez barcos en la zona, después de que fuerzas estadounidenses hundieran cinco petroleros vinculados a Irán. La nueva escalada tuvo un efecto inmediato sobre los mercados energéticos. El Brent, referencia internacional para el precio del crudo, superó los 100 dólares por barril por primera vez desde julio.

Trump sostuvo que los combustibles volverán a abaratarse una vez finalizada la guerra y afirmó que la gasolina, que actualmente supera los cuatro dólares por galón, podría caer por debajo de los dos dólares. El mandatario también dejó abierta la posibilidad de una salida diplomática, aunque aclaró que no es la vía que su gobierno está priorizando.

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“Sí, podría ocurrir una negociación, pero no es algo que estemos buscando”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de reanudar conversaciones con Teherán. Desde el comienzo de las hostilidades, Washington y el régimen iraní han mantenido contactos para intentar alcanzar un entendimiento sobre el programa nuclear.

Trump dijo que la gasolina en Estados Unidos podría bajar de cuatro a menos de dos dólares por galón cuando termine la guerra con Irán. (REUTERS/Evan Vucci)

En junio, ambas partes llegaron incluso a firmar un memorando de entendimiento, pero los acuerdos de cese del fuego posteriores no lograron impedir nuevos ataques y el estrecho de Ormuz continúa afectado por la confrontación.

Las declaraciones de Trump se producen además en un escenario político complicado para los republicanos. El conflicto con Irán ha coincidido con un aumento de los precios de los combustibles y con una creciente preocupación por el costo de vida, dos factores que pueden pesar sobre los votantes antes de las elecciones de noviembre. Trump atribuyó a la capacidad de resistencia de Teherán un límite temporal que, según su pronóstico, desaparecerá después de la votación.

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Acuerdo entre Rusia y Ucrania

En paralelo, Trump habló sobre la guerra entre Rusia y Ucrania tras su conversación telefónica del martes con Vladimir Putin.

El presidente estadounidense dijo que el líder ruso quiere alcanzar un acuerdo para terminar el conflicto y consideró positivo que Volodimir Zelensky también estuviera dispuesto a hacerlo.

“Él quiere llegar a un acuerdo, y si Zelensky quiere llegar a un acuerdo, eso sería muy bueno”, afirmó Trump. Al referirse al principal obstáculo para una salida negociada, señaló que se trata de la relación entre ambos mandatarios.

Trump dijo que Vladimir Putin y Volodimir Zelensky estarían dispuestos a un acuerdo para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania. (REUTERS/Kevin Lamarque)

“Más que nada, se trata de dos personas que se odian”, dijo. Trump calificó su conversación con Putin como positiva y sostuvo que ambos líderes están cansados de combatir.

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“Sé cómo funcionan los acuerdos, y estas son dos personas que están cansadas de luchar”, expresó.