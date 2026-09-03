Michelle Alexander presentó ‘La vida que me robaste’, la nueva telenovela de América Televisión protagonizada por Karina Jordán. Del Barrio Producciones.

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Michelle Alexander presentó ‘La vida que me robaste’, la nueva telenovela de Del Barrio Producciones para América Televisión, y explicó que la historia estará centrada en la búsqueda de justicia de una mujer que vuelve a su hogar después de pasar diez años en prisión por una condena injusta.

La producción será protagonizada por Karina Jordán y Fiorella Díaz, se estrenará este martes 8 de setiembre, después de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

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La directora de Del Barrio Producciones sostuvo que el conflicto de Mariana, el personaje de Jordán, no se limita al reencuentro con sus hijas. Tras una década lejos de ellas, la protagonista deberá enfrentar una familia transformada por el tiempo, una hermana que ocupó su lugar y las consecuencias de una ausencia que modificó todos sus vínculos.

‘La vida que me robaste’, idea original de Eduardo Adrianzén, es dirigida por Francisco Álvarez y escrita por Abel Enríquez. Además de Karina Jordán, la ficción reúne a Fiorella Díaz, Nicolás Galindo, Mayella Lloclla, Rodrigo Sánchez Patiño, Milene Vázquez, Emilram Cossio, Gabriela Billoti, Claudio Calmet, Rocío Montesinos, Nicolás Osorio, Merly Morello, Vasco Rodríguez, María Grazia Polanco, Rodrigo López Silva, Elisa Costa, Valeria Pflucker, Julio César Pérez y Alessia Lambruschini.

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La directora de Del Barrio Producciones adelantó que la nueva ficción abordará la búsqueda de justicia de una madre separada de sus hijas por una condena injusta.

Michelle Alexander explicó el conflicto entre justicia y venganza

Para Michelle Alexander, el eje de la nueva producción está en el regreso de Mariana a la vida de sus hijas, pero también en su decisión de reclamar justicia por lo que vivió. La directora remarcó que la historia se moverá en un límite entre la reparación de una injusticia y el deseo de venganza.

“Como dije antes, el gran reto, la gran lucha es cuando Mariana (Karina Jordán) regresa de la cárcel para recuperar no solo a sus hijas, sino... la dignidad, porque siempre la tuvo, sino recuperar la justicia. Y es una historia que linda, en una línea muy muy delgada entre lo que es la justicia y lo que es la venganza.”

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La protagonista recupera la libertad después de diez años en prisión y vuelve convencida de que podrá reconstruir la vida que dejó atrás. Sin embargo, sus hijas crecieron durante ese tiempo y su propia hermana asumió un lugar central en la familia. El retorno de Mariana alterará relaciones construidas durante años y abrirá una disputa por recuperar un vínculo que ya no puede considerar seguro.

Michelle Alexander presentó ‘La vida que me robaste’, la nueva telenovela de América Televisión protagonizada por Karina Jordán.

La apuesta por relatos protagonizados por mujeres

Michelle Alexander también se refirió a las preguntas que suele recibir sobre la recurrencia de madres como protagonistas en las ficciones de Del Barrio Producciones. Según explicó, esas historias responden a la voluntad de narrar experiencias de mujeres que atraviesan dificultades, enfrentan injusticias y buscan seguir adelante.

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“Algo que quería decir es que algunas personas me preguntan, y ustedes también muchas veces me preguntan y dicen: ‘¡Uy, otra vez historias de madres!’. Sí, historias de madres, porque son historias de mujeres... bueno, el 90% de las producciones son mujeres. Pero sí, contamos historias de mujeres que se caen, que se levantan, que se enfrentan a retos, que se enfrentan a injusticias y que salen adelante porque casi siempre tienen una familia, tienen hijos, tienen personas allegadas, y sobre todo para seguir caminando por la vida con dignidad. Y esta es una historia que habla de eso”.

En esa línea, Mariana deberá recomponer su vida después de haber sido separada de sus hijas y de su entorno. La historia propone seguir a una mujer que intenta recuperar su lugar dentro de una familia distinta de la que recuerda, mientras enfrenta una condena que considera injusta.

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La directora planteó que el personaje de Karina Jordán atraviesa un conflicto que excede el regreso al hogar. Mariana vuelve marcada por los años de prisión y por la necesidad de recuperar aquello que perdió, pero deberá decidir cómo enfrentar a quienes estuvieron cerca de ella durante su ausencia.

Karina Jordán vuelve a la televisión con Del Barrio Producciones

Alexander destacó que la telenovela contará con un elenco que combina actores con trayectoria, nuevas figuras y un grupo infantil. La directora celebró especialmente el reencuentro profesional con Karina Jordán, quien retorna a la televisión después de cuatro años.

“Yo estoy muy feliz, tenemos un elenco maravilloso que ya van a conocer al resto afuera... Como siempre, trabajamos con elencos donde hay figuras nuevas; tenemos un elenco infantil maravilloso, de jovencitas también con las que trabajamos por primera vez, y actores renombrados con trayectoria encabezados por Karina Jordán, con Fiorella Díaz... Con Fiorella sí hemos trabajado hace poco, pero con Karina hace varios años que no trabajábamos juntas y estamos muy felices de que se haya reencontrado con la televisión y que sea de la mano de nosotros.”

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Fiorella Díaz comparte los roles protagónicos con Jordán y vuelve a la pantalla chica luego de participar en la película Amando a Amanda. Para Alexander, el reparto permitirá presentar personajes de distintas generaciones dentro de una trama atravesada por las consecuencias del regreso de Mariana.

Karina Jordán protagoniza La vida que me robaste como Mariana, una mujer que regresa a casa después de diez años en prisión.

Una presentación en el set y un estreno en cine

La presentación de La vida que me robaste se realizó en uno de los sets de grabación. Michelle Alexander explicó que la decisión respondió al deseo de mostrar de forma más cercana los espacios donde se desarrollará la ficción y presentar a los personajes fuera del formato habitual de una conferencia de prensa.

“Cuando empezó: ‘No vamos a hacer una conferencia de prensa igual que siempre’. Son bonitas y todo, pero siempre que yo me siento con Jorge presentamos al elenco uno por uno, hablo de cada uno... Quisimos hacer algo diferente; quisimos que ustedes conozcan alguno de los sets donde vamos a trabajar, que conozcan de alguna manera más cercana lo que son los personajes, y por eso es que decidimos hacer esto. Quería agradecer a todo el equipo, al comité creativo que ha estado a cargo de esto, encabezado por Ani Alva y Vicente Delgado, que han hecho un excelente trabajo”.

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La directora adelantó que el estreno tendrá una actividad especial con los seguidores de la producción. “Este martes 8 de setiembre estaremos haciendo el estreno de la novela La vida que me robaste en un cine por primera vez. Habrá una alfombra roja y veremos el primer capítulo con nuestros seguidores”, señaló.

Además, la producción sorteará un carro entre los seguidores. La vida que me robaste se emitirá de lunes a viernes por América Televisión, después de Al fondo hay sitio.

Karina Jordán, Fiorella Díaz y la productora Michelle Alexander sonríen durante la presentación del próximo melodrama de Del Barrio Producciones para América Televisión.