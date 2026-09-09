Gobierno reconoce que la IA sí amenaza el empleo de peruanos y analizará cómo evitarlo

La inteligencia artificial amenaza los trabajos: el Gobierno se preparará para afrontarlos y evitar que la masa laboral sea afectada. - Crédito MTPE

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‘La inteligencia artificial no quitará empleos, transformará el mercado laboral’: esa es la ‘mantra’ de los más optimistas sobre las oportunidades que supone el uso de inteligencia artificial por empresas y trabajadores en el mercado laboral peruano.

Sin embargo, no solo hasta Bill Gates ha reconocido esta realidad, y ha llamado recientemente a reserva algunos puestos laborales para las personas, frente al avance de la IA. Ahora, el mismo Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo reconoce la situación inminente.

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El ministro de Trabajo, Juan Sheput, instaló la Comisión Sectorial encargada de analizar el impacto de la inteligencia artificial, la automatización y la robotización en las relaciones laborales y el empleo del sector privado: “La inteligencia artificial debe transformar el empleo, no desplazar a los trabajadores. Nuestra responsabilidad es conducir este proceso para que la innovación genere productividad, nuevas oportunidades y mejores empleos, sin dejar a nadie atrás”, afirmó el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Figure 03 fue diseñado para tareas domésticas y funciona con el sistema de inteligencia artificial Helix

Comisión analizará impacto de la IA

Sheput destacó que uno de los componentes centrales del trabajo de la Comisión será anticiparse a los cambios que generarán las nuevas tecnologías en el mercado laboral. Asimismo, explicó que el objetivo es identificar oportunamente las ocupaciones y competencias que serán transformadas por las nuevas tecnologías, a fin de preparar a los trabajadores antes de que sus puestos de trabajo se vean afectados. “No podemos esperar que una persona pierda su empleo para recién ofrecerle una alternativa. Debemos anticiparnos, fortalecer sus capacidades y facilitar su tránsito hacia las ocupaciones que demandará el nuevo mercado laboral”, señaló.

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También el ministro recordó que esta iniciativa fue planteada durante la sesión extraordinaria número 49 del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), como parte de una agenda orientada a preparar al país frente a los cambios tecnológicos, las nuevas competencias laborales y los desafíos del futuro del trabajo.

En esa línea, sostuvo que la instalación de la Comisión convierte ese planteamiento en una acción concreta y reafirma el compromiso del Gobierno con una política laboral moderna, preventiva y centrada en las personas.

Más del 50% de empresas están adaptando las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. Sin embargo, internacionalmente se estaría generando una "burbuja" con justamente estas tecnologías. - Crédito Andina

Se analizarán los efectos de la IA

La Comisión tendrá una composición multidisciplinaria y contará con la participación de representantes del MTPE, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), los trabajadores y los empleadores. También podrá convocar a instituciones públicas y privadas, organismos internacionales y especialistas en las materias que sean necesarias.

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“La transformación tecnológica no puede abordarse de espaldas a los trabajadores ni a quienes generan empleo. Esta respuesta debe construirse mediante el diálogo social, con evidencia y con la participación de todos los sectores”, remarcó Sheput.

Así, durante su periodo de funcionamiento, la Comisión analizará los efectos de la inteligencia artificial, la automatización y la robotización sobre el empleo, las condiciones de trabajo, la organización de los procesos productivos y las decisiones que afectan a las personas trabajadoras.

Además, evaluará los posibles riesgos para la dignidad, la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la libertad sindical y otros derechos fundamentales laborales, especialmente frente al creciente uso de sistemas automatizados en la contratación, evaluación y organización del trabajo.

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El Papa Leon XIV, a través de su cuenta de X (Twitter) se ha mostrado crítico con la IA. - Crédito Isabella Bonotto/POOL/ALETEIA

Durará seis meses

Esta Comisión tendrá una vigencia inicial de seis meses y elaborará un informe técnico final sustentado en evidencia. Este documento contendrá un diagnóstico sobre los impactos identificados y propondrá acciones en materia de capacitación, reconversión laboral, certificación de competencias, promoción del empleo y protección de los derechos laborales.

“La capacitación permanente, la formación desde las escuelas y la educación técnica son fundamentales para que la juventud que se incorpora a la población económicamente activa cuente con las herramientas necesarias y, sobre todo, con verdaderas oportunidades de acceder a un empleo digno”, señaló el ministro Sheput.

De esta manera, la Comisión podrá recomendar medidas y, cuando corresponda, propuestas normativas que permitan al país responder oportunamente a los desafíos de la transformación tecnológica.

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Pero “el resultado no puede ser únicamente un diagnóstico. Necesitamos una hoja de ruta que permita convertir el cambio tecnológico en una oportunidad para elevar la productividad, fortalecer la empleabilidad y construir puestos de trabajo más formales, dignos y sostenibles”.