Perú

Perú busca ampliar vuelos con Italia: evalúan ruta directa Roma-Lima y conexión vía Milán

Las autoridades también avanzan en un acuerdo de cielos abiertos y coordinan medidas ante el aumento de pasajeros previsto por la denominada “Ruta del Papa”, mientras buscan atraer inversiones italianas en infraestructura

La reunión reunió al ministro Rafael Rey Rey, al embajador italiano Massimiliano Mazzanti y al representante de EuroCámaras Perú, Marco Fragale.
La reunión reunió al ministro Rafael Rey Rey, al embajador italiano Massimiliano Mazzanti y al representante de EuroCámaras Perú, Marco Fragale. Foto: El Mundo
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El Gobierno peruano evalúa nuevas alternativas para fortalecer la conectividad aérea con Italia, en un contexto de búsqueda de mayores vínculos comerciales y oportunidades de inversión entre ambos países. Las opciones incluyen una eventual ruta directa entre Roma y Lima, así como una conexión hacia la capital peruana con escala en Milán.

El tema fue abordado durante una reunión entre el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey Rey, el embajador de Italia en el Perú, Massimiliano Mazzanti, y el presidente de EuroCámaras Perú y de la Cámara de Comercio Italiana del Perú, Marco Fragale. En el encuentro también participaron las viceministras Gabriela Carrasco Carrasco y Dalia Suárez Salazar.

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Dos alternativas para mejorar la conexión aérea

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) viene trabajando en dos propuestas para ampliar las opciones de viaje entre el Perú e Italia. Una de ellas contempla una conexión procedente de Emiratos Árabes Unidos, con una escala en Milán antes de continuar hacia Lima.

Esta alternativa podría llegar a siete frecuencias semanales y actualmente se encuentra en evaluación para determinar las condiciones que permitan avanzar hacia su implementación. La segunda propuesta considera establecer una ruta Roma-Lima sin escalas mediante una aerolínea italiana, iniciativa que todavía se encuentra en negociaciones y análisis de mercado.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) analiza dos alternativas para fortalecer la conexión aérea entre Perú e Italia.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) analiza dos alternativas para fortalecer la conexión aérea entre Perú e Italia. Foto: En Roma

Acuerdo de cielos abiertos e incremento de vuelos

Durante la reunión también se revisó el Memorando de Entendimiento de cielos abiertos que Perú e Italia vienen trabajando. El instrumento busca establecer condiciones que permitan ampliar la oferta disponible y favorecer una mayor competencia en el transporte aéreo entre ambos países.

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El acuerdo también apunta a facilitar el ingreso de nuevas aerolíneas al mercado y, con ello, ampliar las alternativas de conexión entre Italia y el Perú. Las autoridades consideran este proceso como parte de los esfuerzos para fortalecer los vínculos entre ambos destinos.

Preparativos ante mayor movimiento de pasajeros

Otro de los asuntos tratados estuvo relacionado con la denominada “Ruta del Papa”, ante el incremento de pasajeros que se prevé durante ese periodo. El sector Transportes viene coordinando las condiciones necesarias para atender el flujo adicional en los aeropuertos involucrados.

Las acciones contemplan aspectos vinculados con la seguridad, la gestión de los flujos de pasajeros y el cumplimiento de los estándares operativos requeridos para afrontar los días de mayor demanda. El objetivo es asegurar que las instalaciones puedan responder adecuadamente al aumento previsto de viajeros.

La “Ruta del Papa” fue otro de los temas abordados, debido al aumento de pasajeros que se proyecta para ese periodo.
La “Ruta del Papa” fue otro de los temas abordados, debido al aumento de pasajeros que se proyecta para ese periodo. Foto: AP

Italia y Perú buscan impulsar inversiones

La agenda bilateral también incluyó las oportunidades para incrementar la participación de empresas italianas en proyectos de infraestructura que se desarrollen en el Perú. Las autoridades destacaron la importancia de mantener el acercamiento entre representantes públicos y privados de ambos países.

Este trabajo busca generar condiciones para facilitar nuevas inversiones y avanzar en iniciativas de interés común vinculadas con la infraestructura de transportes. Como parte de este acercamiento, el embajador Mazzanti invitó al titular del MTC al Business Forum Italia–Perú.

El evento se desarrollará el 5 y 6 de octubre en Lima y reunirá a autoridades y representantes empresariales de ambos países. El programa contempla reuniones de negocios y espacios de diálogo destinados a identificar nuevas oportunidades comerciales y de inversión.

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