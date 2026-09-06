Policía de Perú destruye pistas de aterrizaje y un laboratorio de bandas del narcotráfico

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Lima, 6 sep (EFE).- La Policía Nacional del Perú (PNP) destruyó dos pistas de aterrizaje y un laboratorio clandestino de presuntas bandas del narcotráfico en la surandina región de Cusco, además de detener a cuatro personas sospechosas de incurrir en el delito de tráfico ilícito de drogas, según informó este domingo la institución.

El operativo policial de interdicción contra el narcotráfico se realizó en el selvático distrito de Megantoni, en la provincia de La Convención, donde ubicó e inhabilitó una pista clandestina acondicionada para el transporte ilegal de drogas.

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La franja tenía 650 metros de largo por diez metros de ancho y la Policía Nacional informó, en su cuenta de la red social X, que la afectación económica estimada era de 30.000 soles (8.900 dólares) para la banda criminal.

Así mismo, la Policía reportó la inhabilitación de una segunda pista clandestina, también en las inmediaciones del distrito de Megantoni, en Cusco, en una zona de difícil acceso a la cual accedió en helicóptero.

La operación demandó el despliegue aéreo de efectivos policiales hacia una zona de difícil acceso, donde se intervino una pista no autorizada de aproximadamente ochocientos metros de largo por doce metros de ancho, lo que inhabilita una infraestructura utilizada para actividades vinculadas al narcotráfico, indicó la PNP.

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En este caso, la destrucción de la vía provocó una afectación económica estimada de 35.000 soles (10.400 dólares).

La institución policial también informó sobre un operativo en el sector de Sabaluyoc, en la provincia de Paucartambo, en Cusco, que permitió la detención de cuatro personas en un laboratorio clandestino de elaboración de drogas.

Los capturados serán investigados por tráfico ilícito de insumos químicos y productos fiscalizados, así como tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas.

En el laboratorio clandestino, la Policía encontró insumos químicos, dos armas de fuego, municiones y paquetes de cocaína.

La instalación fue destruida e incinerada conforme a las diligencias de ley, mientras que los detenidos y los bienes incautados quedaron a disposición de las autoridades. EFE