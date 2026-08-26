Corte de agua para este 27 de agosto por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal anunció un nuevo corte programado del servicio de agua potable para este jeves 27 de agosto en diferentes sectores de Lima Metropolitana. La suspensión temporal se realizará debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución, por lo que varias viviendas y establecimientos comerciales deberán afrontar una interrupción del abastecimiento durante el periodo establecido en el cronograma de la empresa.
De acuerdo con la programación, las labores estarán orientadas a conservar y mejorar las condiciones de la infraestructura encargada de transportar el recurso hacia los usuarios. La compañía precisó que el suministro será repuesto de forma progresiva una vez que concluyan las intervenciones técnicas previstas para cada zona.
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Ante esta situación, Sedapal pidió a la población adoptar las medidas necesarias para afrontar la falta temporal del servicio. Entre sus principales recomendaciones figura almacenar con anticipación solo la cantidad de líquido indispensable para cubrir las necesidades básicas durante las horas de suspensión.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
San Juan de Lurigancho
- A. H. Nuevo Miguel Grau
Hora: 10 a. m. - 11 p. m.
Cercado de Lima
- Urb. Las Brisas 2da etapa
- Cooperativa Huerta Santa Rosa
- Urb. Avep 2da etapa
- Urb. Chacra Ríos Sur
- Cooperativa Inca
- C.H. Unidad Telepostal 3ra etapa
Cuadrante: Av. La Alborada, av. Venezuela, av. Tingo María y av. Alejandro Bertello
- Urb. Chacra Ríos Sur
Cuadrante: Av. Venezuela, av. Tingo María, av. Bertello y av. Sosa Peláez
- Coop. Huerta Santa Rosa
Cuadrante: Av. Venezuela, Av. Sosa Peláez, Av. Bertello, Av. La Alborada
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
Los Olivos
- Asoc. El Rosario del Norte
- Asoc. Virgen del Sol I etapa
- Coop. Huaytapallana
- APV El Manantial
- Coop. Cajabamba II etapa
- A. H. 13 de Mayo
- A. H. Nueva Amistad
- A. H. Asoc. Don José de San Martín
- Asoc. Virgen del Sol III etapa
- A. H. 12 de Agosto
- Coop. Viv. Mariscal Gamarra
- Urb. Las Palmeras IV etapa
- Asoc. Virgen de la Soledad
- Urb. Micaela Bastidas
- Urb. Covida III etapa
- Urb. Las Palmeras III etapa
- Urb. Las Palmeras I etapa
- Asoc. Cajabamba
- Urb. Angélica Gamarra de León Velarde
- Urb. Mercurio
Hora: 12 m - 8 p. m.
Comas
- A. H. Collique 4ta zona Comité Vecinal 89 y 99
- A. H. Collique IV zona
- A. H. Nueva Generación 2000
- A. H. 28 de Julio (Cuadrante: A. H. Collique IV zona)
Hora: 12 m - 8 p. m.
Miraflores
- Urb. San Antonio
Cuadrante: av. Paseo de la República, av. Alfredo Benavides, av. 28 de Julio y calle Ramón Ribeyro
Hora: 12 m - 11 p. m.
Ate
- Asoc. San Andrés
- Asoc. Servidores de Fuerzas Policiales
- Asoc. San Roque
- Urb. Santa Teresa de Vitarte
- Asoc. Bellavista
- Asoc. Pampahuasi
- Asoc. Santa Rosa - CP Sector 20 Vitarte
- Asoc. Tahuantinsuyo
- Asoc. Los Laureles de Vitarte
- Asoc. Los Topacios
- Asoc. Nuevo Vitarte
- Asoc. José Carlos Mariátegui
- Asoc. Santa Cruz de Nuevo Vitarte
- Urb. Nueva Esperanza
- Asoc. Girasoles de Vitarte
- A. H. Javier Heraud I etapa
Hora: 12 m - 11:50 p. m.
¿Cómo ahorrar agua en casa?
- Cierra el caño mientras te cepillas los dientes o te afeitas para evitar desperdicios innecesarios.
- Toma duchas cortas y evita dejar correr el agua mientras te enjabonas.
- Repara rápidamente los caños, inodoros y tuberías que presenten fugas.
- Reutiliza el agua de la lavadora para limpiar pisos, patios o baños, siempre que sea adecuada para ese uso.
- Usa la lavadora únicamente cuando tengas una carga completa de ropa.
- Lava frutas y verduras en un recipiente en lugar de hacerlo bajo el chorro.
- Almacena agua solo en la cantidad necesaria ante cortes programados.
- Riega las plantas temprano por la mañana o al atardecer para reducir la evaporación.
- Evita lavar vehículos, veredas o patios con manguera.
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