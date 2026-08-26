Corte de agua para este 27 de agosto por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

El abastecimiento será restablecido de manera progresiva una vez culminadas las labores técnicas previstas - Créditos: Magnific.

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Sedapal anunció un nuevo corte programado del servicio de agua potable para este jeves 27 de agosto en diferentes sectores de Lima Metropolitana. La suspensión temporal se realizará debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución, por lo que varias viviendas y establecimientos comerciales deberán afrontar una interrupción del abastecimiento durante el periodo establecido en el cronograma de la empresa.

De acuerdo con la programación, las labores estarán orientadas a conservar y mejorar las condiciones de la infraestructura encargada de transportar el recurso hacia los usuarios. La compañía precisó que el suministro será repuesto de forma progresiva una vez que concluyan las intervenciones técnicas previstas para cada zona.

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Ante esta situación, Sedapal pidió a la población adoptar las medidas necesarias para afrontar la falta temporal del servicio. Entre sus principales recomendaciones figura almacenar con anticipación solo la cantidad de líquido indispensable para cubrir las necesidades básicas durante las horas de suspensión.

Los horarios de interrupción variarán según cada jurisdicción y podrían extenderse hasta la noche - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

San Juan de Lurigancho

A. H. Nuevo Miguel Grau

Hora: 10 a. m. - 11 p. m.

Cercado de Lima

Urb. Las Brisas 2da etapa

Cooperativa Huerta Santa Rosa

Urb. Avep 2da etapa

Urb. Chacra Ríos Sur

Cooperativa Inca

C.H. Unidad Telepostal 3ra etapa

Cuadrante: Av. La Alborada, av. Venezuela, av. Tingo María y av. Alejandro Bertello

Urb. Chacra Ríos Sur

Cuadrante: Av. Venezuela, av. Tingo María, av. Bertello y av. Sosa Peláez

Coop. Huerta Santa Rosa

Cuadrante: Av. Venezuela, Av. Sosa Peláez, Av. Bertello, Av. La Alborada

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Los Olivos

Asoc. El Rosario del Norte

Asoc. Virgen del Sol I etapa

Coop. Huaytapallana

APV El Manantial

Coop. Cajabamba II etapa

A. H. 13 de Mayo

A. H. Nueva Amistad

A. H. Asoc. Don José de San Martín

Asoc. Virgen del Sol III etapa

A. H. 12 de Agosto

Coop. Viv. Mariscal Gamarra

Urb. Las Palmeras IV etapa

Asoc. Virgen de la Soledad

Urb. Micaela Bastidas

Urb. Covida III etapa

Urb. Las Palmeras III etapa

Urb. Las Palmeras I etapa

Asoc. Cajabamba

Urb. Angélica Gamarra de León Velarde

Urb. Mercurio

Hora: 12 m - 8 p. m.

Comas

A. H. Collique 4ta zona Comité Vecinal 89 y 99

A. H. Collique IV zona

A. H. Nueva Generación 2000

A. H. 28 de Julio (Cuadrante: A. H. Collique IV zona)

Hora: 12 m - 8 p. m.

Sedapal programó un nuevo corte de agua potable para este jueves 27 de agosto en distintos sectores de Lima Metropolitana - Créditos: Magnific.

Miraflores

Urb. San Antonio

Cuadrante: av. Paseo de la República, av. Alfredo Benavides, av. 28 de Julio y calle Ramón Ribeyro

Hora: 12 m - 11 p. m.

Ate

Asoc. San Andrés

Asoc. Servidores de Fuerzas Policiales

Asoc. San Roque

Urb. Santa Teresa de Vitarte

Asoc. Bellavista

Asoc. Pampahuasi

Asoc. Santa Rosa - CP Sector 20 Vitarte

Asoc. Tahuantinsuyo

Asoc. Los Laureles de Vitarte

Asoc. Los Topacios

Asoc. Nuevo Vitarte

Asoc. José Carlos Mariátegui

Asoc. Santa Cruz de Nuevo Vitarte

Urb. Nueva Esperanza

Asoc. Girasoles de Vitarte

A. H. Javier Heraud I etapa

Hora: 12 m - 11:50 p. m.

¿Cómo ahorrar agua en casa?

Cierra el caño mientras te cepillas los dientes o te afeitas para evitar desperdicios innecesarios.

Toma duchas cortas y evita dejar correr el agua mientras te enjabonas.

Repara rápidamente los caños, inodoros y tuberías que presenten fugas.

Reutiliza el agua de la lavadora para limpiar pisos, patios o baños, siempre que sea adecuada para ese uso.

Usa la lavadora únicamente cuando tengas una carga completa de ropa.

Lava frutas y verduras en un recipiente en lugar de hacerlo bajo el chorro.

Almacena agua solo en la cantidad necesaria ante cortes programados.

Riega las plantas temprano por la mañana o al atardecer para reducir la evaporación.

Evita lavar vehículos, veredas o patios con manguera.