Perú

Corte de agua para este 27 de agosto por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal exhortó a la población a ahorrar agua y evitar desperdicios durante el periodo de suspensión

El abastecimiento será restablecido de manera progresiva una vez culminadas las labores técnicas previstas - Créditos: Magnific.
El abastecimiento será restablecido de manera progresiva una vez culminadas las labores técnicas previstas - Créditos: Magnific.
Guardar

Sedapal anunció un nuevo corte programado del servicio de agua potable para este jeves 27 de agosto en diferentes sectores de Lima Metropolitana. La suspensión temporal se realizará debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución, por lo que varias viviendas y establecimientos comerciales deberán afrontar una interrupción del abastecimiento durante el periodo establecido en el cronograma de la empresa.

De acuerdo con la programación, las labores estarán orientadas a conservar y mejorar las condiciones de la infraestructura encargada de transportar el recurso hacia los usuarios. La compañía precisó que el suministro será repuesto de forma progresiva una vez que concluyan las intervenciones técnicas previstas para cada zona.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, Sedapal pidió a la población adoptar las medidas necesarias para afrontar la falta temporal del servicio. Entre sus principales recomendaciones figura almacenar con anticipación solo la cantidad de líquido indispensable para cubrir las necesidades básicas durante las horas de suspensión.

Los horarios de interrupción variarán según cada jurisdicción y podrían extenderse hasta la noche - Créditos: Magnific.
Los horarios de interrupción variarán según cada jurisdicción y podrían extenderse hasta la noche - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

San Juan de Lurigancho

  • A. H. Nuevo Miguel Grau

Hora: 10 a. m. - 11 p. m.

Cercado de Lima

  • Urb. Las Brisas 2da etapa
  • Cooperativa Huerta Santa Rosa
  • Urb. Avep 2da etapa
  • Urb. Chacra Ríos Sur
  • Cooperativa Inca
  • C.H. Unidad Telepostal 3ra etapa

Cuadrante: Av. La Alborada, av. Venezuela, av. Tingo María y av. Alejandro Bertello

  • Urb. Chacra Ríos Sur

Cuadrante: Av. Venezuela, av. Tingo María, av. Bertello y av. Sosa Peláez

  • Coop. Huerta Santa Rosa

Cuadrante: Av. Venezuela, Av. Sosa Peláez, Av. Bertello, Av. La Alborada

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Los Olivos

  • Asoc. El Rosario del Norte
  • Asoc. Virgen del Sol I etapa
  • Coop. Huaytapallana
  • APV El Manantial
  • Coop. Cajabamba II etapa
  • A. H. 13 de Mayo
  • A. H. Nueva Amistad
  • A. H. Asoc. Don José de San Martín
  • Asoc. Virgen del Sol III etapa
  • A. H. 12 de Agosto
  • Coop. Viv. Mariscal Gamarra
  • Urb. Las Palmeras IV etapa
  • Asoc. Virgen de la Soledad
  • Urb. Micaela Bastidas
  • Urb. Covida III etapa
  • Urb. Las Palmeras III etapa
  • Urb. Las Palmeras I etapa
  • Asoc. Cajabamba
  • Urb. Angélica Gamarra de León Velarde
  • Urb. Mercurio

Hora: 12 m - 8 p. m.

Comas

  • A. H. Collique 4ta zona Comité Vecinal 89 y 99
  • A. H. Collique IV zona
  • A. H. Nueva Generación 2000
  • A. H. 28 de Julio (Cuadrante: A. H. Collique IV zona)

Hora: 12 m - 8 p. m.

Sedapal programó un nuevo corte de agua potable para este jueves 27 de agosto en distintos sectores de Lima Metropolitana - Créditos: Magnific.
Sedapal programó un nuevo corte de agua potable para este jueves 27 de agosto en distintos sectores de Lima Metropolitana - Créditos: Magnific.

Miraflores

  • Urb. San Antonio

Cuadrante: av. Paseo de la República, av. Alfredo Benavides, av. 28 de Julio y calle Ramón Ribeyro

Hora: 12 m - 11 p. m.

Ate

  • Asoc. San Andrés
  • Asoc. Servidores de Fuerzas Policiales
  • Asoc. San Roque
  • Urb. Santa Teresa de Vitarte
  • Asoc. Bellavista
  • Asoc. Pampahuasi
  • Asoc. Santa Rosa - CP Sector 20 Vitarte
  • Asoc. Tahuantinsuyo
  • Asoc. Los Laureles de Vitarte
  • Asoc. Los Topacios
  • Asoc. Nuevo Vitarte
  • Asoc. José Carlos Mariátegui
  • Asoc. Santa Cruz de Nuevo Vitarte
  • Urb. Nueva Esperanza
  • Asoc. Girasoles de Vitarte
  • A. H. Javier Heraud I etapa

Hora: 12 m - 11:50 p. m.

¿Cómo ahorrar agua en casa?

  • Cierra el caño mientras te cepillas los dientes o te afeitas para evitar desperdicios innecesarios.
  • Toma duchas cortas y evita dejar correr el agua mientras te enjabonas.
  • Repara rápidamente los caños, inodoros y tuberías que presenten fugas.
  • Reutiliza el agua de la lavadora para limpiar pisos, patios o baños, siempre que sea adecuada para ese uso.
  • Usa la lavadora únicamente cuando tengas una carga completa de ropa.
  • Lava frutas y verduras en un recipiente en lugar de hacerlo bajo el chorro.
  • Almacena agua solo en la cantidad necesaria ante cortes programados.
  • Riega las plantas temprano por la mañana o al atardecer para reducir la evaporación.
  • Evita lavar vehículos, veredas o patios con manguera.

Temas Relacionados

corte de aguaSan Juan de LuriganchoCercado de LimaLos Olivosperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cronograma de pagos del Banco de la Nación para septiembre: Fechas de remuneraciones y pensiones

Trabajadores públicos, jubilados pensionistas de la ONP y más cobrarán sus pagos en septiembre según las fechas ya reveladas

Cronograma de pagos del Banco de la Nación para septiembre: Fechas de remuneraciones y pensiones

Panamericana Sur bloqueada: un derrumbe en Ocoña paraliza el tráfico en Arequipa tras días de huaicos y deslizamientos

La caída de rocas y tierra en el kilómetro 770 de la vía, registrada alrededor de las 08:30 horas, sumó un nuevo corte al corredor vial que ya acumulaba interrupciones desde el sábado anterior

Panamericana Sur bloqueada: un derrumbe en Ocoña paraliza el tráfico en Arequipa tras días de huaicos y deslizamientos

SBS autoriza retiro de hasta 33.000 soles diarios en puntos de atención fuera del banco

La ampliación de montos exigirá reportes de riesgos, medidas de seguridad, videovigilancia, arqueos periódicos y monitoreo permanente de límites, según la Superintendencia

SBS autoriza retiro de hasta 33.000 soles diarios en puntos de atención fuera del banco

Debates electorales ERM 2026: encuentros entre candidatos regionales y municipales comienzan el 13 de septiembre

Roberto Burneo adelantó que solo podrán participar los postulantes con inscripción definitiva, cuya lista se publicará el 5 de septiembre, tres semanas antes de la votación del 4 de octubre

Debates electorales ERM 2026: encuentros entre candidatos regionales y municipales comienzan el 13 de septiembre

Bayern Múnich le renovó contrato a Felipe Chávez hasta el 2028 y confirmó su cesión a club de la Segunda División de Alemania

‘Pippo’ afrontará la temporada en el Magdeburgo de la 2. Bundesliga con el objetivo de consolidarse y así regresar al gigante alemán. El director deportivo del club bávaro detalló los planes que la institución tiene para el atacante peruano

Bayern Múnich le renovó contrato a Felipe Chávez hasta el 2028 y confirmó su cesión a club de la Segunda División de Alemania
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debates electorales ERM 2026: encuentros entre candidatos regionales y municipales comienzan el 13 de septiembre

Debates electorales ERM 2026: encuentros entre candidatos regionales y municipales comienzan el 13 de septiembre

Elecciones 2026: ¿qué cargos elegiremos el 4 de octubre?

Poder Judicial: Kenji Fujimori deberá cumplir una obra social o servicio comunitario por condena de tráfico de influencias

Ollanta Humala inicia demanda contra el Estado y anuncia su regreso político: “No tengo límites en lo que quiera”

Keiko Fujimori declara ante la Contraloría un patrimonio que supera el millón de soles

ENTRETENIMIENTO

“Ni la cárcel me tumbó“: el desafío de Magaly Medina a sus detractores que buscan mandarla nuevamente a prisión

“Ni la cárcel me tumbó“: el desafío de Magaly Medina a sus detractores que buscan mandarla nuevamente a prisión

El fin de una guerra: Magaly Medina y Yahaira Plasencia firmaron la conciliación: adiós al juicio por difamación

Cynthia Klitbo reveló cómo una oportunidad en Perú le dio un giro a su carrera: “De repente me abre la vida una ventana preciosa: Perú”

Tepha Loza revela qué excompañeros de ‘Esto es Guerra’ nunca la apoyaron tras muerte de su madre

Ethel Pozo recuerda su etapa más rebelde con un tatuaje de calavera y el pelo guinda a los 15 años

DEPORTES

Bayern Múnich le renovó contrato a Felipe Chávez hasta el 2028 y confirmó su cesión a club de la Segunda División de Alemania

Bayern Múnich le renovó contrato a Felipe Chávez hasta el 2028 y confirmó su cesión a club de la Segunda División de Alemania

Felipe Chávez fue presentado en Magdeburgo y señaló su objetivo: “Ofrece oportunidades para dar el siguiente paso”

Pedro García hizo inesperado comentario sobre el regreso de Kevin Quevedo a Alianza Lima: “De repente en sus pies está el gol del título”

Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Se reveló que Kevin Quevedo pidió disculpas para ser reconsiderado en Alianza Lima: ¿Cuál es la postura de Pablo Guede?