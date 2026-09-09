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La dura táctica que Santiago Arias pide a Cienciano ante Montevideo City Torque por Sudamericana 2026: “No hay que dejarlos respirar”

El volante de Cienciano advirtió que el cuadro cusqueño buscará asfixiar al rival uruguayo desde el pitazo inicial en el partido de ida de los cuartos de final, este jueves en el Inca Garcilaso de la Vega

Santiago Arias – Cienciano – Montevideo City Torque – Copa Sudamericana – Perú – deportes – 8 septiembre
Cienciano llega al duelo de cuartos de final con una consigna colectiva clara: convertir el Inca Garcilaso en un escenario hostil para el visitante y salir del partido con el marcador a favor. (Cienciano)
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Santiago Arias, lateral de Cienciano, tiene claro el plan para recibir a Montevideo City Torque este jueves en Cusco: presión alta, pelota recuperada rápido y la altura de la ciudad imperial como aliada.

El defensor habló con los medios en la previa del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 y trazó con precisión la hoja de ruta que el equipo de Horacio Melgarejo pretende ejecutar ante el conjunto uruguayo. Para Arias, la clave pasa por un solo principio: no ceder espacios, no ceder tiempos, no ceder protagonismo.

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La consigna: convertir el Inca Garcilaso en un infierno

Santiago Arias – Cienciano – Montevideo City Torque – Copa Sudamericana – Perú – deportes – 8 septiembre
Santiago Arias adelantó que Cienciano buscará presionar desde el inicio a Montevideo City Torque para impedirle manejar la pelota y convertir el Inca Garcilaso de la Vega en una fortaleza. (Cienciano)

El jugador imperial no escondió la intención del equipo. Desde el primer minuto, Cienciano buscará instalar un ritmo que el visitante no pueda sostener. “Sabemos que el equipo que viene a esta cancha tenemos que hacerlo sentir como si fuera un infierno”, afirmó Arias. “Creo que va a estar la clave ahí, no dejarlos respirar y presionarlos todo el tiempo para que no puedan sentirse cómodos nunca porque es un equipo que cuando tiene la pelota lo hace bien”.

La advertencia no es menor. Arias reconoció las virtudes del rival y, precisamente por eso, insistió en que la única manera de neutralizarlas es impedir que el equipo charrúa entre en partido. City Torque eliminó a Tigre en la ronda anterior y llega a Cusco con confianza, pero el lateral cusqueño apunta a que esa confianza no encuentre terreno fértil en el Inca Garcilaso de la Vega.

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La estrategia que describió el defensor combina dos elementos: presión constante sobre el portador del balón y recuperación inmediata para salir al ataque. No se trata solo de defender bien, sino de no permitir que el rival construya. “Hay que sacarle la pelota y hacerle daño”, sintetizó.

Un rival que maneja bien, pero al que hay que robarle el juego

Santiago Arias – Cienciano – Montevideo City Torque – Copa Sudamericana – Perú – deportes – 8 septiembre
Cienciano conoce una de las principales virtudes de Montevideo City Torque: la posesión. Santiago Arias advirtió que el equipo cusqueño deberá quitarle la pelota y reducir sus opciones de construir juego. (Cienciano)

Arias admitió que no sigue de cerca a Montevideo City Torque —“Sigo al equipo que soy hincha en Uruguay”, aclaró con honestidad—, pero lo poco que observó le alcanzó para identificar el rasgo central del conjunto dirigido desde el otro lado del Río de la Plata. “Por lo poco que he visto, sé que es un equipo que maneja bien la pelota, la circula bien. Hay que tener cuidado con eso”, señaló.

Esa lectura define, en gran medida, la propuesta táctica que Cienciano pretende imponer. Un equipo que basa su juego en la posesión y la circulación necesita tiempo y espacio para funcionar. La misión del cuadro imperial será, entonces, negarle ambas cosas. “No hay que dejarlos ser protagonistas”, remarcó el defensor, con la convicción de quien ya tiene la imagen del partido formada en la cabeza.

El antecedente histórico acompaña. Según datos de la CONMEBOL, Cienciano registra un balance positivo en sus enfrentamientos continentales ante rivales uruguayos, con dos victorias en dos cruces de eliminación directa. La localía en la ciudad del Cusco, a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar, suma otro factor que el equipo peruano pretende explotar al máximo.

Con los pies en la tierra

Santiago Arias – Cienciano – Montevideo City Torque – Copa Sudamericana – Perú – deportes – 8 septiembre
Santiago Arias destacó la ilusión de la hinchada de Cienciano antes del duelo ante Montevideo City Torque. El defensor aseguró que el plantel asume la responsabilidad y buscará acercarse a las semifinales. (Cienciano)

Más allá del análisis táctico, Arias también habló del peso emocional del encuentro y de la responsabilidad que el grupo siente frente a su hinchada. “Sabemos que la gente está ilusionada. Quiero que sepan que nosotros también estamos ilusionados”, expresó el lateral. Y agregó: “Sabemos que jugamos para mucha gente apasionada de este deporte y club. Sabemos la responsabilidad que lleva, sabemos que también tenemos que tener los pies sobre la tierra”.

El jugador fue claro respecto al objetivo inmediato: sacar una ventaja en casa que permita llegar con margen a la revancha del 17 de septiembre en Montevideo. “Viene un rival que va a ser duro. Hay que tener los ojos bien abiertos y tratar de sacar una ventaja para ir a cerrar la llave allá y poder regalarle el pase a semifinales a la gente”, concluyó.

El partido de ida se disputará este jueves 10 de septiembre a las 19:30 (hora peruana) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El árbitro designado por la CONMEBOL es el brasileño Wilton Pereira Sampaio. La transmisión estará a cargo de DSports. Las entradas aún disponibles se consiguen en puntos físicos como Supermercados Orión, La Tienda del Papá y la tienda Movistar de la Av. El Sol, con precios que van desde los S/15 hasta los S/150.

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