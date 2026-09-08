69 monos fueron rescatados de viviendas en Lima: SERFOR alerta que fueron extraídos de la Amazonía y vendidos como mascotas

69 monos recuperados en Lima: cifra central de la información proporcionada por SERFOR. Difusión

Guardar

En lo que va del año, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) recuperó 69 monos de distintas especies que permanecían en viviendas de Lima como animales de compañía. Los ejemplares fueron retirados de domicilios luego de ser extraídos de sus hábitats naturales en la Amazonía y trasladados a la capital como parte del comercio ilegal de fauna silvestre.

La presencia de estos animales en zonas urbanas también se registra en techos y cables de distintos distritos. De acuerdo con el SERFOR, la entidad atiende un promedio de ocho casos cada mes relacionados con monos encontrados dentro de viviendas o desplazándose por estructuras de la ciudad.

PUBLICIDAD

Los reportes proceden principalmente de Ate, San Juan de Lurigancho y Comas. Entre las especies recuperadas figuran el mono fraile, el mono machín, el mono pichico o titi y los monos choros, según la información proporcionada por el organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

El rescate de estos animales expone las condiciones que enfrentan los ejemplares desde su extracción de la Amazonía hasta su llegada a Lima. El especialista en fauna silvestre del SERFOR, Renato Colán Sánchez, explicó que existe una cadena de maltrato asociada al tráfico ilegal de estas especies.

Monos llegan a Lima tras ser extraídos de la Amazonía

Según el SERFOR, los monos son retirados de su entorno natural para después ser comercializados de manera ilegal. Este proceso también implica pérdidas de ejemplares antes de que los animales lleguen a su destino.

PUBLICIDAD

“Los monos son traídos a Lima en terribles condiciones por lo que forman parte de una cadena de maltrato y de tráfico ilegal de fauna silvestre, donde para que un ejemplar sobreviva y llegue a Lima, nueve han muerto en el camino”, indicó Renato Colán Sánchez, especialista en fauna silvestre del SERFOR.

La entidad señala que los traficantes matan a los padres de las crías para facilitar su captura y posterior venta. Esta práctica afecta especialmente a ejemplares jóvenes, que son separados de su grupo y trasladados fuera de su hábitat.

Una cría de mono machín fue rescatada en Independencia

Un problema que continúa: la entidad atiende aproximadamente ocho casos al mes de monos encontrados en viviendas o desplazándose por techos y cables. Difusión

Uno de los casos recientes ocurrió en el distrito de Independencia, donde el SERFOR rescató a una monita de la especie machín de seis meses de edad. El ejemplar presentaba la cola cortada y heridas asociadas al uso de un pañal.

El caso forma parte de los rescates realizados por la entidad ante reportes de fauna silvestre en viviendas de Lima. La situación del animal también refleja las condiciones a las que pueden ser sometidos los monos cuando son mantenidos como mascotas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los especialistas, los monos son especies gregarias. La separación de su hábitat y su permanencia en espacios que no corresponden a sus necesidades afecta su bienestar.

SERFOR advierte sobre riesgos de adquirir fauna silvestre

Los distritos con más reportes: Ate, San Juan de Lurigancho y Comas. Difusión

El SERFOR exhortó a la ciudadanía a no adquirir animales silvestres debido a los riesgos asociados con su tenencia. Entre ellos figura la posibilidad de transmisión de enfermedades zoonóticas, además de las condiciones de maltrato que pueden presentarse durante el transporte de los ejemplares.

Renato Colán, del SERFOR, señaló que la extracción de estas especies de su ambiente natural y su permanencia en lugares inadecuados generan afectaciones en su bienestar. La entidad también recordó que los monos recuperados pueden requerir intervención de las autoridades debido a su procedencia ilegal.

PUBLICIDAD

El SERFOR recordó que los animales silvestres cuentan con protección legal mediante la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N.° 29763. La captura, comercialización o tenencia ilegal de estas especies constituye una infracción muy grave.

Las sanciones administrativas pueden incluir multas de entre 10 y 5000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Además, la entidad precisó que estas conductas también constituyen un delito establecido en el Código Penal.

El tráfico de fauna silvestre también genera impactos sobre la biodiversidad. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), esta actividad constituye el cuarto negocio ilícito más rentable del mundo, después del tráfico de drogas, armas y personas.

PUBLICIDAD