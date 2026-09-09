Lima podría desplazarse a solo 7,5 km por hora en 2030: una persona caminando promedia los 6,5 km/h

Una bicicleta de uso recreativo puede alcanzar entre 16 y 22 km/h, superando ampliamente la velocidad promedio proyectada para los vehículos en Lima. Foto: difusión

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La velocidad con la que se movilizan los habitantes de Lima se ha reducido de manera considerable durante las últimas décadas. Mientras que en 1990 el promedio de desplazamiento se encontraba entre 25 y 30 km/h, actualmente se sitúa entre 12 y 14 km/h. Si la tendencia continúa, esta cifra podría llegar a apenas 7,5 km/h en 2030.

Este escenario colocaría a los desplazamientos vehiculares en la capital muy cerca de la velocidad de una persona que camina a paso rápido, cuyo promedio se encuentra entre 6 y 6,5 km/h. La diferencia también sería considerable frente a una bicicleta utilizada con fines recreativos, que puede alcanzar velocidades de entre 16 y 22 km/h.

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Congestión genera millonarias pérdidas para Lima

El deterioro de la movilidad urbana también tiene consecuencias económicas. Información recogida por la Asociación Automotriz del Perú (AAP) estima que la congestión vehicular ocasiona pérdidas cercanas a S/ 30.000 millones cada año en Lima, monto equivalente al 2,3% del PBI.

El impacto de este costo puede dimensionarse al compararlo con el presupuesto público. Según la AAP, las pérdidas asociadas al tráfico son similares a prácticamente todo lo asignado al sector Salud para 2027 y representan el doble de los recursos destinados a orden público y seguridad.

La congestión vehicular genera pérdidas cercanas a S/ 30.000 millones al año en Lima, equivalentes al 2,3% del PBI, según información de la AAP. Foto: Canal N

AAP plantea una gestión integral del transporte

Alberto Morisaki, gerente de Operaciones y Analítica de la AAP, considera que la situación exige superar las medidas aisladas y adoptar una estrategia conjunta para atender los problemas de transporte y circulación en la capital.

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“La congestión dejó de ser únicamente un problema de tránsito. Hoy impacta directamente en la competitividad de nuestras ciudades y, principalmente, en la calidad de vida de millones de personas. Si continuamos gestionando la movilidad de manera fragmentada, el deterioro será cada vez mayor”, señaló Morisaki.

Entre los principales obstáculos identificados por el gremio figuran un transporte público que todavía requiere mayor eficiencia, integración y seguridad, además de una infraestructura vial insuficiente. A esto se añaden sistemas de semaforización obsoletos, una limitada gestión inteligente del tráfico, dificultades en la fiscalización y una distribución de responsabilidades entre distintas autoridades.

La propuesta contempla modernizar e integrar el sistema de transporte público, instalar tecnología inteligente para la gestión de semáforos y centrales de control, ejecutar infraestructura vial considerada estratégica y ampliar la fiscalización electrónica. La AAP también plantea mejorar la coordinación entre las instituciones que intervienen en la administración de la movilidad.

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El gremio identifica como principales problemas un transporte público poco eficiente e integrado, además de una infraestructura vial insuficiente. Foto: Revista Gana Más

Reforma de sanciones también forma parte de la propuesta

El gremio considera que la fiscalización de tránsito debe ir más allá de la imposición de una multa. Su planteamiento apunta a que las infracciones produzcan consecuencias efectivas y que las sanciones puedan ser cobradas, con el propósito de generar incentivos para modificar las conductas que perjudican la seguridad y la fluidez en las vías.

“Necesitamos planificación, tecnología, infraestructura y capacidad de gestión. El objetivo no puede ser solamente administrar la congestión, sino recuperar progresivamente la velocidad y hacer que movilizarse por nuestras ciudades vuelva a ser predecible y eficiente”, agregó Morisaki.

Más vehículos no explicarían por sí solos el problema

La AAP advierte que atribuir el deterioro de la circulación vehicular únicamente al aumento del parque automotor ofrece una explicación incompleta. El gremio señala que Lima y otras ciudades del país con altos niveles de congestión tienen menos vehículos por habitante y por kilómetro que otras grandes urbes.

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Para la asociación, esta comparación apunta a factores vinculados con la calidad del transporte público, la infraestructura disponible y la capacidad de las autoridades para administrar el tránsito. Por ello, considera que las soluciones deben concentrarse en mejorar el funcionamiento general del sistema y no únicamente en controlar el crecimiento del número de vehículos.

La AAP propone elevar la velocidad promedio de Lima a 25 km/h hacia 2036 mediante una reforma sostenida del transporte y la movilidad. Foto: El Peruano

Meta de recuperar velocidad hacia 2036

Dentro de su hoja de ruta, la AAP plantea que Lima pueda alcanzar una velocidad promedio de 25 km/h hacia 2036. La meta dependería de una transformación sostenida y coordinada de las políticas de movilidad y transporte.

El objetivo supone revertir progresivamente la tendencia registrada durante las últimas décadas, en la que la velocidad promedio de desplazamiento pasó de entre 25 y 30 km/h en 1990 a los actuales 12-14 km/h. De no adoptarse cambios estructurales, la proyección presentada por el gremio apunta a que podría reducirse hasta 7,5 km/h en 2030.

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