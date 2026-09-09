El 78,4% de limeños elige escuchar música o podcasts para combatir el aburrimiento en el transporte público

El 78,4% de los pasajeros recurre a audífonos para escuchar música o podcasts durante sus viajes, mientras que el 65,2% opta por revisar sus redes sociales para entretenerse durante el trayecto. Foto: Metropolitano

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Los desplazamientos prolongados forman parte de la rutina de millones de personas en Lima. Un estudio sobre los hábitos de movilidad identificó a 7,5 millones de ciudadanos vinculados directamente al transporte público formal de la capital. La frecuencia de uso también evidencia el peso de este servicio en la vida cotidiana: el 76,7% de los usuarios se moviliza en estos vehículos entre cuatro y siete días por semana.

El tiempo que permanecen a bordo también resulta significativo. El 64% de los pasajeros realiza trayectos que superan los 45 minutos, en un contexto marcado por la congestión vehicular y las dificultades propias de los desplazamientos urbanos. Frente a estos periodos prolongados, los usuarios recurren a distintas actividades para distraerse o aprovechar el tiempo mientras llegan a sus destinos.

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Actividades digitales y motivos de viaje

Escuchar contenido de audio aparece como una de las principales alternativas durante los recorridos. El 78,4% de los usuarios utiliza audífonos para escuchar música o podcasts. Esta práctica es seguida por el uso de redes sociales, actividad realizada por el 65,2%, mientras que el 52,5% utiliza aplicaciones de mensajería. En tanto, el 42,8% aprovecha el trayecto para jugar desde su celular.

Las actividades digitales también están relacionadas con las búsquedas que realizan los pasajeros mientras se trasladan. Entre los contenidos consultados figuran opciones de entretenimiento, listas de reproducción y noticias. A ello se suman consultas vinculadas con rutas, el clima y las condiciones del tráfico, información que puede resultar útil durante el desplazamiento.

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El tráfico y los embotellamientos son señalados como el principal problema durante los traslados por el 88,5% de los pasajeros. Foto: El Peruano

El motivo principal para utilizar el transporte público está relacionado con las actividades laborales. El trabajo concentra al 56% de los desplazamientos analizados, mientras que los estudios, tanto universitarios como técnicos, representan el 18%. Las compras, por su parte, explican el 11% de los viajes.

Las principales molestias durante el recorrido

El tráfico constituye la principal dificultad señalada por los usuarios. El 88,5% de los encuestados lo identifica como uno de los mayores problemas durante sus desplazamientos. A continuación aparece el aburrimiento o la percepción de contar con un “tiempo muerto”, mencionada por el 76,2% de los participantes.

El ruido representa otra de las molestias frecuentes: el 68,4% de los usuarios señala este factor durante sus viajes. Asimismo, el 62,1% manifiesta preocupación por la inseguridad asociada al uso de sus teléfonos celulares mientras permanece en el transporte público.

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Estas condiciones también tienen un efecto sobre el estado de ánimo de los pasajeros. Durante las mañanas, el 53% reporta experimentar estrés y ansiedad asociados con la prisa y el inicio de sus actividades. En los desplazamientos de retorno, durante las tardes y noches, la principal sensación cambia hacia el agotamiento, reportado por el 39% de los usuarios.

Los motivos de los viajes están estrechamente vinculados con las actividades diarias. El 56% de los usuarios utiliza el transporte público para desplazarse por razones laborales. Foto: Metropolitano

El interés de los anunciantes y las nuevas alternativas

Los hábitos de los pasajeros también han generado interés entre anunciantes y empresas vinculadas con la publicidad. El estudio, que evaluó a 25.812 tomadores de decisiones, encontró que el 92,4% considera la atención de las audiencias como un factor prioritario. Sin embargo, el 82,5% identifica la falta de métricas estandarizadas y disponibles en tiempo real como una de las barreras para adoptar medios emergentes.

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En este contexto aparece RadioBus, una plataforma de audio integrada al transporte público que transmite información y música durante los recorridos. Actualmente cuenta con más de 120 unidades activas y permite programar los contenidos y registrar las emisiones realizadas.

La iniciativa contempla ampliar su presencia hasta llegar a 600 buses. El desafío será desarrollar una propuesta que acompañe al pasajero sin convertirse en una molestia adicional durante el viaje. Para ello, la oferta de contenidos deberá responder a los hábitos de consumo de los usuarios y, al mismo tiempo, generar espacios de comunicación que resulten pertinentes dentro de sus desplazamientos cotidianos.

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