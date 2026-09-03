Senado de Perú inicia proceso para refrendar continuidad del presidente del Banco Central

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Lima, 2 sep (EFE).- El Parlamento de Perú inició este miércoles el proceso para ratificar en el cargo al presidente del Banco Central, Julio Velarde, que lleva veinte años en el cargo y que es uno de los símbolos de la estabilidad monetaria y de la baja inflación de la economía peruana.

La ratificación de Velarde ya fue decretada por el Gobierno de la presidenta, Keiko Fujimori, el pasado 21 de agosto, pero esta necesita ser refrendada por el Legislativo.

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Así, la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado convocó este miércoles a Velarde para que brindase una breve exposición y, posteriormente, absolviese una serie de preguntas formuladas por sus miembros, según informó el Parlamento en un comunicado.

Esta comisión elaborará un informe que se votará, a más tardar, el 9 de septiembre, y el documento pasará a la junta de portavoces, quienes programarán su inmediato debate y votación en el pleno del Senado.

La ratificación de Julio Velarde requiere el voto favorable de más de la mitad del número legal de miembros del Senado. EFE