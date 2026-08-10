¿Jalados en transformación digital? Estado peruano obtiene solo 1,57 de 5 en madurez de gobierno de datos, alerta CIP Lima

La falta de intercambio de datos en el Estado traslada la carga al ciudadano y obliga a llevar documentos entre instituciones. (Cornell Engineering)

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La transformación digital sigue siendo un reto pendiente para el Estado peruano. Así lo advirtió el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima), que alertó sobre el bajo nivel de madurez en gestión de datos de las entidades públicas.

Durante la reciente inspección al Ministerio de Salud (Minsa), se observaron oficinas saturadas de expedientes físicos, procesos manuales y sistemas que no comparten información; una postal que ilustra las dificultades que persisten en la administración pública.

Consecuencias para el ciudadano: duplicidad, tiempos de espera y trámites manuales

En el marco del Eje 9 de la Hoja de Ruta de la Ingeniería para la Gobernabilidad, la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos 2026–2030 (ENGD) —basada en una muestra de ocho entidades públicas— otorgó un promedio de apenas 1,57 puntos sobre 5 en madurez de gobierno de datos.

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Este resultado ubica al Estado entre los niveles “Inicial” y “En desarrollo”. El informe subraya que la baja capacidad de gestión integrada de datos genera duplicidad de registros, reprocesos y demoras en la atención al ciudadano.

La Hoja de Ruta de la Ingeniería para la Gobernabilidad señaló que los sistemas aislados y la baja estandarización generan duplicidad de registros, reprocesos y demoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ENGD identificó debilidades como la falta de estrategias formales de datos, sistemas operando en forma aislada, escasa estandarización de información, ausencia de responsables de calidad de datos y limitada gestión del cambio.

Estas brechas obligan a los ciudadanos a trasladar documentos entre instituciones, ya que las plataformas estatales no intercambian información.

“Cuando el Estado no comparte sus datos, el ciudadano paga las consecuencias”, señala el documento de la hoja de ruta. Según el diagnóstico, incorporar inteligencia artificial sin resolver estos problemas estructurales solo automatizaría procesos ineficientes.

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Recomendaciones técnicas: hoja de ruta para los primeros 100 días

La ingeniería peruana propone una serie de acciones para el corto plazo, con el objetivo de sentar las bases de una transformación efectiva:

Elaborar una línea base nacional de madurez digital.

Inventariar los sistemas de inteligencia artificial y automatización existentes.

Identificar los datos críticos del Estado.

Designar responsables de gobierno de datos en cada entidad pública.

Aprobar una arquitectura común para nuevos proyectos tecnológicos.

Implementar indicadores que permitan medir la reducción de tiempos, costos y errores en la atención ciudadana.

El decano del CIP Lima, Edwin Chavarri, fue enfático al mencionar que la transformación digital “no empieza comprando inteligencia artificial”.

“Empieza cuando el Estado organiza sus datos, integra sus sistemas y rediseña sus procesos para que la tecnología realmente simplifique la vida de los ciudadanos y no reproduzca la burocracia que hoy conocemos”, sostuvo el académico.

La propuesta para los primeros 100 días incluye una línea base de madurez digital, un inventario de sistemas de inteligencia artificial y responsables de gobierno de datos.

Presentación de la Hoja de Ruta: propuestas para modernizar el Estado

El próximo martes 11 de agosto, a las 9:30 a. m., el CIP Lima presentará oficialmente la Hoja de Ruta de la Ingeniería para la Gobernabilidad en su sede de San Isidro.

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Allí se expondrán las principales soluciones técnicas para modernizar el Estado, fortalecer la gestión pública y construir servicios más eficientes, transparentes y enfocados en las personas.

El evento reunirá a especialistas del sector y autoridades, con el objetivo de impulsar un debate técnico sobre la modernización de la administración pública peruana.