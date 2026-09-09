Perú

Septiembre no tiene feriados, pero tres regiones sí gozan de días no laborables

En este segundo semestre del año el único mes que no tiene feriados es septiembre. Pero sí hay tres ‘feriados’ regionales, que solo lo disfruta el sector público

personas en jirón de la unión en feriado
Peruanos no gozarán de feriado en septiembre. - Crédito Andina/Melina Mejía
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Luego de julio y agosto, dos meses que concentraron más de un tercio de los feriados de todo el año, en septiembre no hay fechas libres que apliquen todos los trabajadores, tanto del sector público como el privado.

Sin embargo, si bien el siguiente feriado es el jueves 8 de octubre, este mes de septiembre sí tiene fechas libres, pero no aplican para el sector privado y solo las descansarán los trabajadores públicos de ciertas regiones.

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  • El martes 8 de septiembre es día no laborable por la festividad de Nuestra Señora de Cocharcas en Apurímac
  • El domingo 13 de septiembre es día no laborable por el Aniversario de Creación del departamento de Junín
  • El lunes 14 de setiembre es día no laborable por la festividad del Señor de Locumba en Tacna.
Fiesta y procesión de la Virgen de las Mercedes
En algunas regiones los feriados regionales están enlazados a celebraciones religiosas. - Crédito Andina

Septiembre sin feriados

Septiembre es el único mes en la segunda parte del año que no tiene feriados —y uno de los tres en el año que no tienen estas fechas libres, junto a febrero y marzo (o abril, según cuando caigan los feriados de Semana Santa)—. Pero esto no significa que no hayan días libres extra para trabajadores.

Los trabajadores públicos cuentan con días no laborables, que son fechas en que descansan, pero cuyas horas laborales tienen que recuperar luego. El sector privado, en contraparte, no está obligado a aplicar este beneficio, pero sí puede pactarlo entre trabajadores y empleados.

El Gobierno de Perú confirmó que se declararán feriados regionales por la visita del Papa León XIV en noviembre de 2026. Conoce las ciudades que visitará y los detalles anunciados por el ministro de Trabajo.

Así, ya pasó el día no laborable del 8 de septiembre, que solo se descansa en la región de Apurímac —en la ciudad de Pisco también es aplicable por el por el reconocimiento al ‘Primer día de la Libertad del Perú’, pero no aplica a nivel regional—.

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El siguiente es el domingo 13 de septiembre, que, sin embargo, se perderá dado que el sector público no labora en esa fecha. Sin embargo, el lunes 14 de septiembre sí se aplicará, pero solo a los trabajadores públicos en la región Tacna.

gente en feriado al frente de adorno de plantas que dice Lima
En Lima se podría aprobar un nuevo feriado por la visita del papa León XIV. Está en evaluación. - Crédito Mincetur

Feriados regionales

Conoce la lista para saber si uno de estos días aplica a tu región, sobre todo si trabajas en el sector público o si quieres saber si en algunas entidades públicas habrá atención:

  • Áncash: 12 de febrero se celebra Aniversario de la creación política del departamento de Áncash
  • Apurímac: 8 de setiembre se celebra Festividad de Nuestra Señora de Cocharcas
  • Ayacucho: 6 de noviembre se celebra Día de la Canción Folclórica Ayacuchana
  • Cusco: 24 de junio se celebra Fiesta de San Juan
  • Huancavelica: 8 de marzo se celebra Día Internacional de la Mujer
  • Huánuco: 24 de junio se celebra Día del campesino Huanuqueño y Fiesta de San Juan en la Zona Selva
  • Huánuco: 15 de julio se celebra Inmolación del Coronel Leoncio Prado Gutiérrez; y 27 de julio se celebra Escenificación de la Fiesta del Sol en las Pampas de Huánuco Viejo
  • Ica: 19 de marzo se celebra Festival Internacional de la Vendimia Iqueña
  • Junín: 13 de setiembre se celebra Aniversario de Creación del Departamento de Junín
  • La Libertad: 15 de diciembre se celebra Festividad de la Virgen de la Puerta; y 29 de diciembre se celebra Festividad por el Día de la Independencia de Trujillo
  • Loreto: 24 de junio se celebra Fiesta de San Juan; y 13 de agosto se celebra Certificación oficial del Río Amazonas como Maravilla Natural del Mundo
  • Madre de Dios: 10 de julio se celebra Aniversario de fundación histórica de la ciudad de Puerto Maldonado. Este fue el último aprobado
  • Moquegua: 26 de mayo se celebra Aniversario de la Provincia de Ilo; 14 de octubre se celebra Festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata; y 25 de noviembre se celebra Aniversario de Moquegua (Mariscal Nieto)
  • San Martín: 24 de junio se celebra Fiesta de San Juan
  • Tacna: 26 de mayo se celebra Actos conmemorativos del Alto de la Alianza; 28 de agosto se celebra Aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú; y 14 de setiembre se celebra Festividad del Señor de Locumba
  • Tumbes: 7 de enero se celebra Aniversario del Grito de Independencia de San Nicolás de Tumbes; y 24 de julio se celebra Conmemoración de la Batalla de Zarumilla
  • Ucayali: 18 de junio se celebra Aniversario de la creación del Departamento de Ucayali; y 24 de junio se celebra Fiesta de San Juan.

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