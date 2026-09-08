Perú

Receta de chupe de camarones

¿Cómo preparar chupe de camarones peruano al estilo arequipeño?

Chupe - camarones - gastronomía - peruana - receta - Perú - historias - 9 junio
El chupe de camarones combina ingredientes locales con influencias afroperuanas y españolas. (Andina)
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El chupe de camarones es uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana, especialmente de Arequipa. Esta sopa espesa y contundente combina camarones, leche, queso, papa, arroz, choclo y un aderezo de ají colorado para conseguir un caldo cremoso, aromático y lleno de sabor.

Es una preparación ideal para disfrutar como plato principal y, tradicionalmente, se sirve bien caliente.

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Ingredientes

Para 4 personas:

  • 800 g de camarones frescos
  • 1 cebolla roja mediana, picada
  • 3 dientes de ajo, molidos
  • 2 cucharadas de ají colorado o ají panca molido
  • 1 cucharada de ají amarillo molido
  • 3 papas amarillas, peladas y cortadas en trozos
  • ½ taza de arroz
  • 1 choclo, cortado en rodajas
  • ½ taza de habas peladas
  • 1 taza de zapallo, cortado en cubos
  • 150 g de queso fresco, cortado en cubos
  • 1 taza de leche evaporada
  • 2 huevos
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • 1 litro de caldo de camarones o agua
  • 1 rama de huacatay
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • ½ cucharadita de comino
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto

Para preparar el caldo de camarones

  • Las cabezas y cáscaras de los camarones
  • 1½ litros de agua
  • 1 trozo de cebolla
  • 1 diente de ajo
  • Sal al gusto

Cómo preparar chupe de camarones

1. Limpiar los camarones

Lava los camarones y separa las cabezas y cáscaras del cuerpo.

Reserva los camarones y utiliza las cabezas y cáscaras para preparar un caldo concentrado. Esto permitirá aprovechar todo su sabor.

2. Preparar el caldo

Coloca las cabezas y cáscaras en una olla con aproximadamente 1½ litros de agua.

Agrega un trozo de cebolla, un diente de ajo y una pizca de sal.

Hierve durante 15 a 20 minutos. Luego cuela el caldo y reserva.

Para obtener un sabor más intenso, puedes presionar ligeramente las cabezas al colarlas para extraer sus jugos.

3. Preparar el aderezo

Calienta el aceite en una olla grande.

Agrega la cebolla picada y sofríe hasta que esté transparente.

Incorpora el ajo, ají colorado, ají amarillo, comino, pimienta y orégano.

Cocina durante 5 a 7 minutos, removiendo constantemente para que el aderezo quede bien cocido.

4. Agregar el arroz y las verduras

Incorpora el caldo de camarones al aderezo.

Cuando empiece a hervir, agrega el arroz, las habas, el choclo y el zapallo.

Cocina durante aproximadamente 15 minutos.

5. Incorporar las papas

Añade las papas amarillas y continúa cocinando hasta que estén tiernas y el arroz esté completamente cocido.

La preparación debe adquirir una consistencia ligeramente espesa.

6. Agregar los camarones

Cuando las verduras y las papas estén casi listas, incorpora los camarones limpios.

Cocina durante aproximadamente 3 a 5 minutos, dependiendo de su tamaño.

Evita cocinarlos demasiado tiempo para que no queden duros.

7. Incorporar la leche y el queso

Reduce el fuego y agrega la leche evaporada.

Añade también el queso fresco en cubos y la rama de huacatay.

Mezcla suavemente y cocina durante unos minutos sin dejar que la leche hierva intensamente.

8. Agregar los huevos

Rompe los huevos directamente sobre el chupe y deja que se cocinen dentro del caldo.

Puedes dejarlos enteros o removerlos ligeramente si prefieres que se integren con la preparación.

Rectifica la sal.

9. Servir

Retira el huacatay y sirve el chupe de camarones inmediatamente, procurando que cada plato tenga camarones, papa, choclo, queso y huevo.

Puedes decorar con un poco de huacatay fresco o perejil picado.

¿Cómo debe quedar el chupe de camarones?

El chupe debe tener una consistencia más espesa que una sopa tradicional, pero sin llegar a ser un guiso.

El caldo debe adquirir un color rojizo y un sabor intenso a camarón, mientras que la leche y el queso aportan cremosidad.

⏱️ Tiempo de preparación

Rinde: 4 porciones.

Consejos para preparar un buen chupe de camarones

  • No desperdicies las cabezas: son fundamentales para conseguir un caldo con sabor intenso.
  • Puedes dorar ligeramente las cabezas y cáscaras antes de hervirlas para potenciar su sabor.
  • Agrega los camarones casi al final para evitar que se sobrecocinen.
  • Utiliza ají colorado o ají panca para conseguir el característico color rojizo.
  • La leche debe incorporarse a fuego bajo.
  • El queso fresco debe agregarse al final para que conserve parte de su textura.
  • El huacatay aporta un aroma muy característico y combina especialmente bien con los camarones.
  • Si el chupe queda demasiado espeso, agrega un poco más de caldo caliente.

Variaciones del chupe de camarones

Chupe de camarones arequipeño

La versión arequipeña es especialmente conocida por su combinación de camarones, leche, queso, papa, arroz, choclo, habas y ajíes.

Chupe de camarones con huevo

El huevo es uno de los ingredientes tradicionales que aporta textura y hace que el plato sea todavía más contundente.

Chupe de camarones sin leche

Si prefieres una preparación más ligera, puedes reducir o eliminar la leche y aumentar ligeramente la cantidad de caldo. Sin embargo, el resultado será menos cremoso.

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Preguntas frecuentes

¿De dónde es el chupe de camarones?

El chupe de camarones está especialmente asociado con la gastronomía de Arequipa, donde es uno de los platos tradicionales más reconocidos.

¿Qué camarones se utilizan para preparar chupe?

Se recomienda utilizar camarones frescos de buen tamaño. Las cabezas y cáscaras son importantes porque permiten preparar un caldo con mayor concentración de sabor.

¿Cuándo se agregan los camarones al chupe?

Los camarones se agregan hacia el final de la cocción y normalmente necesitan solo unos pocos minutos para cocinarse.

¿El chupe de camarones lleva leche?

Sí. La leche evaporada es uno de los ingredientes que proporciona la textura cremosa característica de esta preparación.

¿Qué diferencia hay entre chupe y una sopa de camarones?

El chupe suele ser más contundente y espeso, ya que combina mariscos con papa, arroz, choclo, verduras, leche, queso y huevo.

Información nutricional aproximada

Por porción:

  • Calorías: 520 kcal
  • Proteínas: 35 g
  • Grasas: 22 g
  • Carbohidratos: 45 g
  • Fibra: 5 g

Los valores son aproximados y pueden variar según las cantidades y marcas de los ingredientes utilizados.

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