Perú

Este es el peor lugar para estacionar en Lima: peruanos pueden perder hasta S/4.410 al año buscando cochera

La estimación difundida por ParkGO pone foco en un gasto que suele quedar fuera de los cálculos cotidianos: los minutos y kilómetros que se acumulan antes de encontrar estacionamiento

Trafico en Lima
Si una persona tarda 20 minutos en estacionar, puede perder 120 horas al año y asumir un costo de S/ 3.150, según ParkGo.
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Un conductor en Lima puede perder hasta S/ 4.700 al año entre el tiempo destinado a encontrar una cochera y el combustible utilizado durante esa búsqueda, según un análisis de ParkGO.

La estimación toma en cuenta recorridos frecuentes en zonas de alta demanda y plantea que la dificultad para estacionar representa un costo adicional para quienes se movilizan en vehículo particular.

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Cercado de Lima concentra las mayores demoras para encontrar una cochera

El Cercado de Lima encabeza la lista de distritos con mayor tiempo de búsqueda, de acuerdo con los datos difundidos por la empresa. Los conductores tardan, en promedio, 28 minutos en hallar un espacio disponible cada vez que necesitan estacionar.

Esa demora puede acumular hasta 168 horas al año, equivalentes a siete días completos. El cálculo también contempla el consumo de 201,6 litros de combustible y una pérdida anual estimada de S/ 4.410 por persona.

La cifra se vincula con la cantidad de desplazamientos que realiza un conductor durante el año y el tiempo que transcurre mientras circula por calles cercanas a su destino. El informe no precisa la cantidad de viajes considerada para cada estimación ni el período en el que se recopilaron los datos.

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San Isidro presenta un tiempo medio de 24 minutos para encontrar estacionamiento y un costo anual estimado de S/ 3.780.

Miraflores y La Victoria registran pérdidas de casi S/ 4.000 por año

Después del Cercado de Lima, Miraflores y La Victoria figuran entre los distritos con mayores tiempos de búsqueda. En ambos casos, el promedio llega a 25 minutos por cada intento de estacionamiento.

Ese tiempo representa una pérdida anual calculada en S/ 3.938, según ParkGO. En San Isidro, donde la búsqueda tarda unos 24 minutos en promedio, el costo anual alcanza los S/ 3.780.

Las zonas incluidas en el análisis concentran oficinas, comercios, servicios, restaurantes y actividades de atención al público. La circulación de vehículos aumenta en determinados horarios, mientras que la disponibilidad de cocheras puede variar según el día y la franja horaria.

Rejas metálicas con cintas rojas y blancas bloquean una calle vacía en el Centro Histórico de Lima, con la Catedral y la Plaza Mayor visibles al fondo bajo un cielo gris.
El Cercado de Lima registra la mayor demora para estacionar, con un promedio de 28 minutos por búsqueda y una pérdida anual estimada de S/ 4.410 por persona.

Una búsqueda de 20 minutos puede implicar 120 horas perdidas al año

El informe plantea un escenario conservador en el que una persona emplea 20 minutos para estacionar. Bajo esa referencia, el conductor acumularía unas 120 horas anuales y asumiría un impacto económico de S/ 3.150.

Cuando la búsqueda se extiende a media hora, la pérdida estimada asciende a S/ 4.725 al año. El monto combina el valor atribuido al tiempo no utilizado en otras actividades y el gasto de combustible de los recorridos adicionales.

“Cuando hablamos del tráfico solemos pensar en los minutos que pasamos avanzando lentamente, pero existe otro costo silencioso: dar vueltas buscando dónde estacionar”, sostuvo Katherinne Oyarce, directora ejecutiva de ParkGO. La ejecutiva afirmó que esta situación afecta la productividad, eleva el consumo de combustible y genera tensión entre los conductores.

¿Reservar espacios antes de llegar al destino?

El tiempo que los conductores destinan a buscar una cochera se agrega a los problemas de circulación en los distritos con mayor actividad comercial y laboral de Lima. Cada vuelta adicional implica consumo de combustible y más vehículos en calles ya congestionadas.

El análisis de ParkGO atribuye parte de ese costo a la ausencia de información previa sobre espacios disponibles. La empresa opera una aplicación para reservar cocheras y afirma que supera los 10 mil usuarios en Perú.

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