Voto Informado del JNE: Conoce a los candidatos y sus planes de gobierno

Plataforma Voto Informado

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Millones de ciudadanos acudirán a las urnas en octubre de 2026 para elegir a sus autoridades regionales y municipales para el período 2027-2030. Ante esa jornada, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispone de Voto Informado, una plataforma que reúne datos oficiales sobre los candidatos, sus hojas de vida y las propuestas de las organizaciones políticas.

La herramienta permite revisar la trayectoria académica, laboral y política de quienes postulan a cargos como gobernador regional o alcalde. También concentra información sobre sentencias declaradas y los planes de gobierno presentados durante el proceso de inscripción.

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Qué es la plataforma Voto Informado diseñada por el JNE

Voto Informado es una iniciativa cívico-educativa del JNE orientada a facilitar el acceso de la ciudadanía a la información electoral. El portal reúne los datos oficiales de los postulantes inscritos en las Elecciones Regionales y Municipales.

El acceso es gratuito y permite consultar la información disponible de forma rápida, según la jurisdicción electoral del votante. La plataforma oficial está disponible en Voto Informado del JNE.

Cómo consultar la Hoja de Vida de los candidatos a alcaldes y gobernadores

La consulta de la Hoja de Vida permite conocer los antecedentes declarados por los candidatos antes de emitir el voto. Para acceder a esa información, el elector debe ingresar a la plataforma y dirigirse a la sección “Conoce a tus candidatos”.

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El sistema permite ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) o seleccionar manualmente el departamento, la provincia y el distrito donde corresponde votar. Después, se debe elegir la ficha del postulante a alcalde o gobernador regional para abrir el Formato Único de Hoja de Vida.

Plataforma Voto Informado

En ese documento figuran datos sobre formación académica, estudios técnicos o universitarios, experiencia laboral en los sectores público y privado, trayectoria política y cargos de elección popular desempeñados con anterioridad.

Revisión de sentencias penales o civiles declaradas por candidatos ante el JNE

La Hoja de Vida también incluye la declaración de antecedentes judiciales que los candidatos deben presentar ante el JNE. Esta información permite revisar si un postulante informó la existencia de sentencias penales o civiles.

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En el apartado de sentencias penales, el elector puede conocer si el candidato declaró condenas firmes por delitos dolosos. La sección de sentencias civiles, a su vez, abarca fallos consentidos o ejecutoriados vinculados con demandas laborales, contractuales, casos de violencia familiar o incumplimiento de obligaciones alimentarias.

Las omisiones o inconsistencias en la declaración de sentencias pueden dar lugar a la exclusión de un candidato o a investigaciones del Ministerio Público, según las reglas aplicables al proceso electoral.

Descargar los Planes de Gobierno de los partidos en el portal del JNE

Conocer las propuestas de las organizaciones políticas resulta tan relevante como revisar la trayectoria de los candidatos. Los partidos y movimientos regionales deben presentar su Plan de Gobierno al momento de solicitar su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Para acceder y descargar estos documentos, sigue estos pasos:

Ingresa a la plataforma oficial de Voto Informado

Selecciona tu ubigeo —departamento, provincia y distrito— o ingresa tu número de Documento Nacional de Identidad (DNI) en la sección “Conoce a tus candidatos”.

Ubica la lista de la organización política o al candidato que deseas consultar.

Haz clic en “Ver Plan de Gobierno” o en el ícono de descarga para guardar el archivo completo en formato PDF.

Plataforma Voto Informado

La revisión de estos documentos permite analizar los proyectos, metas socioeconómicas, medidas ambientales y propuestas de gestión pública que cada lista plantea ejecutar durante una eventual administración.

La importancia de los Debates Electorales organizados por el JNE a nivel nacional

Los Debates Electorales organizados por el JNE constituyen espacios para que los candidatos expongan sus propuestas y respondan a cuestionamientos bajo condiciones de equidad. Estos encuentros se desarrollan en distintas regiones del país y contemplan los compromisos establecidos en el Pacto Ético Electoral.

Seguir las transmisiones en vivo o sus retransmisiones permite a los electores conocer la preparación de los postulantes, sus respuestas ante las demandas ciudadanas y la consistencia de los planes de gobierno presentados para el período 2027-2030.

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Un plató televisivo acondicionado para un debate electoral dispone de seis atriles frente a una pantalla azul con la inscripción de elecciones municipales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Candidatos a la alcaldía de Lima Provincias

Lista de candidatos postulantes a la Alcaldía Provincial de Lima Metropolitana por organización política:

Acción Popular: Carlos Alberto Tejada Noriega

Ahora Nación: Susel Ana María Paredes Piqué

Alianza para el Progreso (APP): Elio Fernando Riera Garro

Coalición Transformadora Tierra Verde: Yehude Simon Munaro

Frente Popular Agrícola FIA del Perú (FREPAP): Segundo Valdez Zavala

Fuerza Ciudadana: Rubén Daniel Bonilla Espinoza

Fuerza Popular: Samuel Marcos Daza Taype

Partido Aprista Peruano (APRA): Mónica Yadira Yaya Luyo

Partido Cívico Obras: Ricardo Pablo Belmont Cassinelli

Partido Demócrata Verde: Flor de María Hurtado Valdez

Partido Democrático Somos Perú: Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca

Partido Frente de la Esperanza 2021: Elizabeth María del Rosario León Chinchay

Partido Popular Cristiano (PPC): Edgardo Renán de Pomar Vizcarra

Partido Político Pueblo Consciente: Luis Alberto Huette Tolentino

El partido Renovación Popular inscribió su fórmula con el médico Luis Rubio Idrogo como candidato titular a la alcaldía provincial de Lima. En esa misma lista, el actual alcalde Rafael López Aliaga figura postulando como primer regidor / teniente alcalde.