Perú

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Piura este 8 de septiembre

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

Antes de partir a tu destino, lee el estado del tiempo en Piura para las próximas horas para hoy.

En Piura se espera una temperatura máxima de 35.5 grados centígrados y una mínima de 21.5 grados centígrados.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del "RainProbability": 16% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 53% en el transcurso del día y del 73% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 22.2 kilómetros por hora en el día y los 16.7 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 12.

El pronóstico del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se reportan al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

PUBLICIDAD

Piura se encuentra al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en la línea fronteriza con Ecuador. De ahí su clima mayoritariamente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico abarcando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde se presenta más variedad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)
(EFE)

El clima en Perú

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en PiuraClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Magaly Medina comparó reparación civil por la muerte de Paul Flores con sentencia favorable a Jefferson Farfán: “¿Cuál es la justicia?”

Medina respaldó una reflexión de Rosario Sasieta sobre el valor de la vida en el Perú y cuestionó que una reparación civil pueda resultar insuficiente para una familia que perdió a un ser querido: “La vida no vale nada”

Magaly Medina comparó reparación civil por la muerte de Paul Flores con sentencia favorable a Jefferson Farfán: “¿Cuál es la justicia?”

PISA 2025: Perú cae 9 puntos en Matemática y 7 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel básico

La evaluación internacional organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que mide las competencias de estudiantes de 15 años, registró además retrocesos nacionales en Lectura y Ciencias

PISA 2025: Perú cae 9 puntos en Matemática y 7 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel básico

A qué hora juega Perú vs Argentina HOY: partido por fecha 1 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

La ‘blanquirroja’ buscará revertir los resultados de sus recientes amistosos ante las ‘panteras’, unas de las favoritas para hacerse con el certamen internacional. Conoce los detalles del compromiso

A qué hora juega Perú vs Argentina HOY: partido por fecha 1 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Magaly Medina se burló de críticas a Alejandra Baigorria tras viajar a Japón con Said Palao: “Sonreía más en el yate que contigo”

“No tiene un marido, tiene un roommate”. La modelo respondió en los comentarios a los usuarios que cuestionaron su viaje con su esposo y aseguró que la critican por culpa de la conductora de Magaly TV La Firme. La conductora de ATV mostró los mensajes y se burló de las reacciones, mientras cuestionó nuevamente la relación de la empresaria con el chico reality

Magaly Medina se burló de críticas a Alejandra Baigorria tras viajar a Japón con Said Palao: “Sonreía más en el yate que contigo”

Resultados ganadores del Gana Diario de este lunes 7 de setiembre

¿Se rompió el pozo millonario este lunes? Revise si se convirtió en el afortunado ganador del último sorteo

Resultados ganadores del Gana Diario de este lunes 7 de setiembre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alejandro Cavero se recicla en el Congreso y cobra más de S/15 mil como asesor del fujimorista Miguel Torres

Alejandro Cavero se recicla en el Congreso y cobra más de S/15 mil como asesor del fujimorista Miguel Torres

Perú evalúa expulsiones masivas por barco y negocia su ejecución con Venezuela

“¿Cómo hago para leer esa huev**a?”: ministro César Astudillo deja su micro abierto y se queja al exponer sobre criminalidad

López Aliaga insiste en que “la flojonaza y vaga de Dina Boluarte” gobernaba mejor que Keiko Fujimori

Óscar Arriola sobre lo que hará tras dejar la PNP: “Voy a seguir viviendo mi vida, rogando para que esto mejore”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina se burló de críticas a Alejandra Baigorria tras viajar a Japón con Said Palao: “Sonreía más en el yate que contigo”

Magaly Medina se burló de críticas a Alejandra Baigorria tras viajar a Japón con Said Palao: “Sonreía más en el yate que contigo”

Ex de Yiddá Eslava niega deberle S/6 mil y responde por la cama y TV: “Nunca le he pedido ni un sol prestado”

Tilsa Lozano admitió que a los 43 sigue siendo ingenua en el amor y Gabriel Calvo le advierte: “No prestes plata”

Gregorio Pernía, ‘el Titi’ se sube al Corredor Azul en Lima y les muestra a sus fans cómo vive el transporte público peruano

BTS en Lima: Ticketmaster habilita la transferencia de entradas por Quentro, ¿cómo hacerlo?

DEPORTES

A qué hora juega Perú vs Argentina HOY: partido por fecha 1 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

A qué hora juega Perú vs Argentina HOY: partido por fecha 1 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Alianza Lima expresa su profunda “preocupación y rechazo” por los polémicos arbitrajes “en el campo de juego y VAR” durante el Torneo Clausura 2026

Caminos del Inca 2026 celebra 60 años en ruta: ya hay más de 80 pilotos escritos para la edición 54

Cienciano da inicio a una semana crucial en Copa Sudamericana 2026: al frente Montevideo City y con una ausencia que obliga a modificar estrategia

Así le fue a Adrián Ugarriza en su debut con la camiseta del Hapoel Beer Sheva en la liga de Israel