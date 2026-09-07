Fredy López da sus primeras declaraciones como nuevo jefe de la PNP: “La Policía Nacional les va a dar esa tranquilidad”

En entrevista, el nuevo Director General de la PNP, Fredy López Mendoza, y el saliente Gral. Óscar Arriola, abordan la creciente ola de criminalidad. Se discuten las fracturas en la coordinación entre la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial, y los planes para devolver la tranquilidad a la ciudadanía. Latina/ Punto Final.

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Fredy López Mendoza, quien asumirá en los próximos días la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP), habló sobre los principales desafíos que encontrará al frente de la institución, en medio de los cuestionamientos por la inseguridad ciudadana, los asesinatos y el avance de las organizaciones criminales.

Durante una entrevista con Mónica Delta en Punto Final, el teniente general defendió la actuación policial tras el secuestro de Jeans Lara y el cuádruple asesinato ocurrido en Trujillo, y aseguró que su institución continuará trabajando para recuperar la confianza de la población.

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Uno de los momentos más importantes de la entrevista ocurrió cuando se le preguntó si, frente a la violencia que continúa registrándose en el país, la ciudadanía puede esperar sentirse más segura. El futuro jefe de la Policía reconoció que el problema de la criminalidad es complejo, pero aseguró que existe un trabajo conjunto entre las instituciones del Estado para enfrentarlo.

“Yo lo que creo en realidad, que la Policía Nacional le va a dar esa tranquilidad en algún momento”, afirmó Fredy López.

El general agregó que esta tarea no depende únicamente de la Policía, sino también de otras instituciones vinculadas a la seguridad y la administración de justicia. “En algún momento, el Estado peruano, con sus autoridades, Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, que son los que estamos combatiendo todos los días esta criminalidad, le va a dar la tranquilidad que todos deseamos”, sostuvo.

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Fredy López, nuevo jefe de la PNP, defiende capturas tras masacre de Trujillo: “Los procedimientos han sido los más acertados”. Captura: Punto Final.

Fredy López defiende operativo tras masacre de Trujillo

El próximo comandante general de la PNP también respondió a los cuestionamientos sobre la actuación de la Policía luego del secuestro de Jens Lara y el posterior cuádruple asesinato registrado en Trujillo. Mónica Delta le preguntó si consideraba que había existido algún tipo de apresuramiento en las reacciones policiales, especialmente por la rapidez con la que fueron anunciadas las primeras capturas.

López Mendoza rechazó esa posibilidad y sostuvo que un caso de esa magnitud requería una respuesta rápida por parte de las autoridades.

“Cuando un hecho de esta magnitud, como la que hemos visto con el secuestro de este señor, Jens Lara, ocurre, las cosas que hace la Policía y el procedimiento que hace la Policía deben ser céleres, deben ser rápidas”, manifestó a Latina.

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El general insistió en que no se podía interpretar esa rapidez como apresuramiento, pues, según su evaluación, los procedimientos se desarrollaron de manera adecuada y con participación del Ministerio Público. “El procedimiento que ha hecho la Policía, la parte operativa y conjuntamente con la Fiscalía en la parte jurídica, yo considero que ha sido la adecuada”, señaló.

Para sustentar su posición, López Mendoza destacó los resultados obtenidos por los agentes durante los días posteriores al crimen. “Por ese motivo es que ha habido estos resultados. O sea, los resultados de las capturas de las cuatro o de las cinco personas al día siguiente es un indicativo de que los procedimientos que ha realizado la Policía han sido los más acertados”, afirmó.

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El oficial añadió que las detenciones no terminaron con las primeras intervenciones, sino que continuaron durante los días posteriores. “Y no solamente ellos, sino los días consecutivos, nosotros hemos sido testigos de que han habido más capturas. A la fecha hay doce detenidos”, indicó.

Fredy López Mendoza asumirá como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), en reemplazo de Óscar Arriola, quien dejó el cargo este domingo

Nuevo comandante de la PNP destaca capturas de Los Pulpos

López Mendoza también puso énfasis en que los detenidos estaban vinculados con Los Pulpos, organización criminal señalada en diversas investigaciones por delitos violentos. Cuando Mónica Delta le preguntó si todos los detenidos estaban relacionados con este grupo, el general fue contundente: “Todos vinculados”.

El futuro comandante general destacó además que las investigaciones permitieron capturar a una persona que era buscada por la Policía desde hacía varios meses.

“Cómo este escenario, cómo este hecho ha permitido capturar a una persona que la Policía venía buscando hace varios meses y que una persona que tenía una requisitoria internacional por una sentencia de cadena perpetua”, explicó.

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En ese sentido, consideró que el resultado tenía especial relevancia para la lucha contra la criminalidad organizada. “Este hecho ha conllevado a que capturemos a una persona que veníamos buscando hace mucho, mucho tiempo y que le venía haciendo mucho daño al país”, sostuvo.

“Aparecen nuevas bandas, aparecen nuevos hechos”

Uno de los principales problemas que enfrenta la Policía es que, incluso después de capturar a integrantes de una organización criminal, surgen nuevas bandas y nuevos hechos delictivos.

El próximo jefe de la PNP reconoció esta realidad y señaló que la institución debe mantener una persecución constante contra estos grupos. “La Policía Nacional diariamente captura diferentes tipos de bandas criminales”, manifestó.

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Sin embargo, admitió que el fenómeno criminal es dinámico y que constantemente aparecen nuevas organizaciones. “Es cierto, es cierto, aparecen nuevas bandas, aparecen nuevos hechos, pero la Policía Nacional siempre está tratando de lo posible, de poder seguir capturando a estas bandas”, sostuvo.

Fredy López, nuevo jefe de la PNP, defiende capturas tras masacre de Trujillo: “Los procedimientos han sido los más acertados”. Captura: Punto Final.

Fredy López responde por las muertes violentas en el Perú

Durante la conversación también se abordó el número de muertes violentas que se registran en el país. Delta cuestionó que, pese a las capturas anunciadas por la Policía, los ciudadanos continúan observando asesinatos diariamente.

López Mendoza sostuvo que las cifras deben analizarse en comparación con el año anterior y aseguró que, desde esa perspectiva, las muertes violentas no han desbordado los niveles registrados previamente.

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“Muertes violentas es un tema que lo hemos tratado ya en diferentes oportunidades. Hemos mostrado estadísticas también. No la vamos a mostrar ahora, por supuesto, pero sí, en términos concretos y reales, el tema de las muertes no nos ha rebasado con relación al comparativo del año pasado. O sea, eso sí tenemos que tenerlo claro”, afirmó.

El general también pidió tomar en cuenta que las cifras no corresponden exclusivamente a información producida por la Policía.

“Hay que ser objetivos en determinar que esa cantidad de fallecidos no responden solamente a una estadística que da la Policía, sino es una estadística en conjunto”, explicó.

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Fredy López, nuevo jefe de la PNP, defiende capturas tras masacre de Trujillo: “Los procedimientos han sido los más acertados”. Captura: Punto Final.

El reto de recuperar la confianza de los ciudadanos

Más allá de las estadísticas y de las capturas, uno de los principales desafíos que tendrá Fredy López Mendoza será recuperar la confianza ciudadana en la Policía.

Durante la entrevista se planteó si el ciudadano peruano realmente se siente más tranquilo frente a la situación de inseguridad. El futuro comandante general respondió que esa tranquilidad llegará como resultado del trabajo conjunto de todas las instituciones encargadas de enfrentar el crimen.

Su promesa fue directa: “La Policía Nacional le va a dar esa tranquilidad en algún momento”. Para lograrlo, López Mendoza considera indispensable mantener la coordinación entre la Policía y el Ministerio Público. Frente a las críticas por un supuesto deterioro de esa relación, el oficial defendió el trabajo conjunto que realizan los agentes y fiscales.

“Nosotros, a lo largo de toda nuestra carrera, siempre, siempre en la parte operativa hemos trabajado con los fiscales de la mano. Lo seguimos haciendo”, afirmó. El general aseguró que esta coordinación se mantiene tanto en Lima como en las diferentes regiones.

“La parte operativa, no solamente acá en Lima, sino en todo el Perú, descubren los casos e intervienen y hacen capturas de la mano con los fiscales y llevan el caso a los tribunales”, indicó. Por ello, consideró que la coordinación institucional continuará siendo indispensable para enfrentar a las organizaciones criminales.

“El tema de la coordinación nunca va a dejar de existir. Si no tuviéramos coordinación en absoluto, no organizaríamos”, sostuvo.

Fredy López, nuevo jefe de la PNP, defiende capturas tras masacre de Trujillo: “Los procedimientos han sido los más acertados”. Captura: Punto Final.

¿Qué piensa Fredy López sobre el papel de la Policía frente al poder político?

Otro de los asuntos que abordó el nuevo comandante general fue la relación de la Policía con el Poder Ejecutivo. López Mendoza reconoció que la institución pertenece estructuralmente al Ejecutivo, pero remarcó que tiene una función constitucional específica.

“La Policía Nacional es una institución que efectivamente pertenece al Poder Ejecutivo, pero realiza un trabajo muy, muy especial”, señaló. En ese sentido, recordó que la Constitución establece que la Policía tiene como funciones prevenir, investigar y combatir la delincuencia.

“El trabajo que la Constitución le da como función a la Policía Nacional, que es la de prevenir, investigar y combatir la delincuencia”, afirmó.

Fredy López, nuevo jefe de la PNP, defiende capturas tras masacre de Trujillo: “Los procedimientos han sido los más acertados”. Captura: Punto Final.

Fredy López asegura que su experiencia no es solo administrativa

El futuro jefe de la PNP también respondió a las versiones que señalaban que su trayectoria estaba más relacionada con el área administrativa que con la operativa. El general explicó que cuenta con una extensa trayectoria dentro de la institución y que ha pasado por diferentes unidades y direcciones.

“Yo tengo treinta y seis, voy a cumplir treinta y siete años de servicios y un oficial de larga carrera tiene su paso por las diferentes direcciones y por las diferentes unidades, tanto administrativas como operativas”, explicó. Por ello, rechazó que su experiencia pueda ser reducida exclusivamente al ámbito administrativo.

“No es tanto que yo venga solamente de la parte administrativa”, precisó. López Mendoza confirmó además que ya había conversado con Óscar Arriola sobre el relevo y que la decisión había sido comunicada previamente.

“Él nos ha mostrado su decisión personal”, indicó. El futuro comandante general explicó que ambos habían conversado durante los días anteriores y que finalmente Arriola decidió comunicar oficialmente su salida junto a él ante las autoridades.

“Él el día de hoy sí tomó ya la decisión de que lo acompañe para poder hacerle conocer a las autoridades”, manifestó. El cambio se concretará en los próximos días, una vez que culminen algunas operaciones que todavía están en marcha.

“En los próximos días. Es cuestión de cerrar unos temas de carácter operacional”, señaló. Consultado sobre esos asuntos, López Mendoza precisó que se trata de “algunas operaciones que están en giro” y que están “encaminadas”.

Fredy López, nuevo jefe de la PNP, defiende capturas tras masacre de Trujillo: “Los procedimientos han sido los más acertados”. Captura: Punto Final.