Perú

Hallan vivienda con cuarto subterráneo donde habría permanecido empresario secuestrado en Trujillo

El general Víctor Revoredo afirmó que los investigadores intervinieron una vivienda vinculada a las pesquisas. Asimismo, detalló que hay más de 12 detenidos

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La Policía Nacional del Perú (PNP) halló una vivienda con un subterráneo acondicionado que sería parte de la investigación por el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, en la ciudad de Trujillo, según informó el general PNP Víctor Revoredo.

El inmueble fue intervenido con una orden judicial, de acuerdo con el jefe policial. Al ser consultado sobre los hallazgos, Revoredo confirmó la existencia de un ambiente bajo tierra y sostuvo que los investigadores analizan información recogida durante la diligencia.

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“Es un subterráneo muy bien acondicionado”, declaró el general, quien evitó brindar mayores detalles sobre la ubicación exacta de la casa o los elementos encontrados, debido a que las pesquisas siguen en curso.

Hallaron una vivienda con un cuarto subterráneo en Trujillo que habría sido usada para retener al empresario Jenss Marty Lara Tantaquilla
Hallaron una vivienda con un cuarto subterráneo en Trujillo que habría sido usada para retener al empresario Jenss Marty Lara Tantaquilla| Exitosa Noticias

Asimismo, Exitosa Noticias accedió a las primeras imágenes de este cuarto, el cual luce con diversas comodidades, por lo cual las autoridades no descartan que haya permanecido en cautiverio.

La investigación busca determinar vínculos con estructuras criminales

Revoredo indicó que, hasta el momento de sus declaraciones, hay más de doce personas detenidas en el marco de las investigaciones. Asimismo, precisó que las capturas derivaron de labores de inteligencia y del análisis de vínculos telefónicos. Los atacantes, que usaban prendas similares a uniformes policiales, interceptaron el vehículo del empresario, asesinaron a sus cuatro acompañantes y lo secuestraron.

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El oficial señaló que la Policía debe respetar el debido proceso señaló que existe coordinación con el Ministerio Público y otras autoridades para avanzar en la investigación.

El general no confirmó esos extremos, aunque afirmó que la captura de los investigados responde a un trabajo articulado entre instituciones.

El video del atentado en Trujillo: falsos policías rodearon una camioneta y secuestraron a empresario minero
El video del atentado en Trujillo: falsos policías rodearon una camioneta y secuestraron a empresario minero| Foto:

Revoredo atribuyó avances al análisis de vínculos telefónicos

El oficial afirmó que parte de las diligencias surgió de datos sobre relaciones telefónicas y de información obtenida tras la detención de un supuesto cabecilla conocido como “Andy”, ocurrida meses atrás en Chiclayo.

De acuerdo con Revoredo, esa intervención permitió a los investigadores detectar posibles eventos criminales y una línea de comunicaciones cifradas. También aseguró que las acciones contaron con apoyo de unidades de inteligencia de la PNP, la Dirección Nacional de Inteligencia y autoridades de Estados Unidos.

El general aclaró que WhatsApp no puede ser intervenido, aunque afirmó que la Policía recibió información de inteligencia mediante recursos tecnológicos y coordinación internacional.

Detención de Jhonsson Cruz Torres

El también jefe de la Dirección de Investigación Criminal, Víctor Revoredo, sostuvo que las operaciones contra Los Pulpos deben mantenerse, aun después de la captura en Bolivia de Jhonsson Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, quien es señalado como una figura central de la organización criminal.

Además, consideró que el debilitamiento de una banda no implica el fin de la actividad delictiva en Trujillo. Ante una consulta sobre la posibilidad de que agrupaciones como La Jauría aprovechen una eventual pérdida de influencia de Los Pulpos.

Revoredo señaló que las organizaciones criminales pueden reconfigurarse tras las detenciones de sus integrantes y formar alianzas con otros grupos.

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