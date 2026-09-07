Perú

Camisea: comuneros amenazan con cerrar válvulas en plataforma clave para la exportación del lote 56

La comunidad nativa Carpintero-Kirigueti rodeó la plataforma Mipaya desde el 6 de septiembre y advirtió que podría cerrar válvulas de gas natural en el lote 56 de Camisea

CAMISEA
La protesta en Megantoni, Cusco, amenaza la continuidad de la extracción de gas natural en una zona que aporta el 40% de la generación del sistema eléctrico de Perú.
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Pobladores de la Comunidad Nativa Carpintero-Kirigueti rodearon la plataforma Mipaya, vinculada a la producción de gas natural en el lote 56 de Camisea.

La comunidad se encuentra en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, departamento de Cusco. La medida de fuerza comenzó el 6 de septiembre, según la información inicial recibida.

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Camisea: comuneros rodean Mipaya y amenazan con cerrar válvulas

Los comuneros exigieron el cierre de la instalación y, según los primeros reportes, restringieron el tránsito de embarcaciones por el río Urubamba. También advirtieron que podrían ingresar a la plataforma para cerrar válvulas, lo que pondría en riesgo la continuidad de la extracción de gas.

Mipaya es un yacimiento de gas natural y condensados ubicado en el lote 56, dentro del área de Camisea. El lote 56 también incluye el yacimiento de Pagoreni y produce gas natural y líquidos de gas natural.

Camisea
Los comuneros restringieron el tránsito de embarcaciones por el río Urubamba y exigieron el cierre de la instalación de Mipaya.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó el 7 de septiembre que el principal reclamo expuesto por la comunidad es contar con energía eléctrica estable y permanente durante las 24 horas.

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Según el ministerio, la comunidad recibe energía desde Malvinas solo entre dos y tres días por semana, debido a la inestabilidad del suministro. Los pobladores solicitaron que Pluspetrol designe representantes para reunirse de forma directa con la comunidad.

El reclamo por electricidad estable que originó la protesta

También pidieron que la Oficina General de Gestión Social del MINEM facilite el diálogo y participe del seguimiento de los acuerdos. Un equipo de esa oficina llegó el domingo 6 de septiembre al aeródromo Nuevo Mundo y se desplazó hacia la zona de la comunidad.

Los funcionarios del ministerio se comunicaron con el jefe comunal Walter Dalguerre y con pobladores que permanecían en la plataforma Mipaya. El MINEM señaló que, después de las conversaciones, la comunidad mostró disposición a privilegiar el diálogo.

El comunicado oficial no confirma que la protesta haya terminado ni precisa si se levantó el cerco a la plataforma, se restableció el tránsito fluvial o se descartó el cierre de válvulas.

Pluspetrol - gas - camisea
El Ministerio de Energía y Minas informó que el reclamo central de Carpintero-Kirigueti es contar con electricidad estable y permanente durante las 24 horas.

Camisea, clave para el suministro energético del Perú

Camisea es el principal polo de producción de gas natural de Perú y tiene relevancia para el abastecimiento energético, la generación eléctrica, la industria, los hogares conectados al gas y la producción de líquidos de gas natural.

Actualmente, el gas de Camisea representa el 40% de la generación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). El área gasífera comprende los lotes 88, 56, 57 y 58, que cuentan con contratos, operadores y participaciones empresariales diferenciadas.

El lote 56 tiene 58.500 hectáreas, está en producción desde septiembre de 2008 y su contrato vence el 6 de septiembre de 2044. Pluspetrol opera el lote 56 en representación del Consorcio Camisea.

camisea
La comunidad también pidió que Pluspetrol envíe representantes y que la Oficina General de Gestión Social facilite el diálogo sobre el conflicto en Camisea.

El Gobierno evalúa renegociar los contratos de exportación

El consorcio del lote 56 está integrado por Pluspetrol (27,2%), Hunt Oil (25,2%), SK Innovation (17,6%), Repsol (10%), Sonatrach (10%) y Tecpetrol (10%). La participación de Pluspetrol se divide entre Pluspetrol Perú Corporation (2,2%) y Pluspetrol Lote 56 (25%).

El gas producido en el lote 56 se destinó históricamente a la exportación. Pluspetrol no es la empresa exportadora del gas: opera la producción del lote 56 para el Consorcio Camisea. PERU LNG procesa el gas destinado a exportación como gas natural licuado en la planta de Pampa Melchorita, en Cañete, y realiza los envíos al exterior.

Actualmente, el gobierno peruano evalúa una eventual renegociación de los contratos de exportación de gas natural del lote 56, cuyo vencimiento estaba previsto para 2028 y fue extendido hasta 2031 por cláusulas de fuerza mayor; entre las alternativas en análisis figura una posible modificación de la regalía.

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