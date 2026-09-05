Perú

PNP asegura que hay más de 12 detenidos presuntamente implicados en el cuádruple asesinato y el secuestro de un empresario en Trujillo

El general Víctor Revoredo indicó que las capturas se produjeron tras acciones de inteligencia y el análisis de vínculos telefónicos. La Policía y la Fiscalía tendrán 15 días para contrastar la presunta participación de los intervenidos en el ataque

PNP responde por acusaciones en caso de secuestro de Trujillo: revela que camioneta tenía placa policial clonada | Tv Perú
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La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que ya hay más de 12 detenidos en el marco de las investigaciones por el cuádruple asesinato y el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla en Trujillo, La Libertad.

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal, general Víctor Revoredo, evitó precisar cuántos de los intervenidos habrían participado de forma directa en el ataque ocurrido el último domingo.

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El caso comenzó la madrugada del domingo 30 de agosto con la interceptación del vehículo donde se trasladaba Lara Tantaquilla junto a cuatro acompañantes, quienes fueron asesinados.

Los atacantes usaron prendas similares a uniformes policiales y se llevaron al empresario, quien luego recuperó su libertad. La Policía investiga la posible intervención de integrantes de la organización criminal Los Pulpos.

Revoredo señaló que los trabajos incluyeron la inspección de la escena del crimen, el perfil de las víctimas y la evaluación de las circunstancias, los medios usados y el posible móvil del ataque. “Un homicidio tiene que establecer tres cosas: forma y circunstancia, instrumento y los móviles”, sostuvo durante una entrevista a RPP.

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El general afirmó que la investigación reunió a unidades de inteligencia de la PNP, la Dirección Nacional de Inteligencia y otras instituciones. También destacó la coordinación con el Ministerio Público para las diligencias posteriores.

General Víctor Revoredo se ríe y da insólita respuesta sobre estatura de detenidos en Trujillo. (Captura: Perú Sin Fronteras)
General Víctor Revoredo se ríe y da insólita respuesta sobre estatura de detenidos en Trujillo. (Captura: Perú Sin Fronteras)

Policía evita precisar la participación directa de los detenidos

Consultado sobre los cinco sujetos que habrían intervenido directamente en el cuádruple asesinato, Revoredo sostuvo que no adelantará conclusiones que puedan afectar el debido proceso.

“Ya van más de 12, ¿no? Pero de los que han participado directamente disparando y matando... por eso yo no quiero violar el debido proceso que ya se lleva”, declaró.

El jefe de la Dirincri cuestionó versiones que descartan la participación de algunos intervenidos y afirmó que las diligencias policiales tuvieron carácter urgente.

“Si no son, el director jurídico que es el responsable de la carga de la prueba, ¿por qué no pide la libertad de las diligencias urgentes e inaplazables realizadas por la policía?”, señaló.

Según Revoredo, parte de los avances surgieron a partir de vínculos telefónicos y datos de inteligencia obtenidos en una investigación previa. El general mencionó la captura de un sujeto conocido como “Andy”, a quien identificó como uno de los cabecillas de una banda criminal. A partir de esa intervención, la Policía ubicó información que permitió activar nuevas acciones en Trujillo.

“Cuando se interviene este sujeto sale la caja de Pandora y él, ante el cúmulo de indicios obtenidos, porque se investiga para detener, no se detiene para investigar, premisa de todo pesquisa”, afirmó.

Revoredo confirmó además el hallazgo de un inmueble donde habría permanecido secuestrado Lara Tantaquilla. Describió el lugar como “un subterráneo muy bien acondicionado en la misma ciudad de Trujillo”, aunque evitó revelar más detalles por tratarse de información reservada.

Fiscalía otorgó 15 días para reunir pruebas sobre el ataque

La investigación continuará bajo coordinación entre la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial. Revoredo indicó que el Ministerio Público otorgó 15 días para reunir y contrastar elementos de prueba sobre las personas involucradas.

Ya en los 15 días será la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial en equipo, trabajando juntos”, expresó. El general añadió que la captura de Jhonsson Cruz Torres, alias ’Jhonsson Pulpo’, en Bolivia representa un golpe para la estructura criminal, aunque advirtió que la Policía debe mantener las acciones contra posibles remanentes del grupo.

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