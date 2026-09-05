“Se alucina diva” y “huachafa”: el ataque de Carlos Cacho a Magaly Medina tras vetar a Gisela Valcárcel en ATV

Carlos Cacho cuestionó a Magaly Medina por afirmar que Gisela Valcárcel no entraría a ATV si ella renueva contrato.

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Carlos Cacho volvió a enfrentarse públicamente a Magaly Medina durante su espacio de streaming en Show.pe. El estilista respondió a las declaraciones que la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ hizo días atrás sobre una posible llegada de Gisela Valcárcel a ATV y calificó su postura de contradictoria. Para Cacho, la actitud de Medina resulta incompatible con las críticas que ella misma suele dirigir contra la ‘Señito’ por su imagen de diva.

El origen de la disputa se remonta a la edición del 31 de agosto de ‘Magaly TV La Firme’, cuando Medina se pronunció sobre la posibilidad de que Valcárcel regrese a la televisión peruana con doce especiales de ‘El Gran Show’, proyecto que la propia conductora había anunciado en el pódcast ‘Sin más que decir’ y que aseguró estar dispuesta a financiar con recursos propios.

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Frente a esa posibilidad, Medina fue tajante respecto a su casa televisiva. “Aquí, ATV, bueno, si yo firmo contrato para el próximo año, no hay manera, no hay manera que estés acá”, afirmó la periodista, en referencia directa a Valcárcel.

Cacho acusa a Magaly de contradecirse al condicionar el ingreso de Gisela a ATV

El comentario de Medina no tardó en generar la reacción de Carlos Cacho, quien consideró que la conductora incurrió en una postura que ella misma suele criticar en otras figuras del espectáculo. Para el estilista, condicionar la posible llegada de Valcárcel a una eventual renovación de contrato refleja una actitud egocéntrica que contrasta con el discurso habitual de Medina sobre la ‘Señito’.

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Carlos Cacho analiza las polémicas declaraciones de Magaly Medina, quien habría puesto como condición para renovar su contrato que Gisela Valcárcel no ingrese a ATV. Cacho califica la actitud de 'egoísta' y 'mezquina'. Video: Show.pe

“Tan egoísta, tan mezquino, tan infantil, tan escolar, ¿qué dijo? ‘Si yo renuevo acá no entra’... una postura, ella que siempre se la pasa diciendo que Gisela se las da de diva, se da de reina, y ese comentario ¿a qué se le puede asociar? Si yo renuevo acá en ATV, no hay forma de que ella entre, ¿eso no es una declaración de alguien que se alucina diva?”, sostuvo Cacho.

El estilista no se limitó a cuestionar esa frase puntual. También aprovechó el espacio para poner en duda una reciente aparición de Medina con una cartera nueva, gesto que calificó de ostentoso y ajeno a lo que, desde su perspectiva, corresponde a una mujer con la trayectoria de la conductora.

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“Enseñar tu cartera nueva es lo más huachafo que puede hacer una mujer elegante”, afirmó Cacho, quien relacionó ese comportamiento con las llamadas “nuevas ricas” y sugirió que Medina cambiaría el color de su cabello a rubio “mañana mismo” si tuviera la oportunidad.

El estilista pone en duda que la propuesta de Gisela sea una novedad

Cacho también cuestionó otro punto de las declaraciones de Medina relacionado con la disposición de Gisela Valcárcel a invertir en su propio proyecto televisivo. Según el estilista, esa práctica no representa ninguna novedad dentro de la industria, dado que la productora de la conductora, GV Producciones, financia desde hace años los programas de Valcárcel y otros espacios vinculados a su televisora.

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Suheyn Cipriani promociona su nuevo programa y los panelistas de Magaly Medina la ponen en aprietos por trabajar con María Pía Copello, pero la 'Urraca' sale en su defensa. Video: ATV / Magaly TV La Firme

“En dónde está parada, hace años que GV Producciones financia los productos televisivos de Gisela y los otros proyectos que hace su televisora, no es ninguna novedad que ella apuesta por ella y por espacios que GV produce... entonces no estás diciendo nada nuevo, no sé por qué te pones cachacienta, cuestionas la declaración de Gisela de invertir porque siempre lo ha hecho”, señaló Cacho.

El estilista también acusó a Medina de mantener una fijación sobre determinados temas que, según explicó, llevan años en discusión dentro del espectáculo peruano. “Lo que tú tienes es una obsesión, un sentimiento que se llama espejismo”, sostuvo Cacho al referirse a la insistencia de la conductora en cuestionar el estilo de Valcárcel.

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Una enemistad de más de 25 años entre Magaly y Gisela, con Cacho como voz cercana a la ‘Señito’

Las declaraciones de Cacho se enmarcan en un vínculo cercano con Gisela Valcárcel, a quien el estilista suele defender públicamente cada vez que surge algún cruce con Medina. Esa cercanía cobra relevancia frente al historial de enfrentamientos entre ambas conductoras, que se extiende por más de 25 años y que incluye episodios que van desde apodos despectivos hasta procesos judiciales.

La rivalidad se remonta a los años noventa, cuando Medina era columnista de la revista Oiga y ya cuestionaba a Valcárcel, a quien calificaba de “diva” e “hipócrita”. Con el salto de Medina a la televisión, las críticas se volvieron más frecuentes, e incluyó apodos como “bataclana” en referencia al pasado de Valcárcel como vedette.

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Este video presenta un segmento del programa 'Magaly TV La Firme', donde Magaly Medina y su panel de invitados conversan sobre un evento pasado. Magaly Medina relata detalles sobre un encuentro benéfico propuesto para la Teletón, que involucraba a Gisela Valcárcel y no se concretó. Los participantes están activos en la discusión, mostrando gestos y expresiones faciales durante el diálogo.

Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando Medina destapó en su programa la infidelidad de Roberto Martínez, entonces esposo de Valcárcel, un hecho que la conductora llegó a parodiar en su propio set. En 2007, la tensión escaló a un incidente físico, cuando Valcárcel agredió a un fotógrafo del medio de Medina durante un evento deportivo.

El conflicto también tuvo frentes legales, con demandas de Valcárcel contra Medina por declaraciones vertidas en su programa, algunas de las cuales la conductora de ‘El Gran Show’ ganó en los tribunales. Pese a la magnitud de esa enemistad, hubo momentos de tregua puntual entre ambas figuras, como cuando Medina defendió a Valcárcel en episodios relacionados con su vida personal.

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