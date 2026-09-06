Perú

Petroperú vs Contraloría: no todas las 1.639 observaciones en Talara corresponden a fallas críticas, alerta FENPETROL

El gremio petrolero exigió que cada observación de la Refinería Talara se publique con su naturaleza, criticidad, estado actual, medidas aplicadas, responsable y plazo de subsanación

Petroperú
FENPETROL sostuvo que en Petroperú debe distinguirse entre riesgos técnicos y ajustes propios del arranque de la Nueva Refinería Talara.
Guardar

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros del Perú (FENPETROL) solicitó una revisión técnica y documentada de las 1.639 observaciones identificadas en la Nueva Refinería Talara. El gremio sostuvo que la cifra no debe presentarse de manera general como desperfectos, pues incluye asuntos que requieren una clasificación según su naturaleza, criticidad, responsables y estado de atención.

El pronunciamiento surgió luego de que un diario nacional informara sobre las observaciones detectadas en el complejo de Petroperú. La federación señaló que la discusión debe precisar cuántas corresponden a problemas que pueden comprometer la seguridad de trabajadores, procesos o equipos, y cuántas están vinculadas con documentación, exigencias normativas, garantías, ingeniería, construcción, mantenimiento o ajustes propios de la puesta en marcha.

PUBLICIDAD

FENPETROL plantea que una falla no equivale a un ajuste de arranque

FENPETROL afirmó que la Nueva Refinería Talara se encuentra en una etapa de estabilización y consolidación de sus operaciones. Desde esa perspectiva, pidió diferenciar las fallas que puedan afectar la integridad mecánica de una unidad o la seguridad de una instalación de los ajustes operativos asociados al arranque gradual de una refinería.

La federación incluyó en esa diferenciación los trabajos de mantenimiento programado, los pendientes documentales y las observaciones de cumplimiento normativo. Según el gremio, estos casos no tienen necesariamente el mismo nivel de gravedad que una deficiencia que implique un riesgo técnico o de seguridad.

La revisión solicitada por FENPETROL abarca todas las etapas del proyecto de la Refinería Talara y a empresas como Técnicas Reunidas, Cobra y ExxonMobil.
La revisión solicitada por FENPETROL abarca todas las etapas del proyecto de la Refinería Talara y a empresas como Técnicas Reunidas, Cobra y ExxonMobil.

El comunicado recordó que Petroperú informó que durante 2025 ejecutó trabajos para mejorar la confiabilidad de diversas unidades y eliminar restricciones operativas. También mencionó una parada programada de la Unidad de Flexicoking (FCK) para labores de mantenimiento.

PUBLICIDAD

Para FENPETROL, una parada de mantenimiento no debe ser interpretada automáticamente como una consecuencia de fallas. Añadió que la operación de una unidad por debajo del 100% de su capacidad puede responder a características del crudo, planes de refinación, condiciones de mercado y decisiones operativas.

La federación exige que se identifique el origen de cada observación

El gremio pidió que cada una de las 1.639 observaciones sea detallada de forma pública. Entre los aspectos que plantea transparentar figuran la naturaleza de cada hallazgo, su nivel de criticidad, las medidas aplicadas, la situación actual, el responsable y el plazo previsto para subsanarlo.

FENPETROL también solicitó diferenciar los hechos vinculados con la FCK de aquellos registrados en otras instalaciones. La federación sostuvo que no corresponde atribuir a esa unidad una “explosión” si el evento ocurrió en una caldera o infraestructura tercerizada distinta.

El sindicato señaló que esta precisión no implica minimizar incidentes. Por el contrario, planteó que todo evento debe ser investigado y que las causas y responsabilidades deben determinarse con información técnica.

El gremio solicita revisar a contratistas, supervisores y licenciantes

FENPETROL pidió que la revisión abarque todas las etapas del proyecto y a los actores que participaron en su ejecución. La planta principal fue construida por Técnicas Reunidas, mientras que Cobra ejecutó y ensambló unidades auxiliares. La tecnología de Flexicoking corresponde a ExxonMobil.

La organización sostuvo que una eventual deficiencia debe ser evaluada según la empresa involucrada, sus obligaciones contractuales, el estándar comprometido y el momento en que surgió el problema.

petroleo - petroperu
Petroperú debe continuar el análisis forense interno de la refinería y transparentar el financiamiento de hasta USD 500 millones.

También mencionó que la memoria anual 2025 de Petroperú registra controversias y procesos arbitrales relacionados con Cobra y Técnicas Reunidas, incluidos asuntos sobre penalidades contractuales.

El pedido comprende además una revisión de las actuaciones de los organismos de supervisión y control. FENPETROL planteó establecer qué alertas se formularon durante la ejecución de la obra, cuándo debieron detectarse las observaciones y qué medidas se tomaron.

FENPETROL reclama retomar y transparentar el análisis forense

La federación exigió a Petroperú asegurar la continuidad y culminación del análisis forense interno de la refinería, dispuesto por el Directorio mediante el Acuerdo Nº 112-2024-PP.

En septiembre de 2025, la empresa estatal informó que inició una convocatoria internacional para contratar ese servicio. El proceso, denominado PCI-001-2025-OFP, debía revisar las etapas de origen, contratación, construcción, supervisión y entrada en operación del proyecto.

FENPETROL también pidió transparentar las condiciones del esquema de financiamiento de hasta US$500 millones y del posterior financiamiento puente por hasta US$475 millones, incluidos tasas, comisiones, garantías y costos asociados.

Temas Relacionados

PetroperúRefinería de TalaraContraloríaFENPETROLperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Partidos de hoy, domingo 6 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Este día está repleto de diversos compromisos en el marco de la disputa de la Liga 1, así como otros campeonatos en América y de las principales ligas europeas

Partidos de hoy, domingo 6 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Ministro Belaúnde niega haber interrogado a detenidos por secuestro en Trujillo: “Tuve interés en su salud”

El titular del Ministerio de Defensa afirmó que su presencia en Trujillo se debió a que las Fuerzas Armadas apoyan a la Policía Nacional durante el estado de emergencia declaradon en la ciudad

Ministro Belaúnde niega haber interrogado a detenidos por secuestro en Trujillo: “Tuve interés en su salud”

Una gigante estadounidense de los combustibles aterriza con tres grifos en Perú e inicia su expansión nacional

La compañía ya tenía presencia a través de lubricantes, pero las nuevas estaciones marcaron el inicio de su red de grifos en el mercado peruano

Una gigante estadounidense de los combustibles aterriza con tres grifos en Perú e inicia su expansión nacional

Agricultores en pie de lucha: exigen que grandes agroexportadoras en Perú vuelvan a pagar 29,5% de IR tras informe de la OCDE

Conveagro pidió al Congreso derogar o modificar los beneficios tributarios de la Ley Nº 32434 para grandes empresas agrarias y agroindustriales

Agricultores en pie de lucha: exigen que grandes agroexportadoras en Perú vuelvan a pagar 29,5% de IR tras informe de la OCDE

Golpe al bolsillo: 4 de cada 10 empresas en Perú se prepara para subir los precios de sus productos por El Niño, según el BCR

El 83% de las empresas no financieras ya adoptó o prevé adoptar medidas preventivas ante el impacto del Fenómeno El Niño, informó el máximo ente emisor

Golpe al bolsillo: 4 de cada 10 empresas en Perú se prepara para subir los precios de sus productos por El Niño, según el BCR
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro Belaúnde niega haber interrogado a detenidos por secuestro en Trujillo: “Tuve interés en su salud”

Ministro Belaúnde niega haber interrogado a detenidos por secuestro en Trujillo: “Tuve interés en su salud”

Rafael López Aliaga no tiene segura su participación en el debate para la alcaldía de Lima por ser candidato a regidor

Richard Concepción Carhuancho: “Esos fallos del TC sobre Fujimori y Humala han sido selectivos e invadieron la justicia ordinaria”

Fenómeno El Niño Costero: La Oroya mantiene paralizada una defensa ribereña con avance de 36%

JNE descarta reelección encubierta y aclara que alcaldes en ejercicio pueden postular como regidores

ENTRETENIMIENTO

Óscar Custodio se pronuncia tras regreso de La Bella Luz a lo escenarios: “Dejen trabajar a mi hijo”

Óscar Custodio se pronuncia tras regreso de La Bella Luz a lo escenarios: “Dejen trabajar a mi hijo”

Tilsa Lozano revela si Jefferson Farfán la convocó a Satélite+ para enfrentar a Magaly Medina

Hermano de Paul Flores se pronuncia tras sentencia contra su asesino: “Por lo menos es una muestra de esperanza”

PJ escuchará a Magaly Medina antes de decidir si la manda de nuevo a prisión

André Bankoff dedicó emotivo mensaje a Carol Reali tras su boda civil: “Seguiré orando por el regalo que Jesús me dio”

DEPORTES

Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II HOY: partido en Chongoyape por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas HOY: partido en el Rímac por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Universitario vs Comerciantes Unidos 2-2: goles y resumen del inesperado empate en el Monumental por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026