Petroperú vs Contraloría: no todas las 1.639 observaciones en Talara corresponden a fallas críticas, alerta FENPETROL

FENPETROL sostuvo que en Petroperú debe distinguirse entre riesgos técnicos y ajustes propios del arranque de la Nueva Refinería Talara.

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La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros del Perú (FENPETROL) solicitó una revisión técnica y documentada de las 1.639 observaciones identificadas en la Nueva Refinería Talara. El gremio sostuvo que la cifra no debe presentarse de manera general como desperfectos, pues incluye asuntos que requieren una clasificación según su naturaleza, criticidad, responsables y estado de atención.

El pronunciamiento surgió luego de que un diario nacional informara sobre las observaciones detectadas en el complejo de Petroperú. La federación señaló que la discusión debe precisar cuántas corresponden a problemas que pueden comprometer la seguridad de trabajadores, procesos o equipos, y cuántas están vinculadas con documentación, exigencias normativas, garantías, ingeniería, construcción, mantenimiento o ajustes propios de la puesta en marcha.

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FENPETROL plantea que una falla no equivale a un ajuste de arranque

FENPETROL afirmó que la Nueva Refinería Talara se encuentra en una etapa de estabilización y consolidación de sus operaciones. Desde esa perspectiva, pidió diferenciar las fallas que puedan afectar la integridad mecánica de una unidad o la seguridad de una instalación de los ajustes operativos asociados al arranque gradual de una refinería.

La federación incluyó en esa diferenciación los trabajos de mantenimiento programado, los pendientes documentales y las observaciones de cumplimiento normativo. Según el gremio, estos casos no tienen necesariamente el mismo nivel de gravedad que una deficiencia que implique un riesgo técnico o de seguridad.

La revisión solicitada por FENPETROL abarca todas las etapas del proyecto de la Refinería Talara y a empresas como Técnicas Reunidas, Cobra y ExxonMobil.

El comunicado recordó que Petroperú informó que durante 2025 ejecutó trabajos para mejorar la confiabilidad de diversas unidades y eliminar restricciones operativas. También mencionó una parada programada de la Unidad de Flexicoking (FCK) para labores de mantenimiento.

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Para FENPETROL, una parada de mantenimiento no debe ser interpretada automáticamente como una consecuencia de fallas. Añadió que la operación de una unidad por debajo del 100% de su capacidad puede responder a características del crudo, planes de refinación, condiciones de mercado y decisiones operativas.

La federación exige que se identifique el origen de cada observación

El gremio pidió que cada una de las 1.639 observaciones sea detallada de forma pública. Entre los aspectos que plantea transparentar figuran la naturaleza de cada hallazgo, su nivel de criticidad, las medidas aplicadas, la situación actual, el responsable y el plazo previsto para subsanarlo.

FENPETROL también solicitó diferenciar los hechos vinculados con la FCK de aquellos registrados en otras instalaciones. La federación sostuvo que no corresponde atribuir a esa unidad una “explosión” si el evento ocurrió en una caldera o infraestructura tercerizada distinta.

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El sindicato señaló que esta precisión no implica minimizar incidentes. Por el contrario, planteó que todo evento debe ser investigado y que las causas y responsabilidades deben determinarse con información técnica.

El gremio solicita revisar a contratistas, supervisores y licenciantes

FENPETROL pidió que la revisión abarque todas las etapas del proyecto y a los actores que participaron en su ejecución. La planta principal fue construida por Técnicas Reunidas, mientras que Cobra ejecutó y ensambló unidades auxiliares. La tecnología de Flexicoking corresponde a ExxonMobil.

La organización sostuvo que una eventual deficiencia debe ser evaluada según la empresa involucrada, sus obligaciones contractuales, el estándar comprometido y el momento en que surgió el problema.

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Petroperú debe continuar el análisis forense interno de la refinería y transparentar el financiamiento de hasta USD 500 millones.

También mencionó que la memoria anual 2025 de Petroperú registra controversias y procesos arbitrales relacionados con Cobra y Técnicas Reunidas, incluidos asuntos sobre penalidades contractuales.

El pedido comprende además una revisión de las actuaciones de los organismos de supervisión y control. FENPETROL planteó establecer qué alertas se formularon durante la ejecución de la obra, cuándo debieron detectarse las observaciones y qué medidas se tomaron.

FENPETROL reclama retomar y transparentar el análisis forense

La federación exigió a Petroperú asegurar la continuidad y culminación del análisis forense interno de la refinería, dispuesto por el Directorio mediante el Acuerdo Nº 112-2024-PP.

En septiembre de 2025, la empresa estatal informó que inició una convocatoria internacional para contratar ese servicio. El proceso, denominado PCI-001-2025-OFP, debía revisar las etapas de origen, contratación, construcción, supervisión y entrada en operación del proyecto.

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FENPETROL también pidió transparentar las condiciones del esquema de financiamiento de hasta US$500 millones y del posterior financiamiento puente por hasta US$475 millones, incluidos tasas, comisiones, garantías y costos asociados.