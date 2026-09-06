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Agricultores en pie de lucha: exigen que grandes agroexportadoras en Perú vuelvan a pagar 29,5% de IR tras informe de la OCDE

Conveagro pidió al Congreso derogar o modificar los beneficios tributarios de la Ley Nº 32434 para grandes empresas agrarias y agroindustriales

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El gremio sostuvo que la revisión de la Ley Nº 32434 cuenta con respaldo de recomendaciones de la OCDE y debe priorizar a la agricultura familiar.
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La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) solicitó al Congreso de la República derogar o modificar los beneficios tributarios previstos en la Ley Nº 32434 para las grandes empresas agrarias y agroindustriales.

El gremio sostiene que las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) respaldan una revisión de la tasa reducida del Impuesto a la Renta y de otros incentivos incluidos en la norma.

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En una carta enviada a senadores y diputados, el titular de Conveagro, Anaximandro Rojas, remitió un pronunciamiento en el que cuestiona el impacto fiscal de la ley y plantea que el debate legislativo priorice a la agricultura familiar.

El gremio cuestiona la tasa de 15% del Impuesto a la Renta

La Ley Nº 32434, vigente desde el 1 de enero de 2026 en sus disposiciones tributarias, estableció una tasa de 15% del Impuesto a la Renta para empresas agrarias hasta 2035. Desde 2036, estas compañías pasarán a tributar con la tasa general de 29,5%.

La norma también contempla un régimen de depreciación acelerada de 20% anual para inversiones en infraestructura hidráulica y obras de riego realizadas entre 2026 y 2035. Además, permite una deducción adicional de 25% por compras a pequeños productores inscritos en el padrón correspondiente, con límites definidos por la legislación.

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Conveagro afirmó que la recaudación tributaria de Perú equivale al 17% del PBI y que los gastos tributarios implican una renuncia de ingresos de 2,2% del PBI.

Conveagro cuestiona que los incentivos tributarios beneficien a empresas que, según su posición, ya cuentan con capacidad económica y participación consolidada en los mercados. La organización reclama que se elimine la tasa reducida para las grandes firmas y se aplique el régimen general del Impuesto a la Renta.

El gremio también cuestionó que la deducción por compras a pequeños productores garantice un beneficio directo para la agricultura familiar. Sostuvo que la medida favorece a empresas intermediarias, sin establecer obligaciones para asegurar precios que mejoren los ingresos de los productores.

La OCDE planteó revisar los incentivos fiscales agrarios

En su análisis, Conveagro atribuye a la OCDE recomendaciones diferenciadas sobre los beneficios de la Ley Nº 32434. El documento señala que el organismo considera que la depreciación acelerada para infraestructura de riego puede mantenerse, al igual que la deducción vinculada a compras de pequeños productores.

Respecto de las tasas diferenciadas para pequeños productores y del crédito fiscal por reinversión, el gremio señala que la OCDE planteó una evaluación de impacto.

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La Ley Nº 32434 fijó una tasa de 15% del Impuesto a la Renta para empresas agrarias hasta 2035 y desde 2036 prevé la tasa general de 29,5%.

La ley dispone que los productores con ingresos netos anuales de hasta 30 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) queden inafectos al Impuesto a la Renta. Para quienes perciban más de 30 y hasta 150 UIT, establece una tasa de 1,5% sobre el exceso.

La principal demanda de Conveagro se concentra en el beneficio aplicable a grandes empresas agrarias. El gremio afirma que la OCDE recomendó eliminar la tasa reducida para estas compañías y revisar el sistema de devolución de aranceles, conocido como drawback.

Conveagro vincula el debate con la baja presión tributaria

El documento sostiene que la recaudación tributaria de Perú equivale al 17% del producto bruto interno, nivel por debajo del promedio de América Latina y de los países que integran la OCDE. Conveagro argumenta que los gastos tributarios reducen los recursos disponibles para financiar servicios públicos, infraestructura y programas sociales.

La organización señala que el país renuncia a ingresos equivalentes a 2,2% del PBI debido a gastos tributarios. También menciona que, hasta octubre de 2025, se aprobaron 38 leyes que establecieron o ampliaron estos beneficios, con un impacto equivalente a 1,8% del PBI, según la interpretación del gremio sobre el informe de la OCDE.

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