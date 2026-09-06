Una gigante estadounidense de los combustibles aterriza con tres grifos en Perú e inicia su expansión nacional

Gulf abrió tres estaciones de servicio en Perú, todas en Andahuaylas, Apurímac, y entró al negocio minorista de combustibles en el país.

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La gigante estadounidense Gulf, marca de combustibles y lubricantes que forma parte del Grupo Hinduja, anunció la apertura de sus tres primeras estaciones de servicio en Perú, ubicadas en Andahuaylas, Apurímac. Los establecimientos operarán junto con Servicios Totales de Combustible S.A.C. (SERTOCO), representante de la compañía en el país.

La apertura marca el ingreso de la firma al segmento de venta minorista de combustibles en territorio peruano. Gulf ya tenía presencia comercial mediante lubricantes, pero las nuevas instalaciones representan el inicio de su red de grifos bajo esa marca.

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SERTOCO operará las nuevas estaciones de servicio

Las estaciones de Andahuaylas ofrecerán combustibles, lubricantes y servicios vinculados con el transporte. SERTOCO tendrá a su cargo la operación local de los establecimientos como representante de Gulf en Perú.

La compañía escogió a Andahuaylas como punto de partida de su expansión nacional. En el comunicado difundido por la empresa, la decisión se vincula con la actividad económica de la ciudad y su entorno, donde confluyen el comercio, la agricultura, la minería y el transporte.

Luciano Pittaro, gerente de Gulf Oil LATAM, señaló que la apertura de los tres locales da inicio a una etapa de desarrollo de la marca en el país. “Estamos iniciando esta nueva etapa desde Andahuaylas porque creemos en el potencial de las regiones”, afirmó.

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La empresa sostuvo que buscará acercar su oferta a zonas donde la actividad productiva y el movimiento de vehículos generen demanda de abastecimiento y servicios. No precisó el monto invertido en las aperturas, la ubicación exacta de los grifos ni un cronograma para inaugurar nuevos locales.

Andahuaylas fue elegida por Gulf como punto de partida en Perú por la actividad comercial, agrícola, minera y de transporte de la zona.

La firma busca ampliar su presencia en las regiones

La estrategia de Gulf contempla una expansión gradual de su red en Perú. La empresa indicó que pondrá atención en regiones con mayor actividad económica y necesidades vinculadas a la infraestructura de transporte.

Andahuaylas se convierte así en la primera ciudad peruana donde Gulf opera estaciones bajo su marca. La compañía busca que la operación combine el respaldo internacional de la firma con la gestión de su socio local.

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El ingreso de Gulf ocurre en un mercado de combustibles donde operan marcas nacionales e internacionales, además de establecimientos independientes. La llegada de una nueva red incorpora competencia a la oferta para conductores, empresas de transporte y actividades productivas de la zona.

La empresa no informó si sus siguientes estaciones estarán ubicadas en otras provincias de Apurímac o si el plan considera una expansión inmediata hacia otras regiones del país.

Gulf tiene 125 años y pertenece al Grupo Hinduja

Gulf fue fundada en Texas en 1901 y este año cumple 125 años. La marca tuvo un papel histórico en la expansión de los servicios para automóviles: en 1913 abrió una de las primeras estaciones de combustible con atención para vehículos.

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En la actualidad, Gulf pertenece al Grupo Hinduja, un conglomerado de origen indio con operaciones en sectores como energía, combustibles, automotriz, salud, finanzas y banca. La compañía desarrolla negocios relacionados con combustibles, lubricantes y soluciones para vehículos e industrias.

Según la información de la firma, Gulf cuenta con más de 1.400 estaciones de servicio en 23 países y regiones, además de presencia comercial en más de 60 mercados. La marca también opera en el negocio de lubricantes para automóviles, motocicletas, maquinaria industrial y actividades agrícolas.

La apertura de estaciones en Andahuaylas forma parte del plan regional de Gulf para superar las 1.000 bocas de expendio en América Latina hacia 2030.

La expansión peruana forma parte de un plan regional

La compañía enmarca las aperturas en Andahuaylas dentro de su crecimiento en América Latina. Gulf tiene presencia en mercados como Argentina, Brasil y Chile, y anunció planes para ampliar sus operaciones regionales.

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La meta comunicada por la firma es superar las 1.000 estaciones de servicio en América Latina hacia 2030, mediante la ampliación de sus redes en los países donde ya opera y el ingreso a otros mercados.

En Perú, las tres estaciones de Andahuaylas constituyen el inicio de esa estrategia. La evolución de la red dependerá de los próximos acuerdos que SERTOCO y Gulf concreten con operadores y de las zonas que la compañía priorice para sus nuevas aperturas.